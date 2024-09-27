نائب فلسطيني: أمريكا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية وشريان حيوي لبقاء الاحتلال في فلسطين

عربي
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240927/نائب-فلسطيني-أمريكا-شريكة-في-جريمة-الإبادة-الجماعية-وشريان-حيوي-لبقاء-الاحتلال-في-فلسطين--1093178004.html
نائب فلسطيني: أمريكا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية وشريان حيوي لبقاء الاحتلال في فلسطين
نائب فلسطيني: أمريكا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية وشريان حيوي لبقاء الاحتلال في فلسطين
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي شركاء رئيسيون فيما تقوم فيه إسرائيل من "جرائم... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T12:35+0000
2024-09-27T12:35+0000
العالم العربي
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e51c3a97244a0f8336d16890ee911ef7.jpg
موسكو - سبوتنيك. ويشغل فيصل أيضا منصب رئيس الوفد الفلسطيني في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في موسكو، والذي منعته الحرب في لبنان من المشاركة الشخصية في أعمال الجمعية البرلمانية، على حد تعبيره.وأردف فيصل: "أتحدث اليكم، والأطفال الأبرياء من شعبنا تسبح بدمائها، والأمهات تحمل أشلاء أبنائها، لم يعد هناك مكان آمن في كل الأراضي المحتلة، لا في غزة ولا في الضفة، القبور الجماعية قد امتلأت، الأكفان قد نفدت، الجثث قد تحللت، أشلاء تدفن في الأكياس... وحال الجوع والحصار يزداد تفاقما يوما بعد يوم... وتهديم البنى التحتية والسكنية بنسبة 80% وبقصف أطنان من القنابل بأضعاف 5 من هيروشيما وقد يلجأ الاحتلال الى حرب بيولوجية للإبادة الجماعية".واعتبر فيصل أن "الإدارة الأمريكية هي شريكة أساسية في جريمة الإبادة الجماعية، والحلف الأطلسي هو الشريان الحيوي لبقاء هذا الاحتلال على أرض فلسطين من أجل تنفيذ مشاريع إقليمية ودولية استعمارية على حساب شعبنا الفلسطيني، والتي تهدف إلى عسكرة العلاقات الدولية والسيطرة على الممرات المائية الدولية، وتفرض هيمنتها على شعوب المنطقة وأحرارالعالم، وكل من أراد التحرر من التبعية الاقتصادية الأمريكية الاستعمارية والهيمنة الأحادية على العالم".وأشار فيصل إلى أنه توجه لاجتماع اللجنة بكلمته عبر اتصال فيديو وعرض عليهم عدة توصيات أهمها "وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة وفك الحصار عنه، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، دعم دولة فلسطين في مطلبها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".ويذكر أن العاصمة الروسية موسكو، تحتضن من 15-28 سبتمبر/أيلول، بدعوة من مجلس الدوما الروسي، اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي ستناقش خلال اجتماعها مشروعا "دعما لنظام عالمي أكثر عدلا ومتعدد الأقطاب يعكس تنوعه الثقافي والحضاري".
https://sarabic.ae/20240926/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أرض-أرض-أُطلق-من-اليمن-1093155119.html
https://sarabic.ae/20240927/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-لو-اجتمعت-أمريكا-وكل-شياطين-العالم-ما-تمكنت-من-حزب-الله-1093175834.html
https://sarabic.ae/20240927/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-تل-أبيب-بصاروخ-فلسطين-2-الباليستي--1093176735.html
https://sarabic.ae/20240926/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-أمريكا-تبيع-الوهم-للعرب-ودعمها-لإسرائيل-بالسلاح-يكشف-حقيقتها-1093153803.html
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea16b052ba8b9e92a43d0f39974c9a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم العربي, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

نائب فلسطيني: أمريكا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية وشريان حيوي لبقاء الاحتلال في فلسطين

12:35 GMT 27.09.2024
© AP Photoفلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
صرح نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي شركاء رئيسيون فيما تقوم فيه إسرائيل من "جرائم إبادة جماعية"، وذلك بهدف عسكرة العلاقات الدولية والسيطرة على الممرات المائية وفرض الهيمنة على شعوب المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. ويشغل فيصل أيضا منصب رئيس الوفد الفلسطيني في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في موسكو، والذي منعته الحرب في لبنان من المشاركة الشخصية في أعمال الجمعية البرلمانية، على حد تعبيره.

وقال فيصل في تصريح لـ"سبوتنيك": "لقد أرسلت كلمتي إلى اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في روسيا الاتحادية، التي نقدر لها ولقيادتها موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، وبدعوة نبيلة من مجلس الدوما الروسي وبرعايته واستضافته المشكورة، مزودة بوثيقه تشرح التداعيات للآثار الاجتماعية والثقافية للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني".

أضرار جراء قصف صاروخي من قطاع غزة في مدينة ريشون لتسيون، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ "أرض-أرض" أطلق من اليمن
أمس, 23:22 GMT
وأردف فيصل: "أتحدث اليكم، والأطفال الأبرياء من شعبنا تسبح بدمائها، والأمهات تحمل أشلاء أبنائها، لم يعد هناك مكان آمن في كل الأراضي المحتلة، لا في غزة ولا في الضفة، القبور الجماعية قد امتلأت، الأكفان قد نفدت، الجثث قد تحللت، أشلاء تدفن في الأكياس... وحال الجوع والحصار يزداد تفاقما يوما بعد يوم... وتهديم البنى التحتية والسكنية بنسبة 80% وبقصف أطنان من القنابل بأضعاف 5 من هيروشيما وقد يلجأ الاحتلال الى حرب بيولوجية للإبادة الجماعية".

وتابع نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: "وكأن العالم اعتاد على الجرائم الاسرائيلية، ويشاهد التلفاز ليحصي أعداد الشهداء والضحايا، ويتعاطى معهم كأرقام دون أن يكترث بأن لكل واحد منهم حكاية وأحباب وعائلة ووطن وتراث وثقافة وهوية وحضارة وقيم إنسانية، فحتى الآن ارتكبت إسرائيل أكثر من 3565 مجزرة سقط نتيجتها 42 ألف شهيد في قطاع غزة، 17 ألف منهم من الأطفال، و12 ألفا من النساء".

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني: لو اجتمعت أمريكا وكل "شياطين العالم" ما تمكنت من "حزب الله"
11:16 GMT
واعتبر فيصل أن "الإدارة الأمريكية هي شريكة أساسية في جريمة الإبادة الجماعية، والحلف الأطلسي هو الشريان الحيوي لبقاء هذا الاحتلال على أرض فلسطين من أجل تنفيذ مشاريع إقليمية ودولية استعمارية على حساب شعبنا الفلسطيني، والتي تهدف إلى عسكرة العلاقات الدولية والسيطرة على الممرات المائية الدولية، وتفرض هيمنتها على شعوب المنطقة وأحرارالعالم، وكل من أراد التحرر من التبعية الاقتصادية الأمريكية الاستعمارية والهيمنة الأحادية على العالم".

وأشار النائب إلى أن "الأمر يفلت من الإدارة الأمريكية جراء تحولات واسعة في الرأي العام العالمي وتوازنات دولية جديدة تؤذن بتشكل عالم جديد على أساس تعدد الأقطاب بالضد من أحادية سيطرة أمريكا على النظام العالمي وعلى المنطقة وقد لعبت روسيا والصين دورا هاما على هذا الصعيد، ما يفتح المجال الأوسع لنضال شعبنا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وانسحابه من غزة والضفة وتحقيق أهدافه الوطنية بالعودة والدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس".

جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف تل أبيب بصاروخ "فلسطين-2" الباليستي
11:36 GMT

وأكد فيصل أنه "مخطئ من يراهن على هزيمة الشعب الفلسطيني، والتاريخ عبرة لمن لا يعتبر، والحق مهما طال، لن يضيع ما دام وراءه شعب مقاوم، يطالب بأبسط حقوق الانسان في الحرية والاستقلال التي لم يحصل عليها يوما، ومن هنا أؤكد أن كل السيناريوهات الصهيو-أمريكية المطروحة لما بعد الحرب ستفشل، ولن يكون إلا ما يريده الشعب الفلسطيني وحده وبقرار فلسطيني موحد في إطار حكومة وفاق وطني، وبمرجعية منظمة التحريرالفلسطينية".

وأشار فيصل إلى أنه توجه لاجتماع اللجنة بكلمته عبر اتصال فيديو وعرض عليهم عدة توصيات أهمها "وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة وفك الحصار عنه، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، دعم دولة فلسطين في مطلبها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تبيع الوهم للعرب ودعمها لإسرائيل بالسلاح يكشف حقيقتها
أمس, 19:21 GMT

وأضاف النائب: "طالبت أيضا بعزل الكنيست الإسرائيلي ومقاطعته وإسقاط عضويته من البرلمان الدولي، معالجة الآثار الاجتماعية والصحية والتعليمية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية وتقديم المساعدات الدائمة للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، بتقديم كل أشكال الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا".

ويذكر أن العاصمة الروسية موسكو، تحتضن من 15-28 سبتمبر/أيلول، بدعوة من مجلس الدوما الروسي، اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي ستناقش خلال اجتماعها مشروعا "دعما لنظام عالمي أكثر عدلا ومتعدد الأقطاب يعكس تنوعه الثقافي والحضاري".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 05:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 14:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала