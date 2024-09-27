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نائب فلسطيني: أمريكا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية وشريان حيوي لبقاء الاحتلال في فلسطين

نائب فلسطيني: أمريكا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية وشريان حيوي لبقاء الاحتلال في فلسطين

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي شركاء رئيسيون فيما تقوم فيه إسرائيل من "جرائم... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T12:35+0000

2024-09-27T12:35+0000

2024-09-27T12:35+0000

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موسكو - سبوتنيك. ويشغل فيصل أيضا منصب رئيس الوفد الفلسطيني في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في موسكو، والذي منعته الحرب في لبنان من المشاركة الشخصية في أعمال الجمعية البرلمانية، على حد تعبيره.وأردف فيصل: "أتحدث اليكم، والأطفال الأبرياء من شعبنا تسبح بدمائها، والأمهات تحمل أشلاء أبنائها، لم يعد هناك مكان آمن في كل الأراضي المحتلة، لا في غزة ولا في الضفة، القبور الجماعية قد امتلأت، الأكفان قد نفدت، الجثث قد تحللت، أشلاء تدفن في الأكياس... وحال الجوع والحصار يزداد تفاقما يوما بعد يوم... وتهديم البنى التحتية والسكنية بنسبة 80% وبقصف أطنان من القنابل بأضعاف 5 من هيروشيما وقد يلجأ الاحتلال الى حرب بيولوجية للإبادة الجماعية".واعتبر فيصل أن "الإدارة الأمريكية هي شريكة أساسية في جريمة الإبادة الجماعية، والحلف الأطلسي هو الشريان الحيوي لبقاء هذا الاحتلال على أرض فلسطين من أجل تنفيذ مشاريع إقليمية ودولية استعمارية على حساب شعبنا الفلسطيني، والتي تهدف إلى عسكرة العلاقات الدولية والسيطرة على الممرات المائية الدولية، وتفرض هيمنتها على شعوب المنطقة وأحرارالعالم، وكل من أراد التحرر من التبعية الاقتصادية الأمريكية الاستعمارية والهيمنة الأحادية على العالم".وأشار فيصل إلى أنه توجه لاجتماع اللجنة بكلمته عبر اتصال فيديو وعرض عليهم عدة توصيات أهمها "وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة وفك الحصار عنه، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، دعم دولة فلسطين في مطلبها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".ويذكر أن العاصمة الروسية موسكو، تحتضن من 15-28 سبتمبر/أيلول، بدعوة من مجلس الدوما الروسي، اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي ستناقش خلال اجتماعها مشروعا "دعما لنظام عالمي أكثر عدلا ومتعدد الأقطاب يعكس تنوعه الثقافي والحضاري".

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