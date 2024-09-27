https://sarabic.ae/20240927/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-لو-اجتمعت-أمريكا-وكل-شياطين-العالم-ما-تمكنت-من-حزب-الله-1093175834.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: لو اجتمعت أمريكا وكل "شياطين العالم" ما تمكنت من "حزب الله"

قائد الحرس الثوري الإيراني: لو اجتمعت أمريكا وكل "شياطين العالم" ما تمكنت من "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أنه على يقين بأن "الشعب الفلسطيني سيحقق قريبا نصرا رائعا، وسيرفع "حزب الله" اللبناني راية "لا إله إلا الله"... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T11:16+0000

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وتابع في كلمة له، إن "حزب الله البطل في لبنان، الذي يحمل راية المجد والجهاد والقوة، ويقاتل العدو في نقاط التماس ويخلق كل يوم انجازا مشرفا جديدا، في هذا المشهد مثل المشاهد السابقة سيخرج منتصرا فخورا، وسيضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء الواهمة".وأضاف سلامي مشددا على أنه "إذا تعاونت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات المتحالفة مع شياطين العالم، فلن يتمكنوا أبدا من الانتصار على إرادة "حزب الله" المجاهد في شرق البحر المتوسط، وبإذن الله تلك الدول محكوم عليها بالفشل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهرا بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".

https://sarabic.ae/20240927/الحرس-الثوري-الإيراني-الكيان-الصهيوني-غير-قادر-على-شن-هجوم-بري-على-حزب-الله-1093158079.html

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