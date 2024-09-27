قائد الحرس الثوري الإيراني: لو اجتمعت أمريكا وكل "شياطين العالم" ما تمكنت من "حزب الله"

عربي
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف تل أبيب بصاروخ "فلسطين-2" الباليستي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240927/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-لو-اجتمعت-أمريكا-وكل-شياطين-العالم-ما-تمكنت-من-حزب-الله-1093175834.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: لو اجتمعت أمريكا وكل "شياطين العالم" ما تمكنت من "حزب الله"
قائد الحرس الثوري الإيراني: لو اجتمعت أمريكا وكل "شياطين العالم" ما تمكنت من "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أنه على يقين بأن "الشعب الفلسطيني سيحقق قريبا نصرا رائعا، وسيرفع "حزب الله" اللبناني راية "لا إله إلا الله"... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T11:16+0000
2024-09-27T11:16+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
إسرائيل
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104265/56/1042655630_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b08563ddfaa03ed9ce811fb3015797b8.jpg
وتابع في كلمة له، إن "حزب الله البطل في لبنان، الذي يحمل راية المجد والجهاد والقوة، ويقاتل العدو في نقاط التماس ويخلق كل يوم انجازا مشرفا جديدا، في هذا المشهد مثل المشاهد السابقة سيخرج منتصرا فخورا، وسيضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء الواهمة".وأضاف سلامي مشددا على أنه "إذا تعاونت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات المتحالفة مع شياطين العالم، فلن يتمكنوا أبدا من الانتصار على إرادة "حزب الله" المجاهد في شرق البحر المتوسط، وبإذن الله تلك الدول محكوم عليها بالفشل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهرا بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20240927/الحرس-الثوري-الإيراني-الكيان-الصهيوني-غير-قادر-على-شن-هجوم-بري-على-حزب-الله-1093158079.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104265/56/1042655630_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_6498d08418586fa5f65357c048f7dfc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله

قائد الحرس الثوري الإيراني: لو اجتمعت أمريكا وكل "شياطين العالم" ما تمكنت من "حزب الله"

11:16 GMT 27.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
 قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أنه على يقين بأن "الشعب الفلسطيني سيحقق قريبا نصرا رائعا، وسيرفع "حزب الله" اللبناني راية "لا إله إلا الله" فوق الأراضي المحتلة"، بحسب قوله.
وتابع في كلمة له، إن "حزب الله البطل في لبنان، الذي يحمل راية المجد والجهاد والقوة، ويقاتل العدو في نقاط التماس ويخلق كل يوم انجازا مشرفا جديدا، في هذا المشهد مثل المشاهد السابقة سيخرج منتصرا فخورا، وسيضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء الواهمة".
وأضاف سلامي مشددا على أنه "إذا تعاونت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات المتحالفة مع شياطين العالم، فلن يتمكنوا أبدا من الانتصار على إرادة "حزب الله" المجاهد في شرق البحر المتوسط، وبإذن الله تلك الدول محكوم عليها بالفشل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهرا بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
الحرس الثوري الإيراني: "الكيان الصهيوني" غير قادر على شن هجوم بري على "حزب الله"
05:51 GMT
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.
وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 05:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 14:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала