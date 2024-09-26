الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق من اليمن

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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
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صدى الحياة
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11:33 GMT
27 د
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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https://sarabic.ae/20240926/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أرض-أرض-أُطلق-من-اليمن-1093155119.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخ أرض-أرض أُطلق من اليمن. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T23:22+0000
2024-09-27T00:08+0000
أخبار اليمن الأن
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القاهر - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بعد سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق من اليمن بواسطة منظومة 'السهم' الاعتراضية خارج الأراضي الإسرائيلية".وأضاف البيان: "لا يوجد حالياً أي تغيير في المبادئ التوجيهية الدفاعية لجيش الدفاع الإسرائيلي". وفي وقت سابق، لوّحت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بتنفيذ عمل عسكري جديد ضد إسرائيل، تضامناً مع "حزب الله" اللبناني. حيث قال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة "أنصار الله"، العميد عبد الله بن عامر، عبر منصة "إكس": "تضامن اليمن مع لبنان ومقاومته الباسلة لن يقتصر على الموقف السياسي". وذكر العميد بن عامر في تغريدة أخرى، أنه "منذ اليوم الأول للمعركة، وجدت المقاومة اللبنانية نفسها أمام حرب تقنية أظهر فيها الإسرائيلي آخر ما توصل إليه من تفوق تكنولوجي". ومطلع الشهر الجاري، أعلنت "أنصار الله" إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب، وقالت إنه قطع مسافة 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وإنه نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت الدفاعات الإسرائيلية في اعتراضه والتصدي له. وتشن جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، دعماً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً ارتفاع عدد السفن المستهدفة حتى 22 آب/ أغسطس الماضي إلى 182 سفينة. ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا. وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها فيه. وعلّق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20240926/اليمن-جماعة-أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدفين-في-إسرائيل-1093155280.html
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الإسرائيلي-حاولنا-اعتراض-صاروخ-أنصار-الله-بمنظومتي-حيتس-والقبة-الحديدية-1092732719.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق من اليمن

23:22 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 00:08 GMT 27.09.2024)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورأضرار جراء قصف صاروخي من قطاع غزة في مدينة ريشون لتسيون، إسرائيل
أضرار جراء قصف صاروخي من قطاع غزة في مدينة ريشون لتسيون، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Stringer
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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخ أرض-أرض أُطلق من اليمن.
القاهر - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بعد سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق من اليمن بواسطة منظومة 'السهم' الاعتراضية خارج الأراضي الإسرائيلية".
أعمدة الدخان تتصاعد بعد قصف فصائل الفلسطينية موقع المخزن النفطي لمحطة كهربائية في عسقلان، جنوب إسرائيل 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
اليمن... جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة هدفين في إسرائيل
أمس, 23:37 GMT
وأضاف البيان: "لا يوجد حالياً أي تغيير في المبادئ التوجيهية الدفاعية لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وفي وقت سابق، لوّحت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بتنفيذ عمل عسكري جديد ضد إسرائيل، تضامناً مع "حزب الله" اللبناني.
حيث قال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة "أنصار الله"، العميد عبد الله بن عامر، عبر منصة "إكس": "تضامن اليمن مع لبنان ومقاومته الباسلة لن يقتصر على الموقف السياسي".
وذكر العميد بن عامر في تغريدة أخرى، أنه "منذ اليوم الأول للمعركة، وجدت المقاومة اللبنانية نفسها أمام حرب تقنية أظهر فيها الإسرائيلي آخر ما توصل إليه من تفوق تكنولوجي".
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت "أنصار الله" إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب، وقالت إنه قطع مسافة 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وإنه نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت الدفاعات الإسرائيلية في اعتراضه والتصدي له.
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
الجيش الإسرائيلي: حاولنا اعتراض صاروخ "أنصار الله" بمنظومتي "حيتس" و"القبة الحديدية"
15 سبتمبر, 10:35 GMT
وتشن جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، دعماً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً ارتفاع عدد السفن المستهدفة حتى 22 آب/ أغسطس الماضي إلى 182 سفينة.
ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها فيه.
وعلّق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
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