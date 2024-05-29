https://sarabic.ae/20240529/أنصار-الله-قواتنا-نفذت-6-عمليات-عسكرية-3-منها-بالبحر-الأحمر-1089312824.html

"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر

"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، بأن "أنصار الله" نفذت 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T13:04+0000

2024-05-29T13:04+0000

2024-05-29T13:18+0000

أخبار اليمن الأن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088507308_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_cc6a7f6656660e18279e866899ccf82a.jpg

وقال سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ورداً على جرائم العدوّ الصهيوني بحقّ النازحين في رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد. نفذت القوات البحرية وسلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ستّ عمليات عسكرية".وأضاف: "نفذنا 3 عمليات في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة "LAAX" وأصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير".إعلام: "أنصار الله" تحصل على تكنولوجيا صواريخ "قدر" الإيرانية المضادة للسفنوأوضح أن قوات "أنصار الله" استهدفت "سفينتي "Sealady" و"MOREA" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة"."أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن ومدمرتين أمريكيتين في المحيط الهندي والبحر الأحمروأردف بالقول: "العملية العسكرية السادسة استهدفت سفينة "MINERVA ANTONIA" في البحر المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع."أنصار الله": طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارتين على مطار الحديدة الدوليوتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة "، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20240524/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-سفن-مرتبطة-بإسرائيل-في-3-بحار-1089174831.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, العالم