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"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر
"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، بأن "أنصار الله" نفذت 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T13:04+0000
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وقال سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ورداً على جرائم العدوّ الصهيوني بحقّ النازحين في رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد. نفذت القوات البحرية وسلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ستّ عمليات عسكرية".وأضاف: "نفذنا 3 عمليات في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة "LAAX" وأصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير".إعلام: "أنصار الله" تحصل على تكنولوجيا صواريخ "قدر" الإيرانية المضادة للسفنوأوضح أن قوات "أنصار الله" استهدفت "سفينتي "Sealady" و"MOREA" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة"."أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن ومدمرتين أمريكيتين في المحيط الهندي والبحر الأحمروأردف بالقول: "العملية العسكرية السادسة استهدفت سفينة "MINERVA ANTONIA" في البحر المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع."أنصار الله": طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارتين على مطار الحديدة الدوليوتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة "، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240524/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-سفن-مرتبطة-بإسرائيل-في-3-بحار-1089174831.html
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"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر
13:04 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 13:18 GMT 29.05.2024)
أفاد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، بأن "أنصار الله" نفذت 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر.
وقال سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ورداً على جرائم العدوّ الصهيوني بحقّ النازحين في رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد. نفذت القوات البحرية وسلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ستّ عمليات عسكرية".
وأشار إلى أنه تم استهداف 3 سفن في البحر الأحمر وسفينتين في البحر العربي وسفينة في البحر المتوسط بعدد من الصواريخ البحرية.
وأضاف: "نفذنا 3 عمليات في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة "LAAX" وأصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير".
وأوضح أن قوات "أنصار الله" استهدفت "سفينتي "Sealady" و"MOREA" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة".
وأشار إلى أنه تم "استهداف سفينتي "ALBA" و"Maersk HARTFOFD" الأميركية في البحر العربي بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".
وأردف بالقول: "العملية العسكرية السادسة استهدفت سفينة "MINERVA ANTONIA" في البحر المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة".
ووفقا له، فإن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت كافة السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أن قواته استهدفت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 119 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، متوعداً بتصعيد كبير ومؤثر في قادم الأيام.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة "، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.