https://sarabic.ae/20240524/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-سفن-مرتبطة-بإسرائيل-في-3-بحار-1089174831.html

"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في 3 بحار

"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في 3 بحار

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم الجمعة، بأن "القوات المسلحة اليمنية نفذت 3 عمليات نوعية على 3 سفن في 3 بحار". 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T13:07+0000

2024-05-24T13:07+0000

2024-05-24T13:24+0000

أخبار اليمن الأن

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/16/1068073712_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_80e8445033196e51e7c5ba497f3f3b2b.jpg

وقال في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا واستجابة لمطالب شعبنا العزيز وأحرار أمتنا الإسلامية، نفذت القوات المسلحة ثلاث عمليات نوعية على ثلاث سفن".وأشار إلى أن "العملية الثانية وفي إطار المرحلة الرابعة من التصعيد نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في عملية مشتركة استهدفت سفينة " YANNIS" التابعة لشركة "Eastern Mediterranean Maritime" اليونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة".وتابع سريع: "أما العملية الثالثة فقد قامت القوة الصاروخية باستهداف سفينة "ESSEX" الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"."أنصار الله": طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارتين على مطار الحديدة الدوليووفقا له فإن "القوات المسلحة اليمنية ماضية بكلّ عزم وإيمان في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".البحرية البريطانية تبلغ عن هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمنوبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنيةوتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في غزة."أنصار الله" تعلن إسقاط مسيرة أمريكية بصاروخ "أرض- جو" فوق محافظة البيضاء اليمنيةوتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240523/أنصار-الله-طائرات-أمريكية-وبريطانية-تشن-غارتين-على-مطار-الحديدة-الدولي-1089157741.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي