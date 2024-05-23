https://sarabic.ae/20240523/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-طائرات-مسيرة-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-1089125617.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس، تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في مناطق سيطرتها. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T03:06+0000

2024-05-23T03:06+0000

2024-05-23T03:06+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

الحرب على اليمن

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القاهر - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "في حوالي الساعة 3:16 مساءً. (بتوقيت صنعاء) في 22 أيار/مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع أربعة أنظمة طائرات بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".وأضاف البيان: "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".ويأتي الإعلان الأمريكي، غداة تنفيذ مقاتلات أميركية وبريطانية 6 غارات جوية على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".ويوم السبت الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إصابة ناقلة النفط "أم/تي ويند" التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان إثر استهدافها من "أنصار الله" بصاروخ باليستي مضاد للسفن في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الهجوم تسبب في حدوث فيضان داخل الناقلة أدى إلى فقدان عملية الدفع والتوجيه.وأعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، تنفيذ قواته 7 عمليات خلال أسبوع بـ 13 صاروخاً باليستياً ومجنحاً ومُسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، داعياً شركات النقل الصينية والروسية إلى التوقف عن التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وأعلنت "أنصار الله"، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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سبوتنيك عربي

الجيش الأمريكي, أنصار الله, الحرب على اليمن