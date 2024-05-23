https://sarabic.ae/20240523/البحرية-البريطانية-تبلغ-عن-هجوم-على-سفينة-قبالة-سواحل-اليمن-1089133129.html

البحرية البريطانية تبلغ عن هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن

البحرية البريطانية تبلغ عن هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الخميس، بأن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل ميناء الحديدة اليمني. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T08:47+0000

2024-05-23T08:47+0000

2024-05-23T08:47+0000

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وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس": "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد 98 ميلا بحريا (حوالي 181.5 كيلومترا) جنوب الحديدة باليمن".اعلنت القوات الأمريكية تدمير عدداً من الطائرات المسيّرة قبل استهدافها ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيان صحفي إن قواتها نجحت في التصدي لأربعة أهداف جوية غير مأهولة (UAS) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.ويوم السبت الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إصابة ناقلة النفط "أم/تي ويند" التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان إثر استهدافها من "أنصار الله" بصاروخ باليستي مضاد للسفن في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الهجوم تسبب في حدوث فيضان داخل الناقلة أدى إلى فقدان عملية الدفع والتوجيه.الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنيةوبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مجنحة لـ"أنصار الله" حاولت استهداف مواقعه في الجوفوتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240518/إصابة-ناقلة-نفط-بصاروخ-قبالة-سواحل-اليمن-1088957230.html

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