https://sarabic.ae/20240518/إصابة-ناقلة-نفط-بصاروخ-قبالة-سواحل-اليمن-1088957230.html
إصابة ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل اليمن
إصابة ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، بأنها "تلقت معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما، لهجوم على بعد نحو 10 أميال بحرية جنوب غرب المخا... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T09:45+0000
2024-05-18T09:45+0000
2024-05-18T09:45+0000
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وأضافت "أمبريط، في بيان لها، أن "السفينة أصيبت بصاروخ، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها"، مؤكدة أنها "تلقت معلومات عن حصول السفينة على مساعدة، وأن إحدى وحدات التوجيه تعمل".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتلقيها بلاغا عن تعرض سفينة لأضرار طفيفة نتيجة هجوم على بعد 76 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة باليمن.وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، إن قبطان السفينة أكد تعرضها لأضرار طفيفة "بعدما ضربها جسم مجهول"، مضيفة أن "السفينة وطاقمها بأمان، وأنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sarabic.ae/20240516/أنصار-الله-اليمنية-تؤكد-أن-المرحلة-الرابعة-من-عملياتها-ستكون-نوعية-إذا-استمرت-الحرب-في-غز-1088878857.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إصابة ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل اليمن
أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، بأنها "تلقت معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما، لهجوم على بعد نحو 10 أميال بحرية جنوب غرب المخا في اليمن".
وأضافت "أمبريط، في بيان لها، أن "السفينة أصيبت بصاروخ، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها"، مؤكدة أنها "تلقت معلومات عن حصول السفينة على مساعدة، وأن إحدى وحدات التوجيه تعمل".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتلقيها بلاغا عن تعرض سفينة لأضرار طفيفة
نتيجة هجوم على بعد 76 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة باليمن.
وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، إن قبطان السفينة أكد تعرضها لأضرار طفيفة "بعدما ضربها جسم مجهول"، مضيفة أن "السفينة وطاقمها بأمان، وأنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية".
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله
" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.