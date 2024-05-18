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هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بـ"جسم مجهول" في البحر الأحمر
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بـ"جسم مجهول" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لأضرار طفيفة نتيجة هجوم على بعد 76 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة باليمن. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، إن قبطان السفينة أكد تعرضها لأضرار طفيفة "بعدما ضربها جسم مجهول".وأضافت أن "السفينة وطاقمها بأمان، وأنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية".ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل، لكنها قالت إن السلطات تحقق في الأمر.ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sarabic.ae/20240515/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مدمرة-وسفينتين--في-البحر-الأحمر-1088859859.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بـ"جسم مجهول" في البحر الأحمر

06:37 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 06:39 GMT 18.05.2024)
© AFP 2023 / -غرق السفينة "روبي مار" البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية 3 مارس 2024
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023 / -
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لأضرار طفيفة نتيجة هجوم على بعد 76 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة باليمن.
وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، إن قبطان السفينة أكد تعرضها لأضرار طفيفة "بعدما ضربها جسم مجهول".
وأضافت أن "السفينة وطاقمها بأمان، وأنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية".
ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل، لكنها قالت إن السلطات تحقق في الأمر.
المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين في البحر الأحمر
15 مايو, 12:11 GMT
ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
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