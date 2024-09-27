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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف تل أبيب بصاروخ "فلسطين-2" الباليستي
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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف تل أبيب بصاروخ "فلسطين-2" الباليستي
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف تل أبيب بصاروخ "فلسطين-2" الباليستي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، بأن جماعة "أنصار الله" استهدفت تل أبيب بصاروخ من طراز "فلسطين-2". 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T11:36+0000
2024-09-27T11:51+0000
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وقال المتحدث في بيان: "نفذتِ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت من خلالِها هدفاً عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي نوع "فلسطين-2".وأشار سريع في البيان إلى أن العملتين قد حققتا أهدافَهما بنجاح، مؤكدا أن "أنصار الله" ستسمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف عمليات الأخيرة على غزة ولبنان.ووثقت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد من إطلاق صفارات الإنذار، وهروب الإسرائيلين إلى الملاجئ نتيجة إطلاق رشقة صاروخية من اليمن استهدفت وسط "تل أبيب" وسط حالة من الذعر سيطرت علىهم.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ "أرض-أرض" أُطلق من اليمن. ويأتي القصف الصاروخي غداة توعّد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، بتصعيد الهجمات على إسرائيل "في ظل تطوير القدرات وصناعة صاروخ "فلسطين 2" وغيره من القدرات".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن إصابة 18 إسرائيلياً نتيجة الهجوم من اليمن، مشيرة إلى أن عدة طائرات لم تتمكن من الهبوط في مطار "بن غوريون" بسبب الصواريخ من اليمن.وحسب قوات "أنصار الله"، فإن صاروخ "فلسطين 2"، فرط صوتي، مداه 2150 كم ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، و"يتميز بتقنية التخفي وسرعته تصل إلى 16 ماخ، ويمتلك قدرة عالية على المناورة التي تتجاوز أحدث منظومات الدفاعات الجوية في العالم بما فيها (القبة الحديدية)".
https://sarabic.ae/20240921/الحوثي-نمتلك-ترسانة-حربية-متطورة-والقوة-الصاروخية-عنوان-هذه-الترسانة-1092971140.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار اليمن الأن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف تل أبيب بصاروخ "فلسطين-2" الباليستي

11:36 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 27.09.2024)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AP Photo
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أكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، بأن جماعة "أنصار الله" استهدفت تل أبيب بصاروخ من طراز "فلسطين-2".
وقال المتحدث في بيان: "نفذتِ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت من خلالِها هدفاً عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي نوع "فلسطين-2".

وأضاف: "واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة "عسقلان" المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا".

وأشار سريع في البيان إلى أن العملتين قد حققتا أهدافَهما بنجاح، مؤكدا أن "أنصار الله" ستسمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف عمليات الأخيرة على غزة ولبنان.
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21 سبتمبر, 15:10 GMT
ووثقت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد من إطلاق صفارات الإنذار، وهروب الإسرائيلين إلى الملاجئ نتيجة إطلاق رشقة صاروخية من اليمن استهدفت وسط "تل أبيب" وسط حالة من الذعر سيطرت علىهم.

وانتقدت القناة الـ"14" الإسرائيلية الدفاع الجوي، مؤكدةً أنّه "ضعيف جداً في الآونة الأخيرة في الجنوب"، ومشددةً على أنّ هذا يدعو إلى القلق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ "أرض-أرض" أُطلق من اليمن. ويأتي القصف الصاروخي غداة توعّد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، بتصعيد الهجمات على إسرائيل "في ظل تطوير القدرات وصناعة صاروخ "فلسطين 2" وغيره من القدرات".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن إصابة 18 إسرائيلياً نتيجة الهجوم من اليمن، مشيرة إلى أن عدة طائرات لم تتمكن من الهبوط في مطار "بن غوريون" بسبب الصواريخ من اليمن.
وحسب قوات "أنصار الله"، فإن صاروخ "فلسطين 2"، فرط صوتي، مداه 2150 كم ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، و"يتميز بتقنية التخفي وسرعته تصل إلى 16 ماخ، ويمتلك قدرة عالية على المناورة التي تتجاوز أحدث منظومات الدفاعات الجوية في العالم بما فيها (القبة الحديدية)".
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