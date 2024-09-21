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https://sarabic.ae/20240921/الحوثي-نمتلك-ترسانة-حربية-متطورة-والقوة-الصاروخية-عنوان-هذه-الترسانة-1092971140.html
الحوثي: نمتلك ترسانة حربية متطورة والقوة الصاروخية عنوان هذه الترسانة
الحوثي: نمتلك ترسانة حربية متطورة والقوة الصاروخية عنوان هذه الترسانة
سبوتنيك عربي
صرح زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم السبت، بأن حركته تمتلك ترسانة حربية متطورة، وأن القوة الصاروخية عنوان هذه الترسانة، التي قد لا تمتلكها... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T15:10+0000
2024-09-21T15:10+0000
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وأكد الموقع الإلكتروني "أنصار الله"، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الحوثي جاءت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة الـ21 من سبتمبر، مشددا على أن "التحديات الكبرى التي واجهها شعبنا العزيز ساهمت في بناء القدرات العسكرية".وأشار الحوثي إلى أننا "نمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول، والقوة الصاروخية هي عنوان هذا البناء المتطور والفعال والمهم والقوة الصاروخية لبلدنا ذراع عسكرية ضاربة لصالح شعبنا العزيز في مواجهة أعدائه وأعداء أمتنا".ولفت إلى أن "اليمن أضحت في مستوى متقدم على مستوى الطيران المسير والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها"، منوها إلى أنه "بدون بناء للقدرات العسكرية وتطويرها وامتلاك القوة العسكرية والأمنية الرادعة للعدو، فأي بناء آخر لن يكون له حماية ولو اتجهنا من البداية للبناء الاقتصادي دون قدرات عسكرية ولا قدرات أمنية حينها يأتي العدو للتحرك عسكريا ويدمر كل شيء".وشدد الحوثي على أن "شعبنا لم يتزحزح أبدا عن تمسكه بالقضية المحورية لنصرة الشعب الفلسطيني رغم الجرائم الرهيبة والحصار الشديد، ولو استمرت السيطرة الأمريكية على اليمن لكانت حالة التطبيع هي الحالة السائدة على الموقف الرسمي".ومساء الأحد الماضي، أكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، أن قوات الجماعة نفذت "عملية عسكرية نوعية" ضد هدف عسكري في مدينة يافا بإسرائيل، بصاروخ بالستي فرط صوتي جديد، بحسب قوله.وقال سريع في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة".وأضاف: "نُفذتِ العملية بصاروخ باليستي جديد فرطِ صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له"، مشيرا إلى أن الصاروخ البالستي قد "قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي".وأعلن بعد ذلك الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240916/السنوار-يوجه-رسالة-إلى-الحوثي-بعد-تدشين-أنصار-الله-المرحلة-الخامسة-من-عملياتهم-ضد-إسرائيل-1092786494.html
https://sarabic.ae/20240916/مسؤول-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-عملية-يافا-بعثت-برسالة-مزلزلة-من-اليمن-إلى-إسرائيل-وحلفائها-1092765203.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الحوثي: نمتلك ترسانة حربية متطورة والقوة الصاروخية عنوان هذه الترسانة

15:10 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
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صرح زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم السبت، بأن حركته تمتلك ترسانة حربية متطورة، وأن القوة الصاروخية عنوان هذه الترسانة، التي قد لا تمتلكها الكثير من الدول.
وأكد الموقع الإلكتروني "أنصار الله"، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الحوثي جاءت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة الـ21 من سبتمبر، مشددا على أن "التحديات الكبرى التي واجهها شعبنا العزيز ساهمت في بناء القدرات العسكرية".
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السنوار يوجه رسالة إلى الحوثي بعد تدشين "أنصار الله" المرحلة الخامسة من عملياتها ضد إسرائيل
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وأشار الحوثي إلى أننا "نمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول، والقوة الصاروخية هي عنوان هذا البناء المتطور والفعال والمهم والقوة الصاروخية لبلدنا ذراع عسكرية ضاربة لصالح شعبنا العزيز في مواجهة أعدائه وأعداء أمتنا".
ولفت إلى أن "اليمن أضحت في مستوى متقدم على مستوى الطيران المسير والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها"، منوها إلى أنه "بدون بناء للقدرات العسكرية وتطويرها وامتلاك القوة العسكرية والأمنية الرادعة للعدو، فأي بناء آخر لن يكون له حماية ولو اتجهنا من البداية للبناء الاقتصادي دون قدرات عسكرية ولا قدرات أمنية حينها يأتي العدو للتحرك عسكريا ويدمر كل شيء".
وشدد الحوثي على أن "شعبنا لم يتزحزح أبدا عن تمسكه بالقضية المحورية لنصرة الشعب الفلسطيني رغم الجرائم الرهيبة والحصار الشديد، ولو استمرت السيطرة الأمريكية على اليمن لكانت حالة التطبيع هي الحالة السائدة على الموقف الرسمي".
ومساء الأحد الماضي، أكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، أن قوات الجماعة نفذت "عملية عسكرية نوعية" ضد هدف عسكري في مدينة يافا بإسرائيل، بصاروخ بالستي فرط صوتي جديد، بحسب قوله.
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مسؤول في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": عملية يافا بعثت برسالة مزلزلة من اليمن إلى إسرائيل وحلفائها
16 سبتمبر, 11:03 GMT
وقال سريع في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة".
وأضاف: "نُفذتِ العملية بصاروخ باليستي جديد فرطِ صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له"، مشيرا إلى أن الصاروخ البالستي قد "قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي".
وأعلن بعد ذلك الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
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