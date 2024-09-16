https://sarabic.ae/20240916/مسؤول-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-عملية-يافا-بعثت-برسالة-مزلزلة-من-اليمن-إلى-إسرائيل-وحلفائها-1092765203.html

مسؤول في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": عملية يافا بعثت برسالة مزلزلة من اليمن إلى إسرائيل وحلفائها

مسؤول في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": عملية يافا بعثت برسالة مزلزلة من اليمن إلى إسرائيل وحلفائها

سبوتنيك عربي

أكد علي القحوم، عضو المكتب السياسي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "العملية اليمنية، التي استهدفت قلب فلسطين المحتلة، لها دلالات وأبعاد كبرى ذات فاعلية وأثر... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T11:03+0000

2024-09-16T11:03+0000

2024-09-16T11:03+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الاثنين، إن "تلك العملية التي كشفت للعالم أجمع أن العسكرية اليمنية باتت في مستويات متقدمة تخطت فيها قدرات أعداء الأمة، وأثبتت أن اليمن الكبير دولة عظمى وحاضرة في نصرة فلسطين، حتى تحقيق النصر المنشود".وأضاف القحوم: "العملية اليمنية المساندة لفلسطين، أتت في توقيت مهم وفي مناسبة عظيمة والشعب اليمني بالملايين يحتفي بمولد النور والهدى الرسول الأعظم في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية ومختلف المحافظات، وبعثت برسالة يمانية مفادها، أننا أمة لها منهج وقضية وقائد، ومرتبطة بالإسلام المحمدي الأصيل والقرآن الكريم".وأشار القيادي في "أنصار الله"، إلى أن "اليمن الكبير وقائده المفدى وقواته المسلحة والأمن والإجماع الوطني في عملياته العسكرية المستمرة والمساندة لفلسطين، أثبت مدى التمسك بالقضية والمقدسات والتحرك المسؤول في كل الميادين والأصعدة وبزخم كبير، وبكل قوة وعنفوان وفخر واعتزاز، لا سيما وفلسطين البوصلة".واختتم القحوم، بالقول: "نبارك لقائد الثورة والشعب والقوات المسلحة العملية المزلزلة للكيان الصهيوني المساندة لفلسطين، ونجاح الصاروخ فرط صوتي المتطور المُصنع يمنيا بالوصول إلى هدفه في يافا، التي لم تعد آمنة وفشل كل منظومات العدو في الاعتراض، وهي عمليات مستمرة وفي مرحلتها الخامسة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار".ويوم أمس الأحد، أكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، أن قوات الجماعة نفذت "عملية عسكرية نوعية" ضد هدف عسكري في مدينة يافا بإسرائيل، بصاروخ بالستي فرط صوتي جديد، بحسب قوله.وقال سريع في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة".وأضاف: "نُفذتِ العملية بصاروخ باليستي جديد فرطِ صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له".وأشار إلى أن الصاروخ البالستي قد "قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي".ووفقا له، فإن "هذه العملية تأتي في إطارِ المرحلة الخامسة وجاءت تتويجاً لجهود أبطال القوة الصاروخية، الذين بذلوا جهوداً جبارةً في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر منها الأمريكية والإسرائيلية".وأكد سريع أن "العدوان الأمريكي البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن يمنعنا من الانتصار للشعب الفلسطيني".وأردف: "على العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية السابع من أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة، ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شهدت إسرائيل ومحيطها، في ساعة مبكرة، حالة من الذعر، إثر دوي صفارات الإنذار.في بداية الأمر دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأعلن بعد ذلك الجيش الإسرائيلي ، أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20240915/انصار-الله-تنفذ-عملية-عسكرية--ضد-هدف-عسكري-إسرائيلي-بصاروخ--باليستيّ-جديدٍ-فرطِ-صوتي-1092730562.html

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