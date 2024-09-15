https://sarabic.ae/20240915/بعد-الصاروخ-البالستي-مسؤول-بارز-في-أنصار-الله-يوجه-رسالة-لإسرائيل-باللغة-العبرية-1092729093.html

بعد الصاروخ البالستي... مسؤول بارز في "أنصار الله" يوجه رسالة لإسرائيل باللغة العبرية

بعد الصاروخ البالستي... مسؤول بارز في "أنصار الله" يوجه رسالة لإسرائيل باللغة العبرية

سبوتنيك عربي

وجّه حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، رسالة باللغة العبرية للإسرائيليين، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له بلادهم بصاروخ... 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T07:40+0000

2024-09-15T07:40+0000

2024-09-15T07:40+0000

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وقال حزام الأسد، عبر منصة "إكس": "سواء في ملاجئكم تحت الأرض أو خارجها، فمن الأفضل لكم أن تستمعوا باهتمام شديد بعد ظهر اليوم لما سيقوله القائد العظيم".وأرفق التغريدة بصورة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.وشهد وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حالة من الذعر، إثر دوي صفارات الإنذار.في بداية الأمر دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل، وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ (أرض-أرض) أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام فلسطينية، اشتعال النيران وتصاعد الدخان في منطقة مفتوحة قرب مطار وسط إسرائيل.الجيش الإسرائيلي عاد ليعلن، أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.ولفت إلى أن نتيجة عملية الاعتراض ما زالت قيد المراجعة، مؤكدا أنه لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

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إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار