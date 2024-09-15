بعد الصاروخ البالستي... مسؤول بارز في "أنصار الله" يوجه رسالة لإسرائيل باللغة العبرية

عربي
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240915/بعد-الصاروخ-البالستي-مسؤول-بارز-في-أنصار-الله-يوجه-رسالة-لإسرائيل-باللغة-العبرية-1092729093.html
بعد الصاروخ البالستي... مسؤول بارز في "أنصار الله" يوجه رسالة لإسرائيل باللغة العبرية
بعد الصاروخ البالستي... مسؤول بارز في "أنصار الله" يوجه رسالة لإسرائيل باللغة العبرية
سبوتنيك عربي
وجّه حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، رسالة باللغة العبرية للإسرائيليين، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له بلادهم بصاروخ... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T07:40+0000
2024-09-15T07:40+0000
إسرائيل
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102807/71/1028077134_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_4bde05b48db6676101f765b28295c38d.jpg
وقال حزام الأسد، عبر منصة "إكس": "سواء في ملاجئكم تحت الأرض أو خارجها، فمن الأفضل لكم أن تستمعوا باهتمام شديد بعد ظهر اليوم لما سيقوله القائد العظيم".وأرفق التغريدة بصورة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.وشهد وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حالة من الذعر، إثر دوي صفارات الإنذار.في بداية الأمر دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل، وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ (أرض-أرض) أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام فلسطينية، اشتعال النيران وتصاعد الدخان في منطقة مفتوحة قرب مطار وسط إسرائيل.الجيش الإسرائيلي عاد ليعلن، أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.ولفت إلى أن نتيجة عملية الاعتراض ما زالت قيد المراجعة، مؤكدا أنه لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102807/71/1028077134_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_6ec5e36e85a7a03ab49b6f32e0c267b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار

بعد الصاروخ البالستي... مسؤول بارز في "أنصار الله" يوجه رسالة لإسرائيل باللغة العبرية

07:40 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
وجّه حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، رسالة باللغة العبرية للإسرائيليين، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له بلادهم بصاروخ بالستي، تقول إسرائيل إنه أُطلق من اليمن.
وقال حزام الأسد، عبر منصة "إكس": "سواء في ملاجئكم تحت الأرض أو خارجها، فمن الأفضل لكم أن تستمعوا باهتمام شديد بعد ظهر اليوم لما سيقوله القائد العظيم".
وأرفق التغريدة بصورة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وشهد وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حالة من الذعر، إثر دوي صفارات الإنذار.
في بداية الأمر دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل، وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ (أرض-أرض) أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام فلسطينية، اشتعال النيران وتصاعد الدخان في منطقة مفتوحة قرب مطار وسط إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي عاد ليعلن، أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
ولفت إلى أن نتيجة عملية الاعتراض ما زالت قيد المراجعة، مؤكدا أنه لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سقوط صاروخ "أرض – أرض" أطلق من اليمن وسط إسرائيل09:03 GMTВертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала