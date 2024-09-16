https://sarabic.ae/20240916/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-هي-الثالثة-خلال-أسبوع-1092758284.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع

"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" بصاروخ "أرض - جو"، "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T08:13+0000

2024-09-16T08:13+0000

2024-09-16T08:13+0000

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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة الأمريكية بصاروخ "أرض - جو".وأوضح أن "الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو-9"، التي تم إسقاطها هي الثالثة خلال أسبوع، والعاشرة من نوعها منذ بدء عمليات إسناد غزة"، مضيفًا أن "عملياتنا لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت أمس الأحد، أنها نفذت عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.وشهد وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حالة من الذعر إثر دوي صفارات الإنذار.وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ "أرض-أرض" أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شنّ هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي