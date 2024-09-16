"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع

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لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
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هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
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مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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29 د
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https://sarabic.ae/20240916/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-هي-الثالثة-خلال-أسبوع-1092758284.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" بصاروخ "أرض - جو"، "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T08:13+0000
2024-09-16T08:13+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة الأمريكية بصاروخ "أرض - جو".وأوضح أن "الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو-9"، التي تم إسقاطها هي الثالثة خلال أسبوع، والعاشرة من نوعها منذ بدء عمليات إسناد غزة"، مضيفًا أن "عملياتنا لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت أمس الأحد، أنها نفذت عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.وشهد وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حالة من الذعر إثر دوي صفارات الإنذار.وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ "أرض-أرض" أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شنّ هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240915/الحوثي-يكشف-تفاصيل-عملية-اليوم-التي-استهدفت-تل-أبيب--1092738669.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع

08:13 GMT 16.09.2024
© flickr.com / neridamanoطائرة "بريداتور" بدون طيار
طائرة بريداتور بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© flickr.com / neridamano
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" بصاروخ "أرض - جو"، "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة ذمار"، بحسب قولها.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة الأمريكية بصاروخ "أرض - جو".
وأوضح أن "الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو-9"، التي تم إسقاطها هي الثالثة خلال أسبوع، والعاشرة من نوعها منذ بدء عمليات إسناد غزة"، مضيفًا أن "عملياتنا لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت أمس الأحد، أنها نفذت عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.
وشهد وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حالة من الذعر إثر دوي صفارات الإنذار.
وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ "أرض-أرض" أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
الحوثي يكشف تفاصيل العملية التي استهدفت تل أبيب
أمس, 13:29 GMT
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شنّ هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها06:11 GMT
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