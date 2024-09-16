أول رد عراقي على تقارير افتتاح مكاتب لـ"حماس" و"أنصار الله" في بغداد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240916/أول-رد-عراقي-على-تقارير-افتتاح-مكاتب-لـحماس-وأنصار-الله-في-بغداد-1092767209.html
أول رد عراقي على تقارير افتتاح مكاتب لـ"حماس" و"أنصار الله" في بغداد
أول رد عراقي على تقارير افتتاح مكاتب لـ"حماس" و"أنصار الله" في بغداد
سبوتنيك عربي
ردت الحكومة العراقية، على التقارير الأمريكية التي تحدثت عن فتح مكتب لجماعة أنصار الله اليمنية، وحركة حماس الفلسطينية في بغداد، مؤكدة أن "هذه الأنباء غير... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T11:28+0000
2024-09-16T11:28+0000
حركة حماس
أنصار الله
أخبار العراق اليوم
العراق
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار اليمن الأن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تصريحات لقناة "الحدث"، إن "الحديث عن مكتب للحوثي(عبد الملك زعيم جماعة أنصار الله اليمنية) و"حماس" في بغداد، محاولة للضغط على الحكومة".ونشرت وسائل إعلام أمريكية، تقريرا أمس الأحد، قالت فيه إن "حركة حماس وجماعة "أنصار الله" اليمنية، اعتُبرتا في الماضي عدوا، لكنهما حصلتا على استقبال حار في العراق، حيث فتحت كل منهما مكتبا لها في العاصمة العراقية، ما يكشف عن رغبة إيران في بناء كتلتها الإقليمية".وبحسب الإعلام الأمريكي، "لا توجد علامة على بوابة المكتب السياسي لحركة حماس في بغداد، وعنوانها سر يحافظ عليه، ونفس الأمر ينطبق على "أنصار الله"، التي يبعد مكتبها مسافة قصيرة بالسيارة".وأوضحت أن "المسؤولين العراقيين سمحوا وبهدوء لكلا الجماعتين، اللتين تدعمهما إيران، بحضور دائم في بغداد منذ بداية الصيف الحالي، وذلك بعد أعوام من زيارات ممثلي الحركتين".ويأتي هذا التحول الذي ينكره المسؤولون العراقيون، حتى مع تداول صور تخص "حماس" و"أنصار الله" في العراق، على وسائل التواصل الاجتماعي.
https://sarabic.ae/20240916/بعد-قرابة-عام-من-الحرب-حماس-تكشف-لأول-مرة-مكان-يحيى-السنوار-1092757397.html
العراق
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103890/95/1038909547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5b99064ba3e5d8092a8b811bd26bef6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أنصار الله, أخبار العراق اليوم, العراق, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حركة حماس, أنصار الله, أخبار العراق اليوم, العراق, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول رد عراقي على تقارير افتتاح مكاتب لـ"حماس" و"أنصار الله" في بغداد

11:28 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Sam McNeil
تابعنا عبر
ردت الحكومة العراقية، على التقارير الأمريكية التي تحدثت عن فتح مكتب لجماعة أنصار الله اليمنية، وحركة حماس الفلسطينية في بغداد، مؤكدة أن "هذه الأنباء غير دقيقة".
وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تصريحات لقناة "الحدث"، إن "الحديث عن مكتب للحوثي(عبد الملك زعيم جماعة أنصار الله اليمنية) و"حماس" في بغداد، محاولة للضغط على الحكومة".
ونشرت وسائل إعلام أمريكية، تقريرا أمس الأحد، قالت فيه إن "حركة حماس وجماعة "أنصار الله" اليمنية، اعتُبرتا في الماضي عدوا، لكنهما حصلتا على استقبال حار في العراق، حيث فتحت كل منهما مكتبا لها في العاصمة العراقية، ما يكشف عن رغبة إيران في بناء كتلتها الإقليمية".
وبحسب الإعلام الأمريكي، "لا توجد علامة على بوابة المكتب السياسي لحركة حماس في بغداد، وعنوانها سر يحافظ عليه، ونفس الأمر ينطبق على "أنصار الله"، التي يبعد مكتبها مسافة قصيرة بالسيارة".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
بعد قرابة عام من الحرب... "حماس" تكشف لأول مرة مكان يحيى السنوار
07:50 GMT
وأوضحت أن "المسؤولين العراقيين سمحوا وبهدوء لكلا الجماعتين، اللتين تدعمهما إيران، بحضور دائم في بغداد منذ بداية الصيف الحالي، وذلك بعد أعوام من زيارات ممثلي الحركتين".
ويأتي هذا التحول الذي ينكره المسؤولون العراقيون، حتى مع تداول صور تخص "حماس" و"أنصار الله" في العراق، على وسائل التواصل الاجتماعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها06:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала