https://sarabic.ae/20240916/أول-رد-عراقي-على-تقارير-افتتاح-مكاتب-لـحماس-وأنصار-الله-في-بغداد-1092767209.html

أول رد عراقي على تقارير افتتاح مكاتب لـ"حماس" و"أنصار الله" في بغداد

أول رد عراقي على تقارير افتتاح مكاتب لـ"حماس" و"أنصار الله" في بغداد

سبوتنيك عربي

ردت الحكومة العراقية، على التقارير الأمريكية التي تحدثت عن فتح مكتب لجماعة أنصار الله اليمنية، وحركة حماس الفلسطينية في بغداد، مؤكدة أن "هذه الأنباء غير... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T11:28+0000

2024-09-16T11:28+0000

2024-09-16T11:28+0000

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وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تصريحات لقناة "الحدث"، إن "الحديث عن مكتب للحوثي(عبد الملك زعيم جماعة أنصار الله اليمنية) و"حماس" في بغداد، محاولة للضغط على الحكومة".ونشرت وسائل إعلام أمريكية، تقريرا أمس الأحد، قالت فيه إن "حركة حماس وجماعة "أنصار الله" اليمنية، اعتُبرتا في الماضي عدوا، لكنهما حصلتا على استقبال حار في العراق، حيث فتحت كل منهما مكتبا لها في العاصمة العراقية، ما يكشف عن رغبة إيران في بناء كتلتها الإقليمية".وبحسب الإعلام الأمريكي، "لا توجد علامة على بوابة المكتب السياسي لحركة حماس في بغداد، وعنوانها سر يحافظ عليه، ونفس الأمر ينطبق على "أنصار الله"، التي يبعد مكتبها مسافة قصيرة بالسيارة".وأوضحت أن "المسؤولين العراقيين سمحوا وبهدوء لكلا الجماعتين، اللتين تدعمهما إيران، بحضور دائم في بغداد منذ بداية الصيف الحالي، وذلك بعد أعوام من زيارات ممثلي الحركتين".ويأتي هذا التحول الذي ينكره المسؤولون العراقيون، حتى مع تداول صور تخص "حماس" و"أنصار الله" في العراق، على وسائل التواصل الاجتماعي.

https://sarabic.ae/20240916/بعد-قرابة-عام-من-الحرب-حماس-تكشف-لأول-مرة-مكان-يحيى-السنوار-1092757397.html

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حركة حماس, أنصار الله, أخبار العراق اليوم, العراق, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي