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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف تل أبيب بصاروخ "فلسطين-2" الباليستي
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
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ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
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مسؤول لبناني: نحاول تأمين 3 وجبات يومية لنصف مليون شخص نزحوا من الجنوب
مسؤول لبناني: نحاول تأمين 3 وجبات يومية لنصف مليون شخص نزحوا من الجنوب
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قال مدير العمليات في اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، بلال ناصر، إن ما بين 400 و500 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان، مشيرا إلى أن عددا منهم لا يزال في... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T11:28+0000
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وأوضح ناصر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجمعية التي يترأسها استطاعت دعم ما يزيد على 15 مركزا لإيواء النازحين، اثنان منها في صيدا، و7 في جبل لبنان، و3 في بيروت، و3 في الشمال".وأضاف: "عملنا على استئجار مدرستين في البقاع، بالإضافة إلى دعم خمسة مراكز في المحافظة ذاتها بهدف إيواء النازحين".وأكد أن "فرقه تقدم كل الدعم للعائلات الموجودة في مراكز الإيواء"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى "تقديم الدعم المالي للجمعيات المحلية، فضلا عن مكافحة احتكار التجار في الأسواق".وأشار ناصر إلى أن "بعض المعامل في لبنان لم تشارك في عمليات الاحتكار، وأبقت على أسعار منتجاتها كما هي"، موضحا أن "فرقه تعمل على تأمين 3 وجبات يومية لما يقرب من 723 عائلة نازحة".وحذر من التحديات المستقبلية التي قد تواجه جمعيته وسائر الجمعيات الخيرية في لبنان، مشيرا إلى أن "لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وقد يصعب على القيمين مستقبلا تأمين المستلزمات للعائلات النازحة".وأشاد ناصر "بوحدة الشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة"، لافتا إلى أن "الأهالي في معظم المناطق اللبنانية يحاولون جاهدين لتأمين كل ما يلزم للعائلات النازحة، ويتعاونون في ما بينهم".وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئية وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html
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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, حصري, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, حصري, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

مسؤول لبناني: نحاول تأمين 3 وجبات يومية لنصف مليون شخص نزحوا من الجنوب

11:28 GMT 27.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
قال مدير العمليات في اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، بلال ناصر، إن ما بين 400 و500 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان، مشيرا إلى أن عددا منهم لا يزال في مدينة صيدا، وأن الأعداد الأخرى توزعت على محافظات جبل لبنان والبقاع الأوسط وبيروت والشمال.
وأوضح ناصر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجمعية التي يترأسها استطاعت دعم ما يزيد على 15 مركزا لإيواء النازحين، اثنان منها في صيدا، و7 في جبل لبنان، و3 في بيروت، و3 في الشمال".
وأضاف: "عملنا على استئجار مدرستين في البقاع، بالإضافة إلى دعم خمسة مراكز في المحافظة ذاتها بهدف إيواء النازحين".
وأكد أن "فرقه تقدم كل الدعم للعائلات الموجودة في مراكز الإيواء"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى "تقديم الدعم المالي للجمعيات المحلية، فضلا عن مكافحة احتكار التجار في الأسواق".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته
أمس, 11:39 GMT
وأشار ناصر إلى أن "بعض المعامل في لبنان لم تشارك في عمليات الاحتكار، وأبقت على أسعار منتجاتها كما هي"، موضحا أن "فرقه تعمل على تأمين 3 وجبات يومية لما يقرب من 723 عائلة نازحة".
وحذر من التحديات المستقبلية التي قد تواجه جمعيته وسائر الجمعيات الخيرية في لبنان، مشيرا إلى أن "لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وقد يصعب على القيمين مستقبلا تأمين المستلزمات للعائلات النازحة".
وأشاد ناصر "بوحدة الشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة"، لافتا إلى أن "الأهالي في معظم المناطق اللبنانية يحاولون جاهدين لتأمين كل ما يلزم للعائلات النازحة، ويتعاونون في ما بينهم".
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئية وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
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