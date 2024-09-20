https://sarabic.ae/20240920/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-لن-نقبل-بالمقترح-الإسرائيلي-الجديد-ونتنياهو-يضع-شروطا-تعجيزية-1092935297.html
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": لن نقبل بالمقترح الإسرائيلي الجديد ونتنياهو يضع شروطا تعجيزية
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": لن نقبل بالمقترح الإسرائيلي الجديد ونتنياهو يضع شروطا تعجيزية
سبوتنيك عربي
أعرب عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" الفلسطينية في لبنان، مشهور عبد الحليم، عن رفضه المقترح الجديد الذي تعده إسرائيل لوقف الحرب في غزة، داعيا إلى "تطبيق ما... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T12:53+0000
2024-09-20T12:53+0000
2024-09-20T12:53+0000
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وقال عبد الحليم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الفلسطينيون الذين يرزحون تحت الاحتلال، متمسكون بأرضهم ويرفضون أن يملي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأي مقترحات من شأنها أن تخرجهم من أرضهم".وتابع: "نتنياهو لم ينجح سوى في استهداف وتدمير المؤسسات والبنى التحتية في القطاع، ويحاول الآن إيجاد مخارج للهروب إلى الأمام عبر توسيع الحرب ونقلها إلى الجبهة الشمالية مع لبنان".وأشار إلى أن "نتنياهو يصر على الاستمرار في الحرب للاستفادة من ضيق الوقت قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة نهاية هذا العام".واعتبر أن "لا مناطق آمنة للفلسطينيين سوى أرضهم"، الأمان الوحيد هو إما العيش على الأراضي الفلسطينية، أو الموت فيها".وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل تعد مقترحا جديدا لاتفاق بشأن قطاع غزة، ستقدمه إلى الوسطاء، يقضي بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة.وذكرت الإذاعة أن المقترح الإسرائيلي يقضي بإعادة كل الأسرى مقابل خروج رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، وآخرين من غزة عبر ممر آمن.ليبرمان يطالب بحرب برية في الجنوب اللبناني ضد "حزب الله"نتنياهو: إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بات أحد أهداف الحرب
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": لن نقبل بالمقترح الإسرائيلي الجديد ونتنياهو يضع شروطا تعجيزية
حصري
أعرب عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" الفلسطينية في لبنان، مشهور عبد الحليم، عن رفضه المقترح الجديد الذي تعده إسرائيل لوقف الحرب في غزة، داعيا إلى "تطبيق ما تم التوصل إليه في يوليو / تموز الماضي".
وقال عبد الحليم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الفلسطينيون الذين يرزحون تحت الاحتلال، متمسكون بأرضهم ويرفضون أن يملي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأي مقترحات من شأنها أن تخرجهم من أرضهم".
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر يومية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة"، مشيرا إلى أن الجيش "عجز من تحقيق أي من أهدافه في الأشهر الماضية".
وتابع: "نتنياهو لم ينجح سوى في استهداف وتدمير المؤسسات والبنى التحتية في القطاع، ويحاول الآن إيجاد مخارج للهروب إلى الأمام عبر توسيع الحرب ونقلها إلى الجبهة الشمالية مع لبنان".
واتهم عبد الحليم نتنياهو "بالتلاعب والمناورة ووضع العراقيل أمام أي مقترح قد يؤدي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي"، مشددا على أنّه "يضع شروطا تعجيزية وكأنه يبحث فقط عما لا يرضي الطرف الفلسطيني".
وأشار إلى أن "نتنياهو يصر على الاستمرار في الحرب للاستفادة من ضيق الوقت قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة نهاية هذا العام".
وذكّر عبد الحليم بمطالب حماس التي دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والانسحاب الكلي من القطاع وإعادة إعماره وضمان العودة الآمنة للنازحين.
واعتبر أن "لا مناطق آمنة للفلسطينيين سوى أرضهم"، الأمان الوحيد هو إما العيش على الأراضي الفلسطينية، أو الموت فيها".
وطالب عبد الحليم الوسطاء المصريين والقطريين إلى "الضغط على نتنياهو لوقف حربه في المنطقة لأنه حتما سيفشل في نهاية المطاف"، مشدّدا على "ضرورة وقف الدعم والانحياز الأمريكيين لإسرائيل".
وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل تعد مقترحا جديدا لاتفاق بشأن قطاع غزة، ستقدمه إلى الوسطاء، يقضي بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة.
وذكرت الإذاعة أن المقترح الإسرائيلي يقضي بإعادة كل الأسرى مقابل خروج رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، وآخرين من غزة عبر ممر آمن.