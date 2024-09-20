https://sarabic.ae/20240920/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-لن-نقبل-بالمقترح-الإسرائيلي-الجديد-ونتنياهو-يضع-شروطا-تعجيزية-1092935297.html

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": لن نقبل بالمقترح الإسرائيلي الجديد ونتنياهو يضع شروطا تعجيزية

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": لن نقبل بالمقترح الإسرائيلي الجديد ونتنياهو يضع شروطا تعجيزية

سبوتنيك عربي

أعرب عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" الفلسطينية في لبنان، مشهور عبد الحليم، عن رفضه المقترح الجديد الذي تعده إسرائيل لوقف الحرب في غزة، داعيا إلى "تطبيق ما... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T12:53+0000

2024-09-20T12:53+0000

2024-09-20T12:53+0000

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وقال عبد الحليم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الفلسطينيون الذين يرزحون تحت الاحتلال، متمسكون بأرضهم ويرفضون أن يملي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأي مقترحات من شأنها أن تخرجهم من أرضهم".وتابع: "نتنياهو لم ينجح سوى في استهداف وتدمير المؤسسات والبنى التحتية في القطاع، ويحاول الآن إيجاد مخارج للهروب إلى الأمام عبر توسيع الحرب ونقلها إلى الجبهة الشمالية مع لبنان".وأشار إلى أن "نتنياهو يصر على الاستمرار في الحرب للاستفادة من ضيق الوقت قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة نهاية هذا العام".واعتبر أن "لا مناطق آمنة للفلسطينيين سوى أرضهم"، الأمان الوحيد هو إما العيش على الأراضي الفلسطينية، أو الموت فيها".وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل تعد مقترحا جديدا لاتفاق بشأن قطاع غزة، ستقدمه إلى الوسطاء، يقضي بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة.وذكرت الإذاعة أن المقترح الإسرائيلي يقضي بإعادة كل الأسرى مقابل خروج رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، وآخرين من غزة عبر ممر آمن.ليبرمان يطالب بحرب برية في الجنوب اللبناني ضد "حزب الله"نتنياهو: إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بات أحد أهداف الحرب

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