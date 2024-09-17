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نتنياهو: إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بات أحد أهداف الحرب
نتنياهو: إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بات أحد أهداف الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء عن توسيع أهداف الحرب التي تخوضها البلاد لتشمل إعادة سكان الشمال الذين فروا من الاشتباكات عبر الحدود مع... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T01:14+0000
2024-09-17T01:14+0000
بنيامين نتنياهو
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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لبنان
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وقال مكتب نتنياهو في بيان: "قام المجلس السياسي الأمني بتحديث أهداف الحرب هذا المساء، لتشمل ما يلي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240915/نية-إسرائيلية-بتوسيع-العملية-العسكرية-في-الشمال-هل-تشهد-لبنان-حربا-شاملة-1092747546.html
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بنيامين نتنياهو, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار لبنان, لبنان
بنيامين نتنياهو, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار لبنان, لبنان

نتنياهو: إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بات أحد أهداف الحرب

01:14 GMT 17.09.2024
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Abir Sultan
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أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء عن توسيع أهداف الحرب التي تخوضها البلاد لتشمل إعادة سكان الشمال الذين فروا من الاشتباكات عبر الحدود مع حليف حماس، حزب الله.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "قام المجلس السياسي الأمني بتحديث أهداف الحرب هذا المساء، لتشمل ما يلي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
نية إسرائيلية بتوسيع العملية العسكرية في الشمال... هل يشهد لبنان حربا شاملة؟
15 سبتمبر, 19:22 GMT
يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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