https://sarabic.ae/20240919/نازحون-فلسطينيون-في-خيام-على-شواطئ-غزة-يتخوفون-من-ظروف-أكثر-قسوة-مع-اقتراب-فصل-الشتاء-1092895912.html

نازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء

نازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء

سبوتنيك عربي

يخشى النازحون الفلسطينيون، سكان المخيمات المرتجلة المنصوبة، على شواطئ قطاع غزة من واقع أكثر مرارة وألما خلال فصل الشتاء، بفعل المنخفضات الجوية العميقة وأمواج... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T14:57+0000

2024-09-19T14:57+0000

2024-09-19T14:57+0000

العالم العربي

غزة

قطاع

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غزة - سبوتنيك. وعلى طول شاطئ وسط قطاع غزة من مخيم النصيرات والزوايدة ومدينة دير البلح، وامتداداً إلى مدينة خان يونس حتى حدود مدينة رفح جنوبي القطاع، يقيم مئات الآلاف من النازحين في خيام من مواد بلاستيكية أو من القماش المهترئ، بعدما دُمرت آلاف البنايات السكنية وأُزيلت أحياء بكاملها خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة لقرابة العام.يقول مشعل الخطيب، أحد المواطنين الذين يسكنون الخيام على شاطئ البحر لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعيش هنا على شاطئ البحر، لسنا في نزهة مثل بقية شعوب العالم، ولكننا اتخذنا شاطئ البحر مسكنا لنا بعد النزوح".ويضيف: "نحن نعيش ونضع خيامنا على مسافة لا تتجاوز 15 متراً من مياه البحر، إدارة المخيم حذرتنا أن أمواج المد القادمة مع المنخفض الجوي، وخلال فصل الشتاء بشكل عام قد تصل إلى امتداد 30 متراً ما يعني غرق خيمنا بالكامل".وتابع: "حاولنا البحث عن مكان آخر للانتقال إليه ولكننا لم نجد، الأماكن هنا مكتظة وعدد النازحين كبير جداً، وهذا الأمر يقلقنا فنحن لا ندري ماذا نفعل، نحن نعيش في خيام وهي لا تتحمل حر الصيف أو برد الشتاء والأمطار القادمة، نحن غير جاهزين ولا نملك خيارات".على الرغم من تلك الظروف القاسية، يحاول بعض النازحين قضاء الوقت بالانشغال بلعب الكرة الطائرة على رمال الشاطئ، فيما يحمل أطفال أوعية فارغة بحثا عن مياه الشرب، وتعكف بعض النساء على غسل الثياب في مياه البحر.يقول نازح آخر يدعى أبو محمد لوكالة "سبوتنيك": "لقد هربنا من مدينة دير البلح تحت نيران الجيش الإسرائيلي وسكنّا هنا على شاطئ البحر، عندما هطل المطر قبل أيام غرقت خيمتنا وجميع أمتعتنا".ويضيف: "نحن على أبواب فصل الشتاء، لا نعلم ماذا سوف نفعل. الأمطار على شاطئ البحر غزيرة، ناهيك عن الرياح والزوابع وأمواج البحر، الوضع سيئ للغاية ولا حلول عملية".وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانٍ بهذه المناسبة، إن "هؤلاء [النازحين] الآن يتهيّؤون للعيش في الشوارع دون مساعدات ودون مأوى بسبب الظروف القاسية التي يعيشونها وسيعيشونها خلال الشهور القادمة، وسيكون لها انعكاس خطير على حياتهم وظروفهم".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين، فيما أسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 90 ألفاً آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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العالم العربي, غزة, قطاع