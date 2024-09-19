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القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
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إعلام: إسرائيل تفشل خطة إيرانية لاغتيال نتنياهو وغالانت
إعلام: إسرائيل تفشل خطة إيرانية لاغتيال نتنياهو وغالانت
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "إيران جندت رجل أعمال إسرائيلي يعيش في تركيا لتنفيذ أعمال إرهابية في إسرائيل تشمل تهريب أسلحة واغتيالات". 19.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن إيران كانت تسعى لتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين إسرائيليين، أبرزهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الشاباك رونين بار، حسبما جاء في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس.وبحسب الصحيفة، فإن رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي تم القبض عليه، ذهب إلى إيران مرتين، على الأقل، بتهريبه عن طريق معبر حدودي مع تركيا، وناقش مع مسؤولي استخبارات إيرانيين إمكانية تنفيذ اغتيالات في تل أبيب، وتلقى أموالا مقابل تنفيذ تلك المهام.ولفتت إلى أنه كان يقيم علاقات تجارية مع رجال أعمال إيرانيين وأتراك، مشيرة إلى أنه وافق على لقاء رجل أعمال إيراني في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة رجل أعمال تركي.وبحسب الصحيفة، فإن المهام التي كان من المفترض أن يقوم بها المتهم، تشمل نقل الأموال والأسلحة إلى داخل إسرائيل وتصوير مواقع حساسة وتنفيذ اغتيالات تستهدف شخصيات سياسية بارزة.ووصل التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في طهران، الذي تعهدت إيران بالانتقام له، إضافة إلى ما شهده لبنان من تفجيرات لأجهزة النداء الآلي "بيجر"، التي تسببت في إصابة السفير الإيراني في بيروت.
https://sarabic.ae/20230130/إسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-خشية-انتقام-إيراني-بعد-الهجمات-الأخيرة-في-إيران-وسوريا-1072896250.html
https://sarabic.ae/20240917/إصابة-السفير-الإيراني-في-بيروت-جراء-انفجار-أجهزة-الاتصال-في-لبنان---عاجل-1092832395.html
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إعلام: إسرائيل تفشل خطة إيرانية لاغتيال نتنياهو وغالانت

10:30 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 10:50 GMT 19.09.2024)
© AP Photo / Dan Baliltyمعرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية
معرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Dan Balilty
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "إيران جندت رجل أعمال إسرائيلي يعيش في تركيا لتنفيذ أعمال إرهابية في إسرائيل تشمل تهريب أسلحة واغتيالات".
وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن إيران كانت تسعى لتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين إسرائيليين، أبرزهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الشاباك رونين بار، حسبما جاء في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس.
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
إسرائيل ترفع حالة التأهب خشية انتقام إيراني بعد الهجمات الأخيرة في إيران وسوريا
30 يناير 2023, 21:16 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي تم القبض عليه، ذهب إلى إيران مرتين، على الأقل، بتهريبه عن طريق معبر حدودي مع تركيا، وناقش مع مسؤولي استخبارات إيرانيين إمكانية تنفيذ اغتيالات في تل أبيب، وتلقى أموالا مقابل تنفيذ تلك المهام.
ولفتت إلى أنه كان يقيم علاقات تجارية مع رجال أعمال إيرانيين وأتراك، مشيرة إلى أنه وافق على لقاء رجل أعمال إيراني في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة رجل أعمال تركي.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
إصابة السفير الإيراني في بيروت جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان
17 سبتمبر, 14:17 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن المهام التي كان من المفترض أن يقوم بها المتهم، تشمل نقل الأموال والأسلحة إلى داخل إسرائيل وتصوير مواقع حساسة وتنفيذ اغتيالات تستهدف شخصيات سياسية بارزة.
ووصل التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في طهران، الذي تعهدت إيران بالانتقام له، إضافة إلى ما شهده لبنان من تفجيرات لأجهزة النداء الآلي "بيجر"، التي تسببت في إصابة السفير الإيراني في بيروت.
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