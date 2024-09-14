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مقتل عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة
مقتل عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
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غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي
العالم العربي
طوفان الأقصى
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ونقلت وكالة "وفا"، عن مصادر محلية قولها إن "قوات الجيش الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.وفي خان يونس قتل وأصيب عدة فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 41 ألف قتيل و94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240913/انفجار-سيارة-في-بالقرب-من-مركز-شرطة-إسرائيلي-في-مدينة-عكا-فيديو---عاجل-1092695759.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى

مقتل عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

01:51 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 01:52 GMT 14.09.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatمشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة
مشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا.
ونقلت وكالة "وفا"، عن مصادر محلية قولها إن "قوات الجيش الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
كما أفادت المصادر، بمقتل 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي منزلاً لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وفي خان يونس قتل وأصيب عدة فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 41 ألف قتيل و94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.
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جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية جنوب لبنان00:01 GMT
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