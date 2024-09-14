https://sarabic.ae/20240914/مقتل-عدة-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-مناطق-متفرقة-من-غزة-1092698843.html

مقتل عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

مقتل عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا. 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T01:51+0000

2024-09-14T01:51+0000

2024-09-14T01:52+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قصف إسرائيلي

العالم العربي

طوفان الأقصى

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ونقلت وكالة "وفا"، عن مصادر محلية قولها إن "قوات الجيش الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.وفي خان يونس قتل وأصيب عدة فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 41 ألف قتيل و94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى