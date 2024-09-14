https://sarabic.ae/20240914/مقتل-عدة-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-مناطق-متفرقة-من-غزة-1092698843.html
مقتل عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة
مقتل عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T01:51+0000
2024-09-14T01:51+0000
2024-09-14T01:52+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي
العالم العربي
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092648271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff3a0fb098e2f756b41d4419037dfd6a.jpg
ونقلت وكالة "وفا"، عن مصادر محلية قولها إن "قوات الجيش الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.وفي خان يونس قتل وأصيب عدة فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 41 ألف قتيل و94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240913/انفجار-سيارة-في-بالقرب-من-مركز-شرطة-إسرائيلي-في-مدينة-عكا-فيديو---عاجل-1092695759.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092648271_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_58eff0bea7852d93331630a6a9b5b43f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى
مقتل عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة
01:51 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 01:52 GMT 14.09.2024)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا.
ونقلت وكالة
"وفا"، عن مصادر محلية قولها إن "قوات الجيش الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
كما أفادت المصادر، بمقتل 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي منزلاً لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وفي خان يونس قتل وأصيب عدة فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين
في منطقة العطار بمدينة خان يونس.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 41 ألف قتيل و94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.