https://sarabic.ae/20240930/قناة-إسرائيلية-تكشف-سبب-تراجع-إسرائيل-عن-اغتيال-السنوار-1093269278.html
قناة إسرائيلية تكشف سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار
قناة إسرائيلية تكشف سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار
سبوتنيك عربي
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان بإمكانه اغتيال زعم حركة حماس يحيى السنوار، خلال الأشهر الماضية، إلا أنه تراجع ولم ينفذ العملية. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T10:33+0000
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وقالت القناة إن سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار هو الرهائن الإسرائيلية، حيث أشارت القناة إلى أن السنوار موجود داخل أنفاق غزة ومحاط بمجموعة من الرهائن، حيث أنه يعلم إن إسرائيل ستتجنب أذيتهم.وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل ما يزيد من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.يشار إلى أن السنوار تولى لأعوام منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة.وبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران في نهاية يوليو الماضي تم اختيار السنوار لخلافته.وعادت محاولات اغتيال السنوار إلى الواجهة بعد تمكن إسرائيل من اغتيال أمين حزب الله اللبناني حسن نصر الله والعديد من مساعديه في غارات على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة الماضي.
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https://sarabic.ae/20240916/السنوار-يوجه-رسالة-إلى-الحوثي-بعد-تدشين-أنصار-الله-المرحلة-الخامسة-من-عملياتهم-ضد-إسرائيل-1092786494.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
قناة إسرائيلية تكشف سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان بإمكانه اغتيال زعم حركة حماس يحيى السنوار، خلال الأشهر الماضية، إلا أنه تراجع ولم ينفذ العملية.
وقالت القناة إن سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار
هو الرهائن الإسرائيلية، حيث أشارت القناة إلى أن السنوار موجود داخل أنفاق غزة ومحاط بمجموعة من الرهائن، حيث أنه يعلم إن إسرائيل ستتجنب أذيتهم.
وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل ما يزيد من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.
يشار إلى أن السنوار
تولى لأعوام منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة.
وبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران في نهاية يوليو الماضي تم اختيار السنوار لخلافته.
وعادت محاولات اغتيال السنوار إلى الواجهة بعد تمكن إسرائيل من اغتيال أمين حزب الله اللبناني حسن نصر الله والعديد من مساعديه في غارات على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة الماضي.