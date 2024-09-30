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القوات الروسية تتصدى لـ5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في مقاطعة كورسك
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قناة إسرائيلية تكشف سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار
قناة إسرائيلية تكشف سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار
سبوتنيك عربي
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان بإمكانه اغتيال زعم حركة حماس يحيى السنوار، خلال الأشهر الماضية، إلا أنه تراجع ولم ينفذ العملية. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T10:33+0000
2024-09-30T10:33+0000
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وقالت القناة إن سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار هو الرهائن الإسرائيلية، حيث أشارت القناة إلى أن السنوار موجود داخل أنفاق غزة ومحاط بمجموعة من الرهائن، حيث أنه يعلم إن إسرائيل ستتجنب أذيتهم.وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل ما يزيد من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.يشار إلى أن السنوار تولى لأعوام منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة.وبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران في نهاية يوليو الماضي تم اختيار السنوار لخلافته.وعادت محاولات اغتيال السنوار إلى الواجهة بعد تمكن إسرائيل من اغتيال أمين حزب الله اللبناني حسن نصر الله والعديد من مساعديه في غارات على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة الماضي.
https://sarabic.ae/20240922/بعد-انقطاع-الاتصال-به-إسرائيل-تفحص-هل-قتل-يحيى-السنوار-أم-مصاب-1092999089.html
https://sarabic.ae/20240916/السنوار-يوجه-رسالة-إلى-الحوثي-بعد-تدشين-أنصار-الله-المرحلة-الخامسة-من-عملياتهم-ضد-إسرائيل-1092786494.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

قناة إسرائيلية تكشف سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار

10:33 GMT 30.09.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان بإمكانه اغتيال زعم حركة حماس يحيى السنوار، خلال الأشهر الماضية، إلا أنه تراجع ولم ينفذ العملية.
وقالت القناة إن سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار هو الرهائن الإسرائيلية، حيث أشارت القناة إلى أن السنوار موجود داخل أنفاق غزة ومحاط بمجموعة من الرهائن، حيث أنه يعلم إن إسرائيل ستتجنب أذيتهم.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
"بعد انقطاع الاتصال به".. إسرائيل تفحص هل قتل يحيى السنوار أم أصيب؟
22 سبتمبر, 20:34 GMT
وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل ما يزيد من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.
يشار إلى أن السنوار تولى لأعوام منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة.
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
السنوار يوجه رسالة إلى الحوثي بعد تدشين "أنصار الله" المرحلة الخامسة من عملياتها ضد إسرائيل
16 سبتمبر, 14:35 GMT
وبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران في نهاية يوليو الماضي تم اختيار السنوار لخلافته.
وعادت محاولات اغتيال السنوار إلى الواجهة بعد تمكن إسرائيل من اغتيال أمين حزب الله اللبناني حسن نصر الله والعديد من مساعديه في غارات على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة الماضي.
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