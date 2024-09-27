https://sarabic.ae/20240927/الزراعة-في-فناءات-المنازل-المدمرة-وفوق-الأسطح-وسيلة-أهالي-شمال-غزة-لتجاوز-المجاعة-1093179680.html

الزراعة في فناءات المنازل المدمرة وفوق الأسطح وسيلة أهالي شمال غزة لتجاوز المجاعة

الزراعة في فناءات المنازل المدمرة وفوق الأسطح وسيلة أهالي شمال غزة لتجاوز المجاعة

سبوتنيك عربي

استطاع أهالي شمال قطاع غزة أن يبتكروا طرقًا وأساليبًا متنوعة للصمود أما الحصار الخانق، الذي تفرضه قوات الجيش الإسرائيلي، والتغلب على المجاعة التي أودت بحياة... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T13:00+0000

2024-09-27T13:00+0000

2024-09-27T13:00+0000

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منذ بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة، وقسمته إلى قسمين شمالي وجنوبي، وقننت إلى ما دون الحد الأدنى دخول المساعدات لشماله وفرضت إسرائيل حصارًا مطبقًا علىه، الأمر الذي أطلقت عليه الأمم المتحدة "عقاب جماعي للفلسطينيين"، ما أدخل شمال غزة في مجاعة حقيقية أودت بحياة العشرات من الأطفال وكبار السن.وابتكر أهالي غزة وسائل عدة للتغلب على معاناتهم، وكانت الزراعة في المساحات الفارغة في البيوت وفوق الأسطح وعلى الجدران، إحدى وسائلهم لتحدي المجاعة والحصار.أبو أنور، رجل تجاوز الستين من العمر، وجد في الزراعة فوق سطح منزله وسيلة للتغلب على الجوع ونقص المواد الأساسية في الأسواق المتبقية شمال القطاع، يقول لوكالة "سبوتنيك": "الأسواق والمحلات تفتقر للخضرة، لقد تم تدمير الأراضي الزراعية من قبل الاحتلال، حيث تم ضربها بالمتفجرات والمواد الكيميائية ولم تعد تصلح للزراعة".وأشار أبو أنور إلى أن الفلسطينيين في شمال القطاع يكابدون المعاناة، حيث القصف والدمار من جهة، والجوع الناجم الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، وعدم وجود مواد غذائية من جهة أخرى، ما دفعهم للزراعة رغم معاناة الحصول على المياه ونقلها من أجل ري النباتات.في مزرعته التي تظهر فيها بعض الخضروات الناضجة، يتنقل الرجل الستيني بين المزروعات، يراقب وضعيتها يروي بعضها بالماء الذي تحتاج إليه في رحلة نضوجها حتى تصبح صالحة للاستخدام الآدمي.وفي منزل آخر في مدينة غزة، يصارع الشاب حسن من أجل البقاء والصمود أمام أهوال الحرب والجوع. في منزله الذي يحاصره الركام بدأ بزراعة بعض الخضروات من أجل توفير ما يسد به رمق أسرته التي فضلت البقاء في المدينة ورفضت النزوح.ويضيف حسن: "ليس من السهل الحصول على المياه لري النباتات، هناك نقص كبير في المياه. وكذلك هناك نقص في الأدوية المضادة للحشرات التي تحتاج لها النباتات حتى لا تتلف، حيث من الصعب جدا الحصول على تلك الأدوية".ورغم ما يكابده حسن من مشقة الحصول على المياه للري، ومتابعة الخضروات لتحييد الفاسد منها والاهتمام بالجيد، إلا أنه يمتلك إصرارًا في المتابعة ومواصلة العمل، فشبح المجاعة الذي خيّم على شمال قطاع غزة لا يزال ماثلًا في ذهنه لم يمسحه الزمن.نائب فلسطيني: أمريكا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية وشريان حيوي لبقاء الاحتلال في فلسطينحركة حماس توجه بيانا للأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيه بتحرك فوري لإنهاء الحرب على غزة

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