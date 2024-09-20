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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
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الجيش الإسرائيلي يحقق في واقعة إلقاء جنوده جثامين فلسطينيين من فوق مبنى... فيديو
الجيش الإسرائيلي يحقق في واقعة إلقاء جنوده جثامين فلسطينيين من فوق مبنى... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق مع جنود ألقوا جثثا من فوق سطح أحد المباني في شمال الضفة الغربية، أمس الخميس، وسط توغل للقوات الإسرائيلية في المنطقة. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T15:47+0000
2024-09-20T15:47+0000
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تم تصوير الحادث من قبل سكان قباطية، بالقرب من جنين، وشهده مراسلو وكالات صحفية.ويظهر مقطع فيديو 3 جنود إسرائيليين يقفون على سطح أحد المباني، حيث يمكن رؤيتهم وهم يدفعون جثة فوق حافة المبنى.ولكن علقت أقدام الجثة في ما يبدو أنه كابلات كهربائية أو هاتفية، وتدلت فوق الحافة، مع تدلي الرأس أولاً. بعدها مد أحد الجنود يده لفك قدمي الشخص، قبل أن تسقط الجثة على الأرض.ثم يقترب أحد الجنود من جثة ثانية على السطح، ويرفع جندي يدي الشخص ويرفع آخر قدميه، قبل أن يهزا الجثة ذهابا وإيابا ويرميانها جانبا.وأخيراً، يستخدم جندي قدميه لركل جثة ثالثة على جانب المبنى.يذكر أنه بموجب القانون الدولي، يُطلب من الجيوش معاملة جثث جنود العدو باحترام، ومنع تشويهها، وإعادتها إلى عائلة المتوفى.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل المئات من الفلسطينيين واعتقال آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240908/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-تناول-جنوده-بسكويتا-محشوا-بالحشيش-1092521546.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يحقق في واقعة إلقاء جنوده جثامين فلسطينيين من فوق مبنى... فيديو

15:47 GMT 20.09.2024
© AP Photo / Hatem Moussaالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق مع جنود ألقوا جثثا من فوق سطح أحد المباني في شمال الضفة الغربية، أمس الخميس، وسط توغل للقوات الإسرائيلية في المنطقة.
تم تصوير الحادث من قبل سكان قباطية، بالقرب من جنين، وشهده مراسلو وكالات صحفية.
ويظهر مقطع فيديو 3 جنود إسرائيليين يقفون على سطح أحد المباني، حيث يمكن رؤيتهم وهم يدفعون جثة فوق حافة المبنى.
ولكن علقت أقدام الجثة في ما يبدو أنه كابلات كهربائية أو هاتفية، وتدلت فوق الحافة، مع تدلي الرأس أولاً. بعدها مد أحد الجنود يده لفك قدمي الشخص، قبل أن تسقط الجثة على الأرض.
ثم يقترب أحد الجنود من جثة ثانية على السطح، ويرفع جندي يدي الشخص ويرفع آخر قدميه، قبل أن يهزا الجثة ذهابا وإيابا ويرميانها جانبا.
وأخيراً، يستخدم جندي قدميه لركل جثة ثالثة على جانب المبنى.
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بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "هذه حادثة خطيرة لا تتوافق مع قيمه وسلوكيات جنوده. الحادث قيد المراجعة"، بحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

يذكر أنه بموجب القانون الدولي، يُطلب من الجيوش معاملة جثث جنود العدو باحترام، ومنع تشويهها، وإعادتها إلى عائلة المتوفى.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل المئات من الفلسطينيين واعتقال آلاف آخرين.
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