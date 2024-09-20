https://sarabic.ae/20240920/الجيش-الإسرائيلي-يحقق-في-واقعة-إلقاء-جنوده-جثامين-فلسطينيين-من-فوق-مبنى-فيديو-1092943678.html

الجيش الإسرائيلي يحقق في واقعة إلقاء جنوده جثامين فلسطينيين من فوق مبنى... فيديو

الجيش الإسرائيلي يحقق في واقعة إلقاء جنوده جثامين فلسطينيين من فوق مبنى... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق مع جنود ألقوا جثثا من فوق سطح أحد المباني في شمال الضفة الغربية، أمس الخميس، وسط توغل للقوات الإسرائيلية في المنطقة. 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T15:47+0000

2024-09-20T15:47+0000

2024-09-20T15:47+0000

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تم تصوير الحادث من قبل سكان قباطية، بالقرب من جنين، وشهده مراسلو وكالات صحفية.ويظهر مقطع فيديو 3 جنود إسرائيليين يقفون على سطح أحد المباني، حيث يمكن رؤيتهم وهم يدفعون جثة فوق حافة المبنى.ولكن علقت أقدام الجثة في ما يبدو أنه كابلات كهربائية أو هاتفية، وتدلت فوق الحافة، مع تدلي الرأس أولاً. بعدها مد أحد الجنود يده لفك قدمي الشخص، قبل أن تسقط الجثة على الأرض.ثم يقترب أحد الجنود من جثة ثانية على السطح، ويرفع جندي يدي الشخص ويرفع آخر قدميه، قبل أن يهزا الجثة ذهابا وإيابا ويرميانها جانبا.وأخيراً، يستخدم جندي قدميه لركل جثة ثالثة على جانب المبنى.يذكر أنه بموجب القانون الدولي، يُطلب من الجيوش معاملة جثث جنود العدو باحترام، ومنع تشويهها، وإعادتها إلى عائلة المتوفى.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل المئات من الفلسطينيين واعتقال آلاف آخرين.

https://sarabic.ae/20240908/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-تناول-جنوده-بسكويتا-محشوا-بالحشيش-1092521546.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار