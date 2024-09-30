https://sarabic.ae/20240930/حماس-تعلن-مقتل-قائدها-في-لبنان-وعائلته-إثر-غارة-إسرائيلية-جنوبي-البلاد-1093257241.html
حماس تعلن مقتل قائدها في لبنان وعائلته إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد
حماس تعلن مقتل قائدها في لبنان وعائلته إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، "مقتل قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين، وزوجته ونجليه، إثر غارة إسرائيلية استهدفته في مخيم البص جنوبي... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T05:34+0000
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وقالت حماس، في بيان لها، إن "أبو الأمين مضى في معركة طوفان الأقصى على طريق قادة الحركة الشهداء"، متعهدة بالمضي على دربهم، ومواصلة مسيرتهم، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا المباركة وتحرير القدس والأسرى".يأتي ذلك على وضع التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي، إن "حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" التحق برفاقه الشهداء العظام، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".وقبلها بساعات أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، مساء الجمعة الماضية.، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
https://sarabic.ae/20240918/قيادي-في-حماس-معركتنا-مع-إسرائيل-اليوم-مختلفة-عن-السابق-وحتما-حزب-الله-سيفاجئ-تل-أبيب--1092864995.html
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لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
حماس تعلن مقتل قائدها في لبنان وعائلته إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد
أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، "مقتل قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين، وزوجته ونجليه، إثر غارة إسرائيلية استهدفته في مخيم البص جنوبي لبنان".
وقالت حماس، في بيان لها، إن "أبو الأمين مضى في معركة طوفان الأقصى على طريق قادة الحركة الشهداء"، متعهدة بالمضي على دربهم، ومواصلة مسيرتهم، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا المباركة وتحرير القدس والأسرى".
يأتي ذلك على وضع التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله
، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي، إن "حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله"
التحق برفاقه الشهداء العظام، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
وقبلها بساعات أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي
، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، مساء الجمعة الماضية.، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.