https://sarabic.ae/20240930/حماس-تعلن-مقتل-قائدها-في-لبنان-وعائلته-إثر-غارة-إسرائيلية-جنوبي-البلاد-1093257241.html

حماس تعلن مقتل قائدها في لبنان وعائلته إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد

حماس تعلن مقتل قائدها في لبنان وعائلته إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، "مقتل قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين، وزوجته ونجليه، إثر غارة إسرائيلية استهدفته في مخيم البص جنوبي... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T05:34+0000

2024-09-30T05:34+0000

2024-09-30T05:34+0000

لبنان

أخبار لبنان

حركة حماس

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093166577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e19201a09a4c89eb80a3ebb54a1e1b3.jpg

وقالت حماس، في بيان لها، إن "أبو الأمين مضى في معركة طوفان الأقصى على طريق قادة الحركة الشهداء"، متعهدة بالمضي على دربهم، ومواصلة مسيرتهم، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا المباركة وتحرير القدس والأسرى".يأتي ذلك على وضع التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي، إن "حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" التحق برفاقه الشهداء العظام، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".وقبلها بساعات أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، مساء الجمعة الماضية.، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.

https://sarabic.ae/20240918/قيادي-في-حماس-معركتنا-مع-إسرائيل-اليوم-مختلفة-عن-السابق-وحتما-حزب-الله-سيفاجئ-تل-أبيب--1092864995.html

لبنان

أخبار لبنان

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي