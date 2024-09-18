https://sarabic.ae/20240918/قيادي-في-حماس-معركتنا-مع-إسرائيل-اليوم-مختلفة-عن-السابق-وحتما-حزب-الله-سيفاجئ-تل-أبيب--1092864995.html

قيادي في "حماس": معركتنا مع إسرائيل اليوم مختلفة عن السابق وحتما "حزب الله" سيفاجئ تل أبيب

قيادي في "حماس": معركتنا مع إسرائيل اليوم مختلفة عن السابق وحتما "حزب الله" سيفاجئ تل أبيب

سبوتنيك عربي

أدان المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد الكيلاني، "العملية البشعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "محور... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T16:21+0000

2024-09-18T16:21+0000

2024-09-18T16:21+0000

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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "المعركة اليوم مختلفة عن سابقاتها إذ أنّها حرب أدمغة وعقول ويريد الجيش تطويع كل التكنولوجيا لصالحه"، مضيفاً أنّ "حزب الله قادر يقينًا على مفاجأة الجيش الإسرائيلي استخباراتيًا وأمنيًا ولديه سجل كبير في هذا المجال".كما تطرّق الكيلاني للحديث عن زيارة وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، وقال: "هذه الزيارة العاشرة له إلى المنطقة وحتى هذه الحظة لم ينجح في الوصول إلى إتفاق أو هدنة لوقف إطلاق النار نتيجة تعنّت الجانب الإسرائيلي لاسيّما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نانياهو"، وتابع:" حتى هذه اللحظة لا يوجد إرادة سياسية لدى إسرائيل بإنهاء الحرب والوصول الى أيّ هدنة بسبب تلكؤ الإدارة عن الضغط على إسرائيل، كونها الشريكة الحقيقية في هذه المجزرة".وحول زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى قطاع غزة، بيّن الكيلاني أنّ " الإعلان عنها يأتي في سياق المزايدة الإعلامية ولو أراد زيارة قطاع غزة لفعلها قبل 7أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، داعيًا السلطة الفلسطينية للوقوف إلى جانب المقاومة في هذه المعركة".

https://sarabic.ae/20240918/رئيس-الحزب-الديمقراطي-اللبناني-لـسبوتنيك-الاعتداءات-الإسرائيلية-تزيدنا-إصرارا-وتمسكا-بأرضنا--1092864538.html

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