قيادي في "حماس": معركتنا مع إسرائيل اليوم مختلفة عن السابق وحتما "حزب الله" سيفاجئ تل أبيب

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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240918/قيادي-في-حماس-معركتنا-مع-إسرائيل-اليوم-مختلفة-عن-السابق-وحتما-حزب-الله-سيفاجئ-تل-أبيب--1092864995.html
قيادي في "حماس": معركتنا مع إسرائيل اليوم مختلفة عن السابق وحتما "حزب الله" سيفاجئ تل أبيب
قيادي في "حماس": معركتنا مع إسرائيل اليوم مختلفة عن السابق وحتما "حزب الله" سيفاجئ تل أبيب
سبوتنيك عربي
أدان المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد الكيلاني، "العملية البشعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "محور... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T16:21+0000
2024-09-18T16:21+0000
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "المعركة اليوم مختلفة عن سابقاتها إذ أنّها حرب أدمغة وعقول ويريد الجيش تطويع كل التكنولوجيا لصالحه"، مضيفاً أنّ "حزب الله قادر يقينًا على مفاجأة الجيش الإسرائيلي استخباراتيًا وأمنيًا ولديه سجل كبير في هذا المجال".كما تطرّق الكيلاني للحديث عن زيارة وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، وقال: "هذه الزيارة العاشرة له إلى المنطقة وحتى هذه الحظة لم ينجح في الوصول إلى إتفاق أو هدنة لوقف إطلاق النار نتيجة تعنّت الجانب الإسرائيلي لاسيّما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نانياهو"، وتابع:" حتى هذه اللحظة لا يوجد إرادة سياسية لدى إسرائيل بإنهاء الحرب والوصول الى أيّ هدنة بسبب تلكؤ الإدارة عن الضغط على إسرائيل، كونها الشريكة الحقيقية في هذه المجزرة".وحول زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى قطاع غزة، بيّن الكيلاني أنّ " الإعلان عنها يأتي في سياق المزايدة الإعلامية ولو أراد زيارة قطاع غزة لفعلها قبل 7أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، داعيًا السلطة الفلسطينية للوقوف إلى جانب المقاومة في هذه المعركة".
https://sarabic.ae/20240918/رئيس-الحزب-الديمقراطي-اللبناني-لـسبوتنيك-الاعتداءات-الإسرائيلية-تزيدنا-إصرارا-وتمسكا-بأرضنا--1092864538.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

قيادي في "حماس": معركتنا مع إسرائيل اليوم مختلفة عن السابق وحتما "حزب الله" سيفاجئ تل أبيب

16:21 GMT 18.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أدان المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد الكيلاني، "العملية البشعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "محور "المقاومة" يخوض حربا مفتوحة مع إسرائيل ستنتهي بنهاية الجيش الإسرائيلي".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "المعركة اليوم مختلفة عن سابقاتها إذ أنّها حرب أدمغة وعقول ويريد الجيش تطويع كل التكنولوجيا لصالحه"، مضيفاً أنّ "حزب الله قادر يقينًا على مفاجأة الجيش الإسرائيلي استخباراتيًا وأمنيًا ولديه سجل كبير في هذا المجال".

ولفت القيادي في "حماس" إلى أنّ "المعركة قد تتوسع في الفترة المقبلة على اعتبار أنّ هذه العملية هي بمثابة إعلان حرب من قبل الجيش الإسرائيلي إذ أنه قام باستهداف عدد كبير من الإصابات ومنهم مدنيين".

علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": الاعتداءات الإسرائيلية تزيدنا إصرارا وتمسكا بأرضنا
16:06 GMT
كما تطرّق الكيلاني للحديث عن زيارة وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، وقال: "هذه الزيارة العاشرة له إلى المنطقة وحتى هذه الحظة لم ينجح في الوصول إلى إتفاق أو هدنة لوقف إطلاق النار نتيجة تعنّت الجانب الإسرائيلي لاسيّما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نانياهو"، وتابع:" حتى هذه اللحظة لا يوجد إرادة سياسية لدى إسرائيل بإنهاء الحرب والوصول الى أيّ هدنة بسبب تلكؤ الإدارة عن الضغط على إسرائيل، كونها الشريكة الحقيقية في هذه المجزرة".

وأشار الكيلاني إلى أنّ "الإدارة الأميركية تريد من خلال تصريحاتها عن اقتراب التوصل إلى اتفاق الاستفادة من الملف في الانتخابات الأميركية القادمة".

وحول زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى قطاع غزة، بيّن الكيلاني أنّ " الإعلان عنها يأتي في سياق المزايدة الإعلامية ولو أراد زيارة قطاع غزة لفعلها قبل 7أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، داعيًا السلطة الفلسطينية للوقوف إلى جانب المقاومة في هذه المعركة".
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنان05:14 GMT
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