https://sarabic.ae/20240918/قيادي-في-حماس-معركتنا-مع-إسرائيل-اليوم-مختلفة-عن-السابق-وحتما-حزب-الله-سيفاجئ-تل-أبيب--1092864995.html
قيادي في "حماس": معركتنا مع إسرائيل اليوم مختلفة عن السابق وحتما "حزب الله" سيفاجئ تل أبيب
قيادي في "حماس": معركتنا مع إسرائيل اليوم مختلفة عن السابق وحتما "حزب الله" سيفاجئ تل أبيب
سبوتنيك عربي
أدان المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد الكيلاني، "العملية البشعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "محور... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T16:21+0000
2024-09-18T16:21+0000
2024-09-18T16:21+0000
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "المعركة اليوم مختلفة عن سابقاتها إذ أنّها حرب أدمغة وعقول ويريد الجيش تطويع كل التكنولوجيا لصالحه"، مضيفاً أنّ "حزب الله قادر يقينًا على مفاجأة الجيش الإسرائيلي استخباراتيًا وأمنيًا ولديه سجل كبير في هذا المجال".كما تطرّق الكيلاني للحديث عن زيارة وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، وقال: "هذه الزيارة العاشرة له إلى المنطقة وحتى هذه الحظة لم ينجح في الوصول إلى إتفاق أو هدنة لوقف إطلاق النار نتيجة تعنّت الجانب الإسرائيلي لاسيّما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نانياهو"، وتابع:" حتى هذه اللحظة لا يوجد إرادة سياسية لدى إسرائيل بإنهاء الحرب والوصول الى أيّ هدنة بسبب تلكؤ الإدارة عن الضغط على إسرائيل، كونها الشريكة الحقيقية في هذه المجزرة".وحول زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى قطاع غزة، بيّن الكيلاني أنّ " الإعلان عنها يأتي في سياق المزايدة الإعلامية ولو أراد زيارة قطاع غزة لفعلها قبل 7أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، داعيًا السلطة الفلسطينية للوقوف إلى جانب المقاومة في هذه المعركة".
https://sarabic.ae/20240918/رئيس-الحزب-الديمقراطي-اللبناني-لـسبوتنيك-الاعتداءات-الإسرائيلية-تزيدنا-إصرارا-وتمسكا-بأرضنا--1092864538.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
قيادي في "حماس": معركتنا مع إسرائيل اليوم مختلفة عن السابق وحتما "حزب الله" سيفاجئ تل أبيب
حصري
أدان المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد الكيلاني، "العملية البشعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "محور "المقاومة" يخوض حربا مفتوحة مع إسرائيل ستنتهي بنهاية الجيش الإسرائيلي".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "المعركة اليوم مختلفة عن سابقاتها إذ أنّها حرب أدمغة وعقول ويريد الجيش تطويع كل التكنولوجيا لصالحه"، مضيفاً أنّ "حزب الله قادر يقينًا على مفاجأة الجيش الإسرائيلي استخباراتيًا وأمنيًا ولديه سجل كبير في هذا المجال".
ولفت القيادي في "حماس" إلى أنّ "المعركة قد تتوسع في الفترة المقبلة على اعتبار أنّ هذه العملية هي بمثابة إعلان حرب من قبل الجيش الإسرائيلي إذ أنه قام باستهداف عدد كبير من الإصابات ومنهم مدنيين".
كما تطرّق الكيلاني للحديث عن زيارة وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، وقال: "هذه الزيارة العاشرة له إلى المنطقة وحتى هذه الحظة لم ينجح في الوصول إلى إتفاق أو هدنة لوقف إطلاق النار نتيجة تعنّت الجانب الإسرائيلي لاسيّما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نانياهو"، وتابع:" حتى هذه اللحظة لا يوجد إرادة سياسية لدى إسرائيل بإنهاء الحرب والوصول الى أيّ هدنة بسبب تلكؤ الإدارة عن الضغط على إسرائيل، كونها الشريكة الحقيقية في هذه المجزرة".
وأشار الكيلاني إلى أنّ "الإدارة الأميركية تريد من خلال تصريحاتها عن اقتراب التوصل إلى اتفاق الاستفادة من الملف في الانتخابات الأميركية القادمة".
وحول زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى قطاع غزة، بيّن الكيلاني أنّ " الإعلان عنها يأتي في سياق المزايدة الإعلامية ولو أراد زيارة قطاع غزة لفعلها قبل 7أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، داعيًا السلطة الفلسطينية للوقوف إلى جانب المقاومة في هذه المعركة".