نوع الأفلام التي تحضرها يكشف شخصيتك بحسب دراسة جديدة

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الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
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150 د
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05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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https://sarabic.ae/20240926/نوع-الأفلام-التي-تحضرها-يكشف-شخصيتك-بحسب-دراسة-جديدة--1093119277.html
نوع الأفلام التي تحضرها يكشف شخصيتك بحسب دراسة جديدة
نوع الأفلام التي تحضرها يكشف شخصيتك بحسب دراسة جديدة
سبوتنيك عربي
تتمتع الأفلام بقدرة فريدة على استغلال شيء أساسي في داخلنا، حيث تمزج بين القصة والموسيقى والعناصر الحسية لاستحضار مشاعر قوية، وفي بعض الأحيان، قد تعيد لنا... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T09:11+0000
2024-09-26T09:11+0000
مجتمع
علوم
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سواء كانت أفلام الجريمة المشوقة، أو الروايات الرومانسية المؤثرة، أو أفلام الأكشن المليئة بالإثارة والتشويق مع حركات الطائرات المروحية والقفزات الجريئة من المباني، هل تساءلت يومًا ما الذي يجعل عقلك ينبض بالحياة حقًا؟أفادت دراسة حديثة، بأن اختيارك لنوع ما تشاهده مرتبط بكيفية معالجة دماغك للعواطف، قد تكون تفضيلاتك للأفلام أكثر من مجرد مصدر للترفيه فقد تكشف في الواقع عن أنماط أعمق في نشاط عقلك.أجرت زويكي وفريقها البحثي مقابلات مع 257 شخصا حول الفيلم الذي يفضلونه قبل مسح أدمغتهم باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. تُظهر هذه الصورة تغيرات في تدفق الدم في الدماغ، مما يسمح لمختصي الأشعة بتتبع مناطق الدماغ الأكثر نشاطا.وخلال المسح، عرض على المشاركين وجوها تعبر عن الغضب أو الخوف. في الوقت نفسه، لاحظ الباحثون منطقتين من أدمغتهم: اللوزة الدماغية المسؤولة عن معالجة العواطف، والنواة المتكئة مركز المكافأة في الدماغ. ما رأوه كان تباينا مذهلا في نشاط الدماغ بين محبي أنواع الأفلام المختلفة.أظهر محبو أفلام الحركة والأكشن أقوى استجابة في كلا المنطقتين من الدماغ. لم يشعروا فقط بالإثارة الشديدة عند رؤية المشاعر السلبية (كما يتضح من نشاط اللوزة)، ولكنهم شعروا أيضا أن هذا التحفيز كان مفيدا (كما يتضح من نشاط النواة المتكئة).وكانت النتائج مماثلة لمحبي الكوميديا. أما أولئك الذين يفضلون أفلام الإثارة والأفلام الوثائقية، من ناحية أخرى، فقد تفاعلوا بشكل أقل قوة مع رؤية المشاعر السلبية على الشاشة.على الرغم من أن الخوف والتوتر مهمان في أفلام الإثارة أيضاً، فإن هذه الأفلام تميل إلى التركيز على المؤامرات، مما يقود المشاهد من خلال حبكة متشابكة إلى نتيجة مفاجئة. ربما يكون التحفيز المعرفي للغموض هو ما يثير اهتمام المشاهدين الأقل استجابة عاطفية.ولا يفسر البحث ما إذا كانت الاختلافات في استجابة الدماغ للمشاعر السلبية فطرية أم مكتسبة، فقد تؤثر الموصلات العصبية لدى الشخص على الأفلام التي ينجذب إليها، أو قد تؤثر مشاهدة أنواع معينة من الأفلام على استجابات الدماغ.روسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام 2025معلومات خطيرة.. هكذا تتسرب المواد السامة إلى طعامك ثم جسمك دون أن تلاحظعلماء روس يكتشفون الجينات المرتبطة بشيخوخة القلب والأوعية الدموية
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

نوع الأفلام التي تحضرها يكشف شخصيتك بحسب دراسة جديدة

09:11 GMT 26.09.2024
© Photo / unsplash/Erik Mcleanدمية مخيفة ظهرت في أحد أشهر أفلام الرعب
دمية مخيفة ظهرت في أحد أشهر أفلام الرعب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Photo / unsplash/Erik Mclean
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تتمتع الأفلام بقدرة فريدة على استغلال شيء أساسي في داخلنا، حيث تمزج بين القصة والموسيقى والعناصر الحسية لاستحضار مشاعر قوية، وفي بعض الأحيان، قد تعيد لنا الأفلام ذكريات ربما كنا نفضل تركها وراءنا.
سواء كانت أفلام الجريمة المشوقة، أو الروايات الرومانسية المؤثرة، أو أفلام الأكشن المليئة بالإثارة والتشويق مع حركات الطائرات المروحية والقفزات الجريئة من المباني، هل تساءلت يومًا ما الذي يجعل عقلك ينبض بالحياة حقًا؟
أفادت دراسة حديثة، بأن اختيارك لنوع ما تشاهده مرتبط بكيفية معالجة دماغك للعواطف، قد تكون تفضيلاتك للأفلام أكثر من مجرد مصدر للترفيه فقد تكشف في الواقع عن أنماط أعمق في نشاط عقلك.

قالت إستر زويكي، المؤلفة الرئيسية للدراسة وطالبة الدكتوراه في قسم علم النفس بجامعة مارتن لوثر الألمانية: "الأفلام رائعة للغاية لأنها لا تصور كل المشاعر الإنسانية فحسب، بل توقظها وتستحضرها أيضا. تلعب المشاعر السلبية مثل الغضب أو الخوف دورا مركزيا في العديد من الأفلام".

أجرت زويكي وفريقها البحثي مقابلات مع 257 شخصا حول الفيلم الذي يفضلونه قبل مسح أدمغتهم باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. تُظهر هذه الصورة تغيرات في تدفق الدم في الدماغ، مما يسمح لمختصي الأشعة بتتبع مناطق الدماغ الأكثر نشاطا.
وخلال المسح، عرض على المشاركين وجوها تعبر عن الغضب أو الخوف. في الوقت نفسه، لاحظ الباحثون منطقتين من أدمغتهم: اللوزة الدماغية المسؤولة عن معالجة العواطف، والنواة المتكئة مركز المكافأة في الدماغ. ما رأوه كان تباينا مذهلا في نشاط الدماغ بين محبي أنواع الأفلام المختلفة.
المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
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أظهر محبو أفلام الحركة والأكشن أقوى استجابة في كلا المنطقتين من الدماغ. لم يشعروا فقط بالإثارة الشديدة عند رؤية المشاعر السلبية (كما يتضح من نشاط اللوزة)، ولكنهم شعروا أيضا أن هذا التحفيز كان مفيدا (كما يتضح من نشاط النواة المتكئة).

وتقول زويكي: "لم نتوقع هذا، لأن أفلام الحركة تقدم عادة العديد من المحفزات. وبالتالي، كان من المنطقي أن يكون تحفيز عشاق الحركة أقل سهولة".

وكانت النتائج مماثلة لمحبي الكوميديا. أما أولئك الذين يفضلون أفلام الإثارة والأفلام الوثائقية، من ناحية أخرى، فقد تفاعلوا بشكل أقل قوة مع رؤية المشاعر السلبية على الشاشة.

وبحسب مجلة "Frontiers in Behavioral Neuroscience" فإن محبي أفلام الحركة المليئة بالإثارة والكوميديا ​​​​المضحكة قد يكونون مختلفين عن أولئك الذين يفضلون الأفلام الوثائقية أو الدراما الإجرامية. أظهرت المجموعة الأولى حساسية متزايدة للمشاعر السلبية مثل الغضب والخوف، في حين بدت المجموعة الثانية أكثر مرونة عاطفيًا.

على الرغم من أن الخوف والتوتر مهمان في أفلام الإثارة أيضاً، فإن هذه الأفلام تميل إلى التركيز على المؤامرات، مما يقود المشاهد من خلال حبكة متشابكة إلى نتيجة مفاجئة. ربما يكون التحفيز المعرفي للغموض هو ما يثير اهتمام المشاهدين الأقل استجابة عاطفية.

على نحو مماثل، وبحسب الدراسة فإن الكوميديا ​​تركز على المشاعر بينما تجذب الأفلام الوثائقية عقولنا.

ولا يفسر البحث ما إذا كانت الاختلافات في استجابة الدماغ للمشاعر السلبية فطرية أم مكتسبة، فقد تؤثر الموصلات العصبية لدى الشخص على الأفلام التي ينجذب إليها، أو قد تؤثر مشاهدة أنواع معينة من الأفلام على استجابات الدماغ.
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