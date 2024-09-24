معلومات خطيرة.. هكذا تتسرب المواد السامة إلى طعامك ثم جسمك دون أن تلاحظ

عربي
بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240924/معلومات-خطيرة-هكذا-تتسرب-المواد-السامة-إلى-طعامك-ثم-جسمك-دون-أن-تلاحظ-1093064793.html
معلومات خطيرة.. هكذا تتسرب المواد السامة إلى طعامك ثم جسمك دون أن تلاحظ
معلومات خطيرة.. هكذا تتسرب المواد السامة إلى طعامك ثم جسمك دون أن تلاحظ
سبوتنيك عربي
تشير دراسة جديدة إلى أن أكثر من 3 آلاف و600 مادة كيميائية تتسرب إلى جسم الإنسان نتيجة تصنيع وتعبئة وتخزين الأغذية على مستوى العالم. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T17:02+0000
2024-09-24T17:02+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/03/1047387556_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_05ca7ba7e2220449d44c6e44b98f7ad9.jpg
وبحسب الدراسة، التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية، فإن عدد من هذه المواد الكيميائية يمكن أن يتسبب في أضرار صحية خطيرة، بما في ذلك السرطان والمشاكل الهرمونية والجينية.ويوضح مارتن فاغنر، أستاذ علم الأحياء بالجامعة النرويجية، أن المواد الملامسة للأغذية تشكل مصدرا رئيسيا لهذه المواد.وتركز الدراسة على تأثير المواد المستخدمة في تعبئة ومعالجة الأغذية على البشر، مشيرة إلى أن الكثير منها لا يتم رصد تسربه إلى جسم الإنسان.ولفتت إلى أن أبرز المواد الكيميائية القليلة التي تم اكتشافها مادة "بيسفينول إيه" ترتبط بأضرار في الجهاز التناسلي وتشوهات هرمونية لدى الذكور.وعلى الرغم من أن هذه المواد تتوافق مع المواصفات الصحية، إلا أن الباحثين يحذرون من احتمال عدم أمانها الكامل، بحسب الدراسة التي استخدمت قواعد بيانات مراقبة حيوية عالمية لرصد المواد الكيميائية في الدم والبول وحليب الأم. وأظهرت الدراسة أنه لم يتم رصد سوى نسبة صغيرة من المواد التي تتسرب إلى الجسم بشكل منتظم، وهناك حاجة متزايدة لتقليل التعرض للمواد التي تمثل مخاطر صحية محتملة حتى إذا كانت مواد لم يثبت ضررها في الوقت الحالي.وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة شروط استخدام المواد الكيميائية في الصناعات الغذائية خاصة إذا كانت هناك أي مؤشرات أو أبحاث تشير إلى ارتباطها بأضرار صحية معينة.
https://sarabic.ae/20201203/تدوير-المخلفات-البلاستيكية-صناعة-عالمية-توفر-64-مليار-دولار-في-6-سنوات-1047387379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/03/1047387556_123:0:1056:700_1920x0_80_0_0_a2d24adba402db3fe34ce1bc4ae43794.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, منوعات, علوم, الصحة
أخبار العالم الآن, منوعات, علوم, الصحة

معلومات خطيرة.. هكذا تتسرب المواد السامة إلى طعامك ثم جسمك دون أن تلاحظ

17:02 GMT 24.09.2024
© AP Photo / Koji Sasaharaالمخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها
المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Koji Sasahara
تابعنا عبر
تشير دراسة جديدة إلى أن أكثر من 3 آلاف و600 مادة كيميائية تتسرب إلى جسم الإنسان نتيجة تصنيع وتعبئة وتخزين الأغذية على مستوى العالم.
وبحسب الدراسة، التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية، فإن عدد من هذه المواد الكيميائية يمكن أن يتسبب في أضرار صحية خطيرة، بما في ذلك السرطان والمشاكل الهرمونية والجينية.
المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2020
تدوير المخلفات البلاستيكية… صناعة عالمية توفر 64 مليار دولار في 6 سنوات
3 ديسمبر 2020, 09:42 GMT
ويوضح مارتن فاغنر، أستاذ علم الأحياء بالجامعة النرويجية، أن المواد الملامسة للأغذية تشكل مصدرا رئيسيا لهذه المواد.
وتركز الدراسة على تأثير المواد المستخدمة في تعبئة ومعالجة الأغذية على البشر، مشيرة إلى أن الكثير منها لا يتم رصد تسربه إلى جسم الإنسان.
ولفتت إلى أن أبرز المواد الكيميائية القليلة التي تم اكتشافها مادة "بيسفينول إيه" ترتبط بأضرار في الجهاز التناسلي وتشوهات هرمونية لدى الذكور.
وعلى الرغم من أن هذه المواد تتوافق مع المواصفات الصحية، إلا أن الباحثين يحذرون من احتمال عدم أمانها الكامل، بحسب الدراسة التي استخدمت قواعد بيانات مراقبة حيوية عالمية لرصد المواد الكيميائية في الدم والبول وحليب الأم.
وأظهرت الدراسة أنه لم يتم رصد سوى نسبة صغيرة من المواد التي تتسرب إلى الجسم بشكل منتظم، وهناك حاجة متزايدة لتقليل التعرض للمواد التي تمثل مخاطر صحية محتملة حتى إذا كانت مواد لم يثبت ضررها في الوقت الحالي.
وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة شروط استخدام المواد الكيميائية في الصناعات الغذائية خاصة إذا كانت هناك أي مؤشرات أو أبحاث تشير إلى ارتباطها بأضرار صحية معينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:00 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала