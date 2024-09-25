روسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240925/روسيا-تبدأ-التجارب-السريرية-لجلد-الإنسان-الاصطناعي-عام-2025-1093083988.html
روسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام 2025
روسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام 2025
سبوتنيك عربي
أفاد رايف فاسيلوف، نائب رئيس مجمع كورشاتوف للتقنيات الشبيهة بالطبيعة للعمل العلمي، في المركز الوطني للبحوث "معهد كورشاتوف"، أنه من المقرر أن تبدأ التجارب... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T09:10+0000
2024-09-25T09:10+0000
مجتمع
علوم
الصحة
جلد
جلد
جلد بشري
جلد اصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093083832_0:39:3080:1772_1920x0_80_0_0_079bca66db399367693c3690b79886ed.jpg
وقال فاسيلوف للصحفيين على هامش منتدى التكنولوجيا الحيوية الروسي "أوبن بايو": "نحن نعمل على الجلد الاصطناعي. أعتقد، وفقًا للخطط التي لدينا، أن المرحلة الأولى (التجارب السريرية) ستكون ممكنة في غضون عام تقريبًا".وأوضح فاسيلوف أن معهد كورشاتوف يعمل في هذا الاتجاه مع مراكز الجراحة وزراعة الأعضاء الروسية الرائدة، وقد تم "اختبار منتجات الجلود الاصطناعية في مرحلة الدراسات قبل السريرية بشكل جيد"، وأظهرت فعاليتها.وأضاف فاسيلوف: "هذه هي التكنولوجيا الخلوية، واستخدام الخلايا نفسها، والثاني هو استخدام البوليمرات المختلفة، أي إنشاء المصفوفات التي يتم دمجها فيها هذه الخلايا، وقد قمنا الآن باختبار تأثيرها على الحيوانات ولكن من الواضح أنها تعمل على البشر أيضًا. هذه أدوية فعالة جدًا".وأكد فاسيلوف أن المتخصصين الذين يعملون على ابتكار جلد صناعي لا يحدثون ثورة، بل يعملون "على مستوى التقنيات الأكثر تقدما".علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلةخبراء يحذرون من جراحات تغيير لون العيون
https://sarabic.ae/20240320/علماء-روس-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-ضد-سرطان-الجلد-1087191568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093083832_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_ad7f9b63a245eb5c4cc564eca19f9ee1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, جلد, جلد, جلد بشري, جلد اصطناعي
علوم, الصحة, جلد, جلد, جلد بشري, جلد اصطناعي

روسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام 2025

09:10 GMT 25.09.2024
© Photo / unsplash / Chermiti Mohamedصورة للجلد الاصطناعي البشري
صورة للجلد الاصطناعي البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Photo / unsplash / Chermiti Mohamed
تابعنا عبر
أفاد رايف فاسيلوف، نائب رئيس مجمع كورشاتوف للتقنيات الشبيهة بالطبيعة للعمل العلمي، في المركز الوطني للبحوث "معهد كورشاتوف"، أنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للجلد البشري الاصطناعي الذي تم تطويره في روسيا، في عام 2025.
وقال فاسيلوف للصحفيين على هامش منتدى التكنولوجيا الحيوية الروسي "أوبن بايو": "نحن نعمل على الجلد الاصطناعي. أعتقد، وفقًا للخطط التي لدينا، أن المرحلة الأولى (التجارب السريرية) ستكون ممكنة في غضون عام تقريبًا".
وأوضح فاسيلوف أن معهد كورشاتوف يعمل في هذا الاتجاه مع مراكز الجراحة وزراعة الأعضاء الروسية الرائدة، وقد تم "اختبار منتجات الجلود الاصطناعية في مرحلة الدراسات قبل السريرية بشكل جيد"، وأظهرت فعاليتها.
سرطان الجلد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
مجتمع
علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي ضد سرطان الجلد
20 مارس, 07:51 GMT
وأضاف فاسيلوف: "هذه هي التكنولوجيا الخلوية، واستخدام الخلايا نفسها، والثاني هو استخدام البوليمرات المختلفة، أي إنشاء المصفوفات التي يتم دمجها فيها هذه الخلايا، وقد قمنا الآن باختبار تأثيرها على الحيوانات ولكن من الواضح أنها تعمل على البشر أيضًا. هذه أدوية فعالة جدًا".
وأكد فاسيلوف أن المتخصصين الذين يعملون على ابتكار جلد صناعي لا يحدثون ثورة، بل يعملون "على مستوى التقنيات الأكثر تقدما".
علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلة
خبراء يحذرون من جراحات تغيير لون العيون
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала