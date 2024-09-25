https://sarabic.ae/20240925/روسيا-تبدأ-التجارب-السريرية-لجلد-الإنسان-الاصطناعي-عام-2025-1093083988.html
روسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام 2025
روسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام 2025
سبوتنيك عربي
أفاد رايف فاسيلوف، نائب رئيس مجمع كورشاتوف للتقنيات الشبيهة بالطبيعة للعمل العلمي، في المركز الوطني للبحوث "معهد كورشاتوف"، أنه من المقرر أن تبدأ التجارب... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T09:10+0000
2024-09-25T09:10+0000
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وقال فاسيلوف للصحفيين على هامش منتدى التكنولوجيا الحيوية الروسي "أوبن بايو": "نحن نعمل على الجلد الاصطناعي. أعتقد، وفقًا للخطط التي لدينا، أن المرحلة الأولى (التجارب السريرية) ستكون ممكنة في غضون عام تقريبًا".وأوضح فاسيلوف أن معهد كورشاتوف يعمل في هذا الاتجاه مع مراكز الجراحة وزراعة الأعضاء الروسية الرائدة، وقد تم "اختبار منتجات الجلود الاصطناعية في مرحلة الدراسات قبل السريرية بشكل جيد"، وأظهرت فعاليتها.وأضاف فاسيلوف: "هذه هي التكنولوجيا الخلوية، واستخدام الخلايا نفسها، والثاني هو استخدام البوليمرات المختلفة، أي إنشاء المصفوفات التي يتم دمجها فيها هذه الخلايا، وقد قمنا الآن باختبار تأثيرها على الحيوانات ولكن من الواضح أنها تعمل على البشر أيضًا. هذه أدوية فعالة جدًا".وأكد فاسيلوف أن المتخصصين الذين يعملون على ابتكار جلد صناعي لا يحدثون ثورة، بل يعملون "على مستوى التقنيات الأكثر تقدما".علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلةخبراء يحذرون من جراحات تغيير لون العيون
https://sarabic.ae/20240320/علماء-روس-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-ضد-سرطان-الجلد-1087191568.html
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علوم, الصحة, جلد, جلد, جلد بشري, جلد اصطناعي
علوم, الصحة, جلد, جلد, جلد بشري, جلد اصطناعي
روسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام 2025
أفاد رايف فاسيلوف، نائب رئيس مجمع كورشاتوف للتقنيات الشبيهة بالطبيعة للعمل العلمي، في المركز الوطني للبحوث "معهد كورشاتوف"، أنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للجلد البشري الاصطناعي الذي تم تطويره في روسيا، في عام 2025.
وقال فاسيلوف للصحفيين على هامش منتدى التكنولوجيا الحيوية الروسي "أوبن بايو": "نحن نعمل على الجلد الاصطناعي. أعتقد، وفقًا للخطط التي لدينا، أن المرحلة الأولى (التجارب السريرية) ستكون ممكنة في غضون عام تقريبًا".
وأوضح فاسيلوف أن معهد كورشاتوف يعمل في هذا الاتجاه مع مراكز الجراحة وزراعة الأعضاء الروسية الرائدة، وقد تم "اختبار منتجات الجلود الاصطناعية في مرحلة الدراسات قبل السريرية بشكل جيد"، وأظهرت فعاليتها.
وأضاف فاسيلوف: "هذه هي التكنولوجيا الخلوية،
واستخدام الخلايا نفسها، والثاني هو استخدام البوليمرات المختلفة، أي إنشاء المصفوفات التي يتم دمجها فيها هذه الخلايا، وقد قمنا الآن باختبار تأثيرها على الحيوانات ولكن من الواضح أنها تعمل على البشر أيضًا. هذه أدوية فعالة جدًا".
وأكد فاسيلوف أن المتخصصين الذين يعملون على ابتكار جلد صناعي لا يحدثون ثورة،
بل يعملون "على مستوى التقنيات الأكثر تقدما".