https://sarabic.ae/20240531/إزالتها-تسبب-السرطان-طبيب-روسي-يبدد-3-أساطير-حول-الشامة-1089387742.html

"إزالتها تسبب السرطان"... طبيب روسي يبدد 3 أساطير حول الشامة

"إزالتها تسبب السرطان"... طبيب روسي يبدد 3 أساطير حول الشامة

سبوتنيك عربي

تعد إزالة الشامات موضوعًا ساخنًا يقلق الكثيرين، خاصة عشاق العطلات الشاطئية والحمامات الشمسية. 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T13:27+0000

2024-05-31T13:27+0000

2024-05-31T13:27+0000

مجتمع

علوم

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دحض طبيب الأورام وعلم الأورام الجلدية رسول أخمايف، في محادثة مع صحيفة "غازيتا" الأساطير الشائعة حول الشامات، ووصفها بأنها غير مثبتة من وجهة نظر طبية.الأسطورة الأولى هي أن إزالة الشامات ترتبط مباشرة بتطور سرطان الجلد.وفقًا لطبيب الأورام، فهذه فكرة خاطئة في الأساس، حيث أن "الشامات هي زوائد حميدة لا تشكل أي تهديد للصحة. إذا كنت ترغب لسبب ما في إزالة الشامة، فمن الأفضل أن تفعل ذلك في عيادة مع طبيب ذي خبرة".وأضاف رسول أخمايف، أنه "قبل إزالة الشامات، من الضروري الخضوع لفحص من قبل اختصاصي وإجراء تنظير الجلد. فقط بعد التأكد من أن الوحمة حميدة سيقوم الطبيب بإجراء العملية. يُنصح أيضًا بإرسال الآفة المُزالة فورًا للفحص النسيجي لإزالة أي مخاطر. لكنني لا أوصي بشكل قاطع بإزالة الشامات في المنزل بنفسك. لا يزال الكثير من الناس يحاولون إزالة الثآليل والشامات باستخدام بيروكسيد الهيدروجين أو أي نوع من القلويات. ولكن هذا هو بالضبط الخطر. إذا كانت الشامة غير الضارة على ما يبدو قد بدأت بالفعل في التحول إلى ورم خبيث، فإن إزالتها الميكانيكية يمكن أن تؤدي إلى حدوث عملية سرطانية سريعة.ومن الأساطير أيضًا أن كل ورم جلدي خبيث هو سرطان الجلد.ووفقا له، في الواقع، ليس كل ورم جلدي خبيث هو سرطان الجلد. يعاني معظم الأشخاص من سرطان الجلد في الخلايا القاعدية، والذي يتطور ببطء شديد ويكاد لا ينتشر. ثاني أكثر أنواع سرطان الخلايا الحرشفية عدوانية، والذي يمكن أن ينتشر إلى العقد الليمفاوية والأعضاء البعيدة.الأسطورة الثالثة هي أن قطع الشامة بشكل مفاجئ يؤدي إلى سرطان الجلد.وأشار إلى أن بعض الناس لديهم مخاوف من خطورة الشامة المصابة. على سبيل المثال، إذا تم قطع الشامة عن طريق الخطأ أثناء الحلاقة أو إزالة الشعر. في أغلب الأحيان، لا يحدث شيء سيء للحمة التالفة.ومع ذلك، لأسباب تتعلق بالسلامة، أوصى طبيب الأورام بالذهاب بالتأكيد إلى العيادة. وكقاعدة عامة، يقوم المتخصصون بإزالة الشامة على الفور وإجراء فحص الأنسجة.

https://sarabic.ae/20240531/الإبهام-الثالث-طرف-قد-يغير-حياة-البشر-فيديو---1089385350.html

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