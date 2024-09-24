علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلة

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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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https://sarabic.ae/20240924/علماء-يحذرون-من-وباء-صامت-تسببه-عدوى-فطرية-قاتلة-1093039566.html
علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلة
علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلة
سبوتنيك عربي
حذر علماء من جامعة مانشستر البريطانية مما وصفوه بـ"الوباء الصامت"، لافتين إلى أن العالم يعيش أزمة مقاومة المضادات الحيوية، ما يسبب وفاة ما يقرب من 5 ملايين شخص... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T07:32+0000
2024-09-24T07:32+0000
مجتمع
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وقال موقع " sciencealert" إن العدوى الفطرية تتكيف بما يتيح لها مقاومة المضادات الحيوية، وهو ما أكده عالم الأحياء الجزيئية نورمان فان راين من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، حيث يقول: "إن التهديد المتمثل في مسببات الأمراض الفطرية ومقاومة مضادات الفطريات، قضية عالمية متنامية".ويرى الباحثون أنه دون الاهتمام العاجل والتحرك في هذا الصدد، قد تصبح بعض العدوى الفطرية التي تصيب بالفعل 6.5 مليون شخص سنويًا وتودي بحياة 3.8 مليون شخص سنويا، أكثر خطورة.ويكتب فان راين وزملاؤه، الذين ينتمون إلى مؤسسات في الصين وهولندا والنمسا وأستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة والهند وتركيا وأوغندا: "إن التركيز على البكتيريا أمر مثير للقلق لأن العديد من مشاكل مقاومة الأدوية على مدى العقود الماضية كانت نتيجة لأمراض فطرية، والتي لم يتم الاعتراف بها إلى حد كبير من قبل المجتمع والحكومات على حد سواء".يشار إلى أنه في عام 2022، نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة مسببات الأمراض الفطرية ذات الأولوية، وهما ما يعتبر أول جهد عالمي لإعطاء الأولوية بشكل منهجي لمسببات الأمراض الفطرية.شملت مسببات الأمراض التي تعتبر الأكثر خطورة على صحة الإنسان Aspergillus fumigatus، والتي تأتي من العفن وتصيب الجهاز التنفسي؛ المبيضات، التي يمكن أن تسبب عدوى الخميرة؛ Nakaseomyces glabratus، التي يمكن أن تصيب الجهاز البولي التناسلي أو مجرى الدم؛ و Trichophyton indotineae، التي يمكن أن تصيب الجلد والشعر والأظافر.وتعتبر الفطريات كائنات أكثر تعقيدًا مقارنة بالبكتيريا أو الفيروسات، وأكثر تشابهًا بالحيوانات في بنيتها، وهذا يجعل من الصعب والأكثر تكلفة على العلماء تطوير دواء يقتل خلايا الفطريات دون الإضرار بخلايا أخرى مهمة في الجسم.وتتوفر أربع فئات فقط من مضادات الفطريات، لكن مقاومة هذه المضادات أصبحت الآن هي القاعدة وليس الاستثناء، لذلك يدعو الباحثون إلى أن يكون اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، بمثابة نقطة انطلاق لنهج منظم ومتنوع لمقاومة مضادات الميكروبات.
https://sarabic.ae/20240906/فاكهة-يشكل-تناولها-مع-الأدوية-خطرا-على-جسمك---1092460391.html
https://sarabic.ae/20240503/دراسة-تؤكد-قوة-الفطر-السحري-في-علاج-الاكتئاب-1088506707.html
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علوم, الصحة, منوعات, الأخبار
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار

علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلة

07:32 GMT 24.09.2024
© Photo / unsplash/pina messinaأدوية مختلفة مع مكملات غذائية
أدوية مختلفة مع مكملات غذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Photo / unsplash/pina messina
تابعنا عبر
حذر علماء من جامعة مانشستر البريطانية مما وصفوه بـ"الوباء الصامت"، لافتين إلى أن العالم يعيش أزمة مقاومة المضادات الحيوية، ما يسبب وفاة ما يقرب من 5 ملايين شخص سنويا.
وقال موقع " sciencealert" إن العدوى الفطرية تتكيف بما يتيح لها مقاومة المضادات الحيوية، وهو ما أكده عالم الأحياء الجزيئية نورمان فان راين من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، حيث يقول: "إن التهديد المتمثل في مسببات الأمراض الفطرية ومقاومة مضادات الفطريات، قضية عالمية متنامية".
ويرى الباحثون أنه دون الاهتمام العاجل والتحرك في هذا الصدد، قد تصبح بعض العدوى الفطرية التي تصيب بالفعل 6.5 مليون شخص سنويًا وتودي بحياة 3.8 مليون شخص سنويا، أكثر خطورة.
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ويكتب فان راين وزملاؤه، الذين ينتمون إلى مؤسسات في الصين وهولندا والنمسا وأستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة والهند وتركيا وأوغندا: "إن التركيز على البكتيريا أمر مثير للقلق لأن العديد من مشاكل مقاومة الأدوية على مدى العقود الماضية كانت نتيجة لأمراض فطرية، والتي لم يتم الاعتراف بها إلى حد كبير من قبل المجتمع والحكومات على حد سواء".
يشار إلى أنه في عام 2022، نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة مسببات الأمراض الفطرية ذات الأولوية، وهما ما يعتبر أول جهد عالمي لإعطاء الأولوية بشكل منهجي لمسببات الأمراض الفطرية.
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3 مايو, 14:47 GMT
شملت مسببات الأمراض التي تعتبر الأكثر خطورة على صحة الإنسان Aspergillus fumigatus، والتي تأتي من العفن وتصيب الجهاز التنفسي؛ المبيضات، التي يمكن أن تسبب عدوى الخميرة؛ Nakaseomyces glabratus، التي يمكن أن تصيب الجهاز البولي التناسلي أو مجرى الدم؛ و Trichophyton indotineae، التي يمكن أن تصيب الجلد والشعر والأظافر.
وتعتبر الفطريات كائنات أكثر تعقيدًا مقارنة بالبكتيريا أو الفيروسات، وأكثر تشابهًا بالحيوانات في بنيتها، وهذا يجعل من الصعب والأكثر تكلفة على العلماء تطوير دواء يقتل خلايا الفطريات دون الإضرار بخلايا أخرى مهمة في الجسم.
وتتوفر أربع فئات فقط من مضادات الفطريات، لكن مقاومة هذه المضادات أصبحت الآن هي القاعدة وليس الاستثناء، لذلك يدعو الباحثون إلى أن يكون اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، بمثابة نقطة انطلاق لنهج منظم ومتنوع لمقاومة مضادات الميكروبات.
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