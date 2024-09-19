https://sarabic.ae/20240919/خبراء-يحذرون-من-جراحات-تغيير-لون-العيون--1092878030.html

خبراء يحذرون من جراحات تغيير لون العيون

خبراء يحذرون من جراحات تغيير لون العيون

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة لمجموعة من الأطباء عن مخاطر عمليات تغيير لون العينين، والمضاعفات التي تسببها ابتداء من ترقق وثقب القرنية، وتغيرات في الرؤية، وانتهاء بالعمى. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T08:20+0000

2024-09-19T08:20+0000

2024-09-19T08:20+0000

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يخضع بعض الأشخاص لإجراءات لتغيير لون عيونهم بشكل دائم، ويمكن القيام بذلك بعدة طرق، مثل زراعة القزحية لتغيير مظهر القزحية، أو وشم القزحية أو إزالة الصبغة بالليزر.في حين أن هذه الإجراءات قد تمنح الناس المظهر الذي يرغبون فيه، إلا أنها تأتي أيضًا مع مجموعة كاملة من المخاطر والمضاعفات، أحدها العمى.تحتوي القزحية أيضًا على طبقتين صبغيتين تحتويان على الميلانين الذي يحدد لون عينيك. هناك ستة ألوان رئيسية معترف بها: البني، والعنبري، والعسلي، والأخضر، والأزرق، والرمادي.إذا كان لدى الإنسان الكثير من الصبغة في كلتا الطبقتين، ستكون عيناك بلون أغمق، مثل البني، وهو لون العين الأكثر شيوعًا (يحدث في حوالي 80٪ من سكان العالم).تعتبر عملية تصبغ القرنية مثالاً على أحد هذه الإجراءات. يتم إجراء سلسلة من الشقوق الصغيرة بإبرة في القرنية (الطبقة الواقية الشفافة لمقلة العين)، ويتم إدخال الصبغات في الطبقة لتغييرها بشكل دائم.لا يمكن استخدام هذه التقنية إلا للانتقال من العيون الداكنة إلى العيون الفاتحة ولن تنجح مع الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب في الاتجاه الآخر. وذلك لأنه من غير الممكن حاليًا إضافة أو ترسيب المزيد من الميلانين في القزحية إذا كان غائبًا بالفعل، أو لم يكن هناك الكثير منه.تم تطوير إزالة التصبغ في الأصل لعلاج تصبغ الجلد العيني، وهي حالة لا تهاجر فيها الخلايا الصبغية إلى حيث يجب أن تكون، مما يتسبب في تعتيم أجزاء أخرى من العين (مثل بياض العين). قد تتطلب هذه الحالة عددًا من جولات العلاج ولكنها عادة ما تكون دائمة، كما هو الحال مع التغيير التجميلي.يمكن أن تسبب هذه الإجراءات أيضًا حساسية للضوء وتغيرات في الرؤية، بما في ذلك العمى، وترقق وثقب القرنية، والزرق، وإعتام عدسة العين. حتى أن بعض المرضى الذين خضعوا لإجراءات تصبغ القرنية اشتكوا من الشعور بألم في العين أثناء إجراءات التصوير بالرنين المغناطيسي.هناك إجراء آخر يستخدمه بعض الأشخاص لتغيير لون عيونهم وهو إدخال غرسات السيليكون في أعينهم. إن هذه الغرسات تجلب مخاطر عالية للإصابة بالعدوى ومضاعفات أخرى، مثل تغيير شكل العين وكيف يمارس السائل داخل العين ضغطًا على العصب البصري. نظرًا لأن هذا العصب يتحكم في الرؤية، فقد يحدث العمى إذا تم ضغطه.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الطريقة الآمنة لتغيير لون عينيك هي استخدام مستحضرات موضعية أوعدسات لاصقة ملونة.وفاة رجل بعد إزالة أحد أعضائه عن طريق الخطأعلماء يحذرون من بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية قد تشكل تهديدا مستقبليا للبشرية

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علوم, الصحة, العمى, عودة البصر للمكفوفين, منوعات, العين, العين, حركة العين السريعة, شبكية العين, شبكية العين