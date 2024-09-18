https://sarabic.ae/20240918/اختراق-كبير-عين-ماسك-تعيد-النظر-لمن-فقد-كلتا-عينيه---1092851053.html
اختراق كبير... "عين ماسك" تعيد النظر لمن فقد كلتا عينيه
اختراق كبير... "عين ماسك" تعيد النظر لمن فقد كلتا عينيه
سبوتنيك عربي
قدمت شركة "نيورولينك" المملوكة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، زرعة بصرية، تعيد البصر للمكفوفين. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T09:23+0000
2024-09-18T09:23+0000
2024-09-18T09:23+0000
مجتمع
علوم
الصحة
حاسة البصر
فقدان البصر
عودة البصر للمكفوفين
فقدان البصر
العين
العين
مكفوف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092488053_0:91:1184:757_1920x0_80_0_0_e679b49d6639efba082d49120e899ea5.jpg
وتم بالفعل اختبار الزرعة البصرية بنجاح على القرود، وستقوم الشركة بإجراء عملياتها الأولى على البشر، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عملية الزرع ووصفتها بأنها "اختراق". وأعلنت شركة "نيورولينك"، والتي تعمل في تشريح الدماغ البشري، عن إطلاق منتج ثوري، حيث قامت الشركة بتطوير زرعة بصرية، وهي زرعة يمكنها إعادة الرؤية حتى لأولئك الذين أصيبوا بالعمى منذ ولادتهم. وقد حصل الجهاز بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وتقول شركة "نيورولينك" إن القدرة على الرؤية سيتم استعادتها تدريجيا، وعندما يعتاد العضو (العين) على الرؤية، ستتحسن جودة الرؤية تدريجيا. وصنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الزرعة البصرية على أنها "جهاز متطور". وتشير هذه الحالة إلى أن المنتج يوفر العلاج أو التشخيص للحالات التي تهدد الحياة.وقد تم بالفعل اختبار عمليات زرع البصر بنجاح على القرود. ويُذكر أن شركة "نيورولينك" تقبل الآن الطلبات المقدمة من الأشخاص.وفي السابق، قدمت شركة "سينكرون"، المنافسة لشركة "نيورولينك"، شريحة يمكنك من خلالها التحكم في الأجهزة التكنولوجية، وفي المنزل الذكي بقوة التفكير."أسبوع سينما المكفوفين" حدث هو الأول من نوعه في لبنان يتيح للمكفوفين "مشاهدة" الأفلام... فيديونانسي... قصة فتاة كفيفة ضربت مثالا فريدا في بلوغ القمة بعزيمة من فولاذ
https://sarabic.ae/20240913/كيف-يمكن-لصبغة-الشعر-أن-تسبب-العمى؟-علماء-يكشفون-تفاصيل-مهمة-1092676958.html
https://sarabic.ae/20240405/عيون-إلكترونية-العلماء-الروس-يبتكرون-جهازا-يساعد-المكفوفين-1087706096.html
العين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092488053_3:0:1055:789_1920x0_80_0_0_8f1e27ceda38941eafe39b7f63586c79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, حاسة البصر, فقدان البصر, عودة البصر للمكفوفين, فقدان البصر, العين, العين, مكفوف, مكفوفين, مساعدة المكفوفين على الرؤية, إيلون ماسك, إيلون موسك, العالم, منوعات, العمى
علوم, الصحة, حاسة البصر, فقدان البصر, عودة البصر للمكفوفين, فقدان البصر, العين, العين, مكفوف, مكفوفين, مساعدة المكفوفين على الرؤية, إيلون ماسك, إيلون موسك, العالم, منوعات, العمى
اختراق كبير... "عين ماسك" تعيد النظر لمن فقد كلتا عينيه
قدمت شركة "نيورولينك" المملوكة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، زرعة بصرية، تعيد البصر للمكفوفين.
وتم بالفعل اختبار الزرعة البصرية بنجاح على القرود، وستقوم الشركة بإجراء عملياتها الأولى على البشر، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عملية الزرع ووصفتها بأنها "اختراق".
وأعلنت شركة "نيورولينك"، والتي تعمل في تشريح الدماغ البشري، عن إطلاق منتج ثوري، حيث قامت الشركة بتطوير زرعة بصرية، وهي زرعة يمكنها إعادة الرؤية حتى لأولئك الذين أصيبوا بالعمى منذ ولادتهم. وقد حصل الجهاز بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
الزرعة البصرية هي عبارة عن شريحة تعمل حتى لو لم يكن لدى الشخص عيون أو عصب بصري. الشيء الرئيسي هو أن المريض لا يعاني من إصابات في القشرة البصرية للدماغ، وبعد ذلك سيعمل الجهاز.
وتقول شركة "نيورولينك" إن القدرة على الرؤية سيتم استعادتها تدريجيا، وعندما يعتاد العضو (العين) على الرؤية، ستتحسن جودة الرؤية تدريجيا.
في المرحلة النهائية، سيتمكن مالك الزرعة البصرية من الرؤية بشكل أفضل من أي شخص عادي. وسيكون المريض قادرًا على الرؤية في نطاق الأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية أو الرادار.
وصنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الزرعة البصرية
على أنها "جهاز متطور". وتشير هذه الحالة إلى أن المنتج يوفر العلاج أو التشخيص للحالات التي تهدد الحياة.
وقد تم بالفعل اختبار عمليات زرع البصر بنجاح على القرود.
ويُذكر أن شركة "نيورولينك" تقبل الآن الطلبات المقدمة من الأشخاص.
وفي السابق، قدمت شركة "سينكرون"، المنافسة لشركة "نيورولينك"، شريحة يمكنك من خلالها التحكم في الأجهزة التكنولوجية، وفي المنزل الذكي بقوة التفكير.