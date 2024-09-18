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https://sarabic.ae/20240918/وفاة-رجل-بعد-إزالة-أحد-أعضائه-عن-طريق-الخطأ----1092848271.html
وفاة رجل بعد إزالة أحد أعضائه عن طريق الخطأ
وفاة رجل بعد إزالة أحد أعضائه عن طريق الخطأ
سبوتنيك عربي
توفي رجل يبلغ من العمر 70 عامًا مؤخرًا في مستشفى بولاية فلوريدا، عندما أزال جراح كبده عن طريق الخطأ بدلاً من طحاله. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T08:13+0000
2024-09-18T08:13+0000
مجتمع
الصحة
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الأخطاء الجراحية مشكلة متنامية، ويُعرف هذا النوع من الأخطاء الطبية باسم "الحدث الذي لا يحدث أبدًا"، لأنه لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا.تحدث هذه الأخطاء كثيرًا أثناء إجراء العملية الجراحية على العضو أو على الجانب الخطأ، أو عند إدخال طرف اصطناعي (مثل مفاصل الورك)، وأحيانا يتم ترك أجسام غريبة (أدوات جراحية وقطع قماش) داخل المريض.وبعد ذلك، في السنوات اللاحقة من التدريب بعد التخرج، يركز الأطباء على مجالات تخصصهم، مثل الجراحة العامة، وجراحة العظام، وطب الأعصاب وغيرها، مما يعزز معرفتهم بمنطقة التخصص التي اختاروها. وأحيانًا يتم وضع صور الأشعة على الشاشة بالطريقة الخاطئة، ويمكن أن تؤدي هذه الأشياء إلى إزالة الكلى السليمة للمرضى بدلاً من المصابة.لقد أثرت أخطاء جراحية مماثلة على خصوبة النساء، حيث قام الجراحون بإزالة قناة الرحم (قناة فالوب) الخطأ، وفي أخطاء أخرى تمت إزالة المبايض السليمة.تشير دراسة من الولايات المتحدة إلى أن التخصص الجراحي الأكثر احتمالاً لإجراء جراحة في الموقع الخطأ هو جراحة العظام (35٪)، تليها جراحة الأعصاب (22٪)، ثم جراحة المسالك البولية (9٪).وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه نادرًا ما يتم نشر مثل هذه الأخطاء في المجلات الطبية، ربما بسبب التبعات القانونية، حيث يتعين على الأنظمة التكيف لضمان عدم المساس بسلامة المرضى.عينك تكشف لك إصابتك بالأمراض "القاتلة الصامته" دراسة تكشف كيف يؤثر تعاطي الوالدين للكحول على الأبناء
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الصحة, كبد, منوعات
الصحة, كبد, منوعات

وفاة رجل بعد إزالة أحد أعضائه عن طريق الخطأ

08:13 GMT 18.09.2024
© Photo / unsplash/ National Cancer Instituteصورة لعملية جراحية
صورة لعملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Photo / unsplash/ National Cancer Institute
تابعنا عبر
توفي رجل يبلغ من العمر 70 عامًا مؤخرًا في مستشفى بولاية فلوريدا، عندما أزال جراح كبده عن طريق الخطأ بدلاً من طحاله.
الأخطاء الجراحية مشكلة متنامية، ويُعرف هذا النوع من الأخطاء الطبية باسم "الحدث الذي لا يحدث أبدًا"، لأنه لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا.
تحدث هذه الأخطاء كثيرًا أثناء إجراء العملية الجراحية على العضو أو على الجانب الخطأ، أو عند إدخال طرف اصطناعي (مثل مفاصل الورك)، وأحيانا يتم ترك أجسام غريبة (أدوات جراحية وقطع قماش) داخل المريض.

في هذه الحالة كان من المستغرب، كيف يمكن للجراح أن يخلط بين الطحال والكبد نظرًا لأن أساسيات التشريح يتم تدريسها في وقت مبكر في كلية الطب.

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وبعد ذلك، في السنوات اللاحقة من التدريب بعد التخرج، يركز الأطباء على مجالات تخصصهم، مثل الجراحة العامة، وجراحة العظام، وطب الأعصاب وغيرها، مما يعزز معرفتهم بمنطقة التخصص التي اختاروها.
وتستغرق العديد من المهن الجراحية ما لا يقل عن 15 عامًا من التدريب الطبي، ويُذكر أن الأخطاء الأكثر شيوعًا تحدث على الجانب الخطأ من الجسم، فغالبا ما يحدث ارتباك بشأن الجانب الأيسر والأيمن.
وأحيانًا يتم وضع صور الأشعة على الشاشة بالطريقة الخاطئة، ويمكن أن تؤدي هذه الأشياء إلى إزالة الكلى السليمة للمرضى بدلاً من المصابة.
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لقد أثرت أخطاء جراحية مماثلة على خصوبة النساء، حيث قام الجراحون بإزالة قناة الرحم (قناة فالوب) الخطأ، وفي أخطاء أخرى تمت إزالة المبايض السليمة.
تشير دراسة من الولايات المتحدة إلى أن التخصص الجراحي الأكثر احتمالاً لإجراء جراحة في الموقع الخطأ هو جراحة العظام (35٪)، تليها جراحة الأعصاب (22٪)، ثم جراحة المسالك البولية (9٪).
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه نادرًا ما يتم نشر مثل هذه الأخطاء في المجلات الطبية، ربما بسبب التبعات القانونية، حيث يتعين على الأنظمة التكيف لضمان عدم المساس بسلامة المرضى.
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