https://sarabic.ae/20240906/علماء-يبتكرون-طريقة-لجعل-أعضاء-البشر-شفافة-فيديو-1092448295.html

علماء يبتكرون طريقة لجعل أعضاء البشر شفافة.. فيديو

علماء يبتكرون طريقة لجعل أعضاء البشر شفافة.. فيديو

سبوتنيك عربي

بدأ تاريخ الطب بتجارب بسيطة للمحافظة على الصحة وتعلم طرق الشفاء، وما لبث أن توصل العلماء حول العالم للعديد من الاكتشافات الطبية المهمة والرائدة، بعضها اعتبر... 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T11:42+0000

2024-09-06T11:42+0000

2024-09-06T12:11+0000

مجتمع

علوم

البشرة

تجربة

علماء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092449560_0:1211:2047:2362_1920x0_80_0_0_e17d15674ae42811ebd4901ca31ba7ea.jpg

ونجح فريق من الباحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية في تطوير صبغة آمنة بيولوجيًا لجعل الأنسجة شفافة، بما يسمح بمراقبة عمل أحشاء الكائن الحي بوضوح أثناء عملها داخل جسمه.وقال عالم المواد جوسونج هونج: "من خلال النظر إلى المستقبل، يمكن أن تجعل هذه التكنولوجيا الأوردة أكثر وضوحًا لسحب الدم، أو تجعل إزالة الوشم بالليزر أكثر سهولة، أو تساعد في الكشف المبكر عن السرطان وعلاجه".وبحسب البحث العلمي المنشور في مجلة العلوم، عندما يتقاطع ضوء بطول موجي معين بين مواد لها صفات انكسار مختلفة داخل أجراء الجسم، فإنه ينتشر في جميع الاتجاهات، مما يجعل العضو اوالخلية الحيوية عاتمة..وجد الباحثون أن إحدى الصبغات الآمنة للطعام وتسمى تارترازين يمكنها امتصاص نسبة من الضوء باللون الصحيح، مما يسمح بتغيير مؤشر انكسار السائل المحيط بالخلايا وتقليل التشتت بشكل كبير، موضحين أنها متوافقة حيوياً وآمنة للكائنات الحية ويمكن إزالتها وعودة الجلد إلى وضعه الطبيعي، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert".ويشار إلى أنّ جلد الإنسان أكثر سمكًا بحوالي 10 مرات من الجلد الطبيعي للفئران، لذا ليس من الواضح إذا كانت هذه التجارب ستنجح على جسم الإنسان.

https://sarabic.ae/20240906/متلازمة-الرأس-المتفجر-هذا-ما-يعرفه-العلماء-عن-الاضطراب-الغامض---1092445658.html

https://sarabic.ae/20240906/رائد-فضاء-يسجل-وميضا-غامضا-فوق-نهر-النيل-فيديو---1092446591.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, البشرة, تجربة, علماء