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https://sarabic.ae/20240906/علماء-يبتكرون-طريقة-لجعل-أعضاء-البشر-شفافة-فيديو-1092448295.html
علماء يبتكرون طريقة لجعل أعضاء البشر شفافة.. فيديو
علماء يبتكرون طريقة لجعل أعضاء البشر شفافة.. فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ تاريخ الطب بتجارب بسيطة للمحافظة على الصحة وتعلم طرق الشفاء، وما لبث أن توصل العلماء حول العالم للعديد من الاكتشافات الطبية المهمة والرائدة، بعضها اعتبر... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T11:42+0000
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ونجح فريق من الباحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية في تطوير صبغة آمنة بيولوجيًا لجعل الأنسجة شفافة، بما يسمح بمراقبة عمل أحشاء الكائن الحي بوضوح أثناء عملها داخل جسمه.وقال عالم المواد جوسونج هونج: "من خلال النظر إلى المستقبل، يمكن أن تجعل هذه التكنولوجيا الأوردة أكثر وضوحًا لسحب الدم، أو تجعل إزالة الوشم بالليزر أكثر سهولة، أو تساعد في الكشف المبكر عن السرطان وعلاجه".وبحسب البحث العلمي المنشور في مجلة العلوم، عندما يتقاطع ضوء بطول موجي معين بين مواد لها صفات انكسار مختلفة داخل أجراء الجسم، فإنه ينتشر في جميع الاتجاهات، مما يجعل العضو اوالخلية الحيوية عاتمة..وجد الباحثون أن إحدى الصبغات الآمنة للطعام وتسمى تارترازين يمكنها امتصاص نسبة من الضوء باللون الصحيح، مما يسمح بتغيير مؤشر انكسار السائل المحيط بالخلايا وتقليل التشتت بشكل كبير، موضحين أنها متوافقة حيوياً وآمنة للكائنات الحية ويمكن إزالتها وعودة الجلد إلى وضعه الطبيعي، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert".ويشار إلى أنّ جلد الإنسان أكثر سمكًا بحوالي 10 مرات من الجلد الطبيعي للفئران، لذا ليس من الواضح إذا كانت هذه التجارب ستنجح على جسم الإنسان.
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علوم, البشرة, تجربة, علماء
علوم, البشرة, تجربة, علماء

علماء يبتكرون طريقة لجعل أعضاء البشر شفافة.. فيديو

11:42 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 12:11 GMT 06.09.2024)
© Photo / unsplashطبيب يعالج يد فتاة
طبيب يعالج يد فتاة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Photo / unsplash
تابعنا عبر
بدأ تاريخ الطب بتجارب بسيطة للمحافظة على الصحة وتعلم طرق الشفاء، وما لبث أن توصل العلماء حول العالم للعديد من الاكتشافات الطبية المهمة والرائدة، بعضها اعتبر ثورة في تاريخ الطب الحديث، ففي كل يوم يكشف النقاب عن اختراع جديد، كان يبدو في ما مضى شبه مستحيل، كرؤية إنسان بإعضاء شفافة باستخدام التلاعب البيولوجي بالخلايا.
ونجح فريق من الباحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية في تطوير صبغة آمنة بيولوجيًا لجعل الأنسجة شفافة، بما يسمح بمراقبة عمل أحشاء الكائن الحي بوضوح أثناء عملها داخل جسمه.

وأجرى الباحثون سلسلة تجاربهم على الفئران الحية، وتمكنوا من جعل أجراء من أعضائها "شفافة"، وذلك من خلال التحكم بقدرة السوائل المحيطة بالخلايا على تشتيت الضوء، بالتالي رؤية تفاصيل الأوعية الدموية والأعضاء، وملاحظة انقباض عضلات الجهاز الهضمي.

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وقال عالم المواد جوسونج هونج: "من خلال النظر إلى المستقبل، يمكن أن تجعل هذه التكنولوجيا الأوردة أكثر وضوحًا لسحب الدم، أو تجعل إزالة الوشم بالليزر أكثر سهولة، أو تساعد في الكشف المبكر عن السرطان وعلاجه".
وبحسب البحث العلمي المنشور في مجلة العلوم، عندما يتقاطع ضوء بطول موجي معين بين مواد لها صفات انكسار مختلفة داخل أجراء الجسم، فإنه ينتشر في جميع الاتجاهات، مما يجعل العضو اوالخلية الحيوية عاتمة..

وتوصل الباحثون إلى أنه يمكن جعل الأنسجة شفافة من خلال توصيل مادة تمتص الضوء الوارد بأطوال موجية معينة للغاية، باستخدام الارتباط الرياضي بين امتصاص المادة وانكسارها، بناءً على ما يسمى بعلاقة كرامرز-كرونيج يعني أن ضبط إحدى السمات يسمح للأخرى بالتغير بدرجة دقيقة.

وجد الباحثون أن إحدى الصبغات الآمنة للطعام وتسمى تارترازين يمكنها امتصاص نسبة من الضوء باللون الصحيح، مما يسمح بتغيير مؤشر انكسار السائل المحيط بالخلايا وتقليل التشتت بشكل كبير، موضحين أنها متوافقة حيوياً وآمنة للكائنات الحية ويمكن إزالتها وعودة الجلد إلى وضعه الطبيعي، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert".
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ويشار إلى أنّ جلد الإنسان أكثر سمكًا بحوالي 10 مرات من الجلد الطبيعي للفئران، لذا ليس من الواضح إذا كانت هذه التجارب ستنجح على جسم الإنسان.
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