رائد فضاء يسجل وميضا غامضا فوق نهر النيل... فيديو
© Photo / Twitter/Scott D. Tingleمشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية "سويوز"
© Photo / Twitter/Scott D. Tingle
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من محطة الفضاء الدولية، يظهر انفجار وميض أخضر ساطع على ارتفاع نحو 400 كم فوق نهر النيل.
ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد رواد الفضاء التابع لوكالة "ناسا" انفجار وميض أخضر ساطع على ارتفاع يزيد عن 250 ميلا (نحو 400 كم) فوق سطح الأرض.
I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere - a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.— Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024
If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE
ويقول رائد الفضاء، ماثيو دومينيك، في حسابه على منصة "إكس": "لقد عرضت هذا على اثنين من الأصدقاء أمس لمشاركة الأفكار حوله. اعتقد كلاهما أنه نيزك ينفجر في الغلاف الجوي، نيزك ساطع إلى حد ما يسمى "النيزك المتفجر"".
وتمكن دومينيك من التقاط هذه الظاهرة فوق نهر النيل في مصر، أثناء تصوير لقطة زمنية للأرض، بينما كانت محطة الفضاء الدولية تحلق فوق شمال إفريقيا.
21 يونيو, 14:24 GMT
ووفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا"، فإن النيزك المتفجر شديد السطوع بحيث يمكن رؤيته على مساحة واسعة جدا، وينفجر في الغلاف الجوي للأرض، كما أنه نوع من "الكرات النارية".
ومن العروف أنه عندما يدخل النيزك إلى الغلاف الجوي للأرض، يتسبب الاحتكاك في إبطائه وتسخينه في الوقت نفسه. وتتسبب قوة النيزك في تكوين "صدمة قوسية" أمامه، وهي موجة تتشكل عندما يتحرك جسم أسرع من الصوت عبر وسط ما، مثل الغازات الجوية.