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https://sarabic.ae/20240906/رائد-فضاء-يسجل-وميضا-غامضا-فوق-نهر-النيل-فيديو---1092446591.html
رائد فضاء يسجل وميضا غامضا فوق نهر النيل... فيديو
رائد فضاء يسجل وميضا غامضا فوق نهر النيل... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من محطة الفضاء الدولية، يظهر انفجار وميض أخضر ساطع على ارتفاع نحو 400 كم فوق نهر النيل. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T10:33+0000
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ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد رواد الفضاء التابع لوكالة "ناسا" انفجار وميض أخضر ساطع على ارتفاع يزيد عن 250 ميلا (نحو 400 كم) فوق سطح الأرض.وتمكن دومينيك من التقاط هذه الظاهرة فوق نهر النيل في مصر، أثناء تصوير لقطة زمنية للأرض، بينما كانت محطة الفضاء الدولية تحلق فوق شمال إفريقيا.ووفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا"، فإن النيزك المتفجر شديد السطوع بحيث يمكن رؤيته على مساحة واسعة جدا، وينفجر في الغلاف الجوي للأرض، كما أنه نوع من "الكرات النارية".ومن العروف أنه عندما يدخل النيزك إلى الغلاف الجوي للأرض، يتسبب الاحتكاك في إبطائه وتسخينه في الوقت نفسه. وتتسبب قوة النيزك في تكوين "صدمة قوسية" أمامه، وهي موجة تتشكل عندما يتحرك جسم أسرع من الصوت عبر وسط ما، مثل الغازات الجوية.كويكب يضرب الغلاف الجوي للأرض ويحترق فوق الفلبين... فيديو مشهد لروبوتات على شكل فتيات فاتنات الجمال في بكين يثير الجدل... فيديو
https://sarabic.ae/20240621/دراسة-أقمار-ستارلينك-تشكل-تهديدا-خطيرا-لغلاف-كوكب-الأرض-الجوي-1090048588.html
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نادي الفيديو, الفضاء, ناسا, الأرض, كوكب الأرض, أخبار محطة الفضاء الدولية
نادي الفيديو, الفضاء, ناسا, الأرض, كوكب الأرض, أخبار محطة الفضاء الدولية

رائد فضاء يسجل وميضا غامضا فوق نهر النيل... فيديو

10:33 GMT 06.09.2024
© Photo / Twitter/Scott D. Tingleمشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية "سويوز"
مشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية سويوز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Photo / Twitter/Scott D. Tingle
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من محطة الفضاء الدولية، يظهر انفجار وميض أخضر ساطع على ارتفاع نحو 400 كم فوق نهر النيل.
ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد رواد الفضاء التابع لوكالة "ناسا" انفجار وميض أخضر ساطع على ارتفاع يزيد عن 250 ميلا (نحو 400 كم) فوق سطح الأرض.

ويقول رائد الفضاء، ماثيو دومينيك، في حسابه على منصة "إكس": "لقد عرضت هذا على اثنين من الأصدقاء أمس لمشاركة الأفكار حوله. اعتقد كلاهما أنه نيزك ينفجر في الغلاف الجوي، نيزك ساطع إلى حد ما يسمى "النيزك المتفجر"".

وتمكن دومينيك من التقاط هذه الظاهرة فوق نهر النيل في مصر، أثناء تصوير لقطة زمنية للأرض، بينما كانت محطة الفضاء الدولية تحلق فوق شمال إفريقيا.
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21 يونيو, 14:24 GMT
ووفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا"، فإن النيزك المتفجر شديد السطوع بحيث يمكن رؤيته على مساحة واسعة جدا، وينفجر في الغلاف الجوي للأرض، كما أنه نوع من "الكرات النارية".
ومن العروف أنه عندما يدخل النيزك إلى الغلاف الجوي للأرض، يتسبب الاحتكاك في إبطائه وتسخينه في الوقت نفسه. وتتسبب قوة النيزك في تكوين "صدمة قوسية" أمامه، وهي موجة تتشكل عندما يتحرك جسم أسرع من الصوت عبر وسط ما، مثل الغازات الجوية.
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