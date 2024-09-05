https://sarabic.ae/20240905/كويكب-يضرب-الغلاف-الجوي-للأرض-ويحترق-فوق-الفلبين-فيديو----1092415683.html
كويكب يضرب الغلاف الجوي للأرض ويحترق فوق الفلبين... فيديو
كويكب يضرب الغلاف الجوي للأرض ويحترق فوق الفلبين... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطدم كويكب بالغلاف الجوي للأرض، بعد ساعات فقط من اكتشافه، واحترق في وميض ساطع فوق جزيرة لوزون، في سماء الفلبين. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T10:32+0000
2024-09-05T10:32+0000
2024-09-05T10:32+0000
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كويكب
كويكب
اقتراب كويكب من الأرض
اصطدام كويكب بالأرض
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تهديدات كوكب الأرض
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اكتشف مرصد كاتالينا التابع لوكالة "ناسا" كويكب صغير، أُطلق عليه اسم "2024 RW1"، قبل ساعات فقط من وصوله إلى الغلاف الجوي للأرض. وكان قطره حوالي متر واحد فقط ولم يشكل أي تهديد. ورغم أن التقارير تقول إنه "ضرب الأرض"، إلا أنه في الواقع ضرب الغلاف الجوي فقط، حيث تحترق الأجسام الصغيرة.ويُظهر مقطع فيديو تم التقاطه من شمال الفلبين كرة نارية وامضة حجبتها السحب جزئيًا، وقد أنشأ الكويكب ذيلًا لفترة وجيزة، ثم اختفى بسرعة. ولكن ليس حجم الكويكب فقط هو المشكلة، بل السرعة الكبيرة التي يضرب بها الأرض، حيث تقول وكالة الفضاء الأوروبية أن "2024 RW1" كان يسافر بسرعة 17.6 كيلومترًا في الثانية، أو 63360 كيلومترًا في الساعة، وهي السرعة المتوسطة لهذه الأجسام.هذه هي المرة التاسعة التي نكتشف فيها كويكبًا قبل وصوله إلى الأرض، رغم أن وكالة الفضاء الأوروبية تقول إن كويكبًا يبلغ قطره مترًا واحدًا يضرب الأرض كل أسبوعين.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، تقول كل من وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية أن الكويكب "2024 RW1" لم يشكل تهديدًا، بل كان مشهد طبيعي جميل، ويُذكر بأن الأرض ليست معزولة عن الكون.علماء يكتشفون مجالا غريبا للطاقة حول الأرض لأول مرة... فيديوعلماء يقومون بحساب عدد المجرات في الكون
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الفضاء, كويكب, كويكب, اقتراب كويكب من الأرض, اصطدام كويكب بالأرض, نادي الفيديو, الأرض, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض
علوم, الفضاء, كويكب, كويكب, اقتراب كويكب من الأرض, اصطدام كويكب بالأرض, نادي الفيديو, الأرض, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض
كويكب يضرب الغلاف الجوي للأرض ويحترق فوق الفلبين... فيديو
اصطدم كويكب بالغلاف الجوي للأرض، بعد ساعات فقط من اكتشافه، واحترق في وميض ساطع فوق جزيرة لوزون، في سماء الفلبين.
اكتشف مرصد كاتالينا التابع لوكالة "ناسا" كويكب صغير، أُطلق عليه اسم "2024 RW1"، قبل ساعات فقط من وصوله إلى الغلاف الجوي للأرض. وكان قطره حوالي متر واحد فقط ولم يشكل أي تهديد. ورغم أن التقارير تقول إنه "ضرب الأرض"، إلا أنه في الواقع ضرب الغلاف الجوي فقط، حيث تحترق الأجسام الصغيرة.
ويُظهر مقطع فيديو تم التقاطه من شمال الفلبين كرة نارية وامضة حجبتها السحب جزئيًا، وقد أنشأ الكويكب ذيلًا لفترة وجيزة، ثم اختفى بسرعة.
ولكن ليس حجم الكويكب فقط هو المشكلة،
بل السرعة الكبيرة التي يضرب بها الأرض، حيث تقول وكالة الفضاء الأوروبية أن "2024 RW1" كان يسافر بسرعة 17.6 كيلومترًا في الثانية، أو 63360 كيلومترًا في الساعة، وهي السرعة المتوسطة لهذه الأجسام.
هذه هي المرة التاسعة التي نكتشف فيها كويكبًا قبل وصوله إلى الأرض،
رغم أن وكالة الفضاء الأوروبية تقول إن كويكبًا يبلغ قطره مترًا واحدًا يضرب الأرض كل أسبوعين.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
تقول كل من وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية أن الكويكب "2024 RW1" لم يشكل تهديدًا، بل كان مشهد طبيعي جميل، ويُذكر بأن الأرض ليست معزولة عن الكون.