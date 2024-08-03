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https://sarabic.ae/20240803/علماء-يقومون-بحساب-عدد-المجرات-في-الكون-1091383160.html
علماء يقومون بحساب عدد المجرات في الكون
علماء يقومون بحساب عدد المجرات في الكون
سبوتنيك عربي
أكد علماء الفلك بأنهم لا يستطيعون ملاحظة أكثر من 3% من الكون، ولكن هذه المعرفة تسمح بتقدير عدد المجرات الموجودة فيه تقريبًا. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T14:21+0000
2024-08-03T14:33+0000
مجتمع
الفضاء
علوم
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وأوضح العلماء أنهم استخدموا طريقتين في الحسابات، الأولى تعتمد على فكرة الحجم التقريبي للكون والكتلة القصوى للهياكل المجرية.وأضاف العلماء أنه وبعد تحديد العتبات العلوية والسفلية لكتلة المجرة، حسب العلماء أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1-2 تريليون منها في الكون.واستخدم علماء الفلك أيضًا طريقة ثانية تعتمد على بيانات مركبة الفضاء "نيو هورايزون"، في عام 2021، وجمعها لمعلومات حول الكمية الإجمالية للضوء في أجزاء مختلفة من السماء، والتي قدّرت عدد المجرات اللازمة للتوهج بهذه الكثافة، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.وقالت باميلا غاي، وهي عالمة بارزة في معهد علوم الكواكب: "إن عدد المجرات في عالمنا المرئي يتراوح بين 2 تريليون مجرة ​​في النهاية العليا و100 مليار مجرة ​​في الأسفل".
https://sarabic.ae/20240731/علماء-روس-يبتكرون-مادة-معززة-بـالكائنات-الدقيقة-لتنقية-المياه-1091289097.html
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الفضاء, علوم
الفضاء, علوم

علماء يقومون بحساب عدد المجرات في الكون

14:21 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 14:33 GMT 03.08.2024)
© Photo / NASA/JPL-Caltech/Carnegie-Irvine Galaxy Surveyالمجرة " NGC 1448 " ذات نواة نشطة
المجرة NGC 1448 ذات نواة نشطة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Photo / NASA/JPL-Caltech/Carnegie-Irvine Galaxy Survey
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أكد علماء الفلك بأنهم لا يستطيعون ملاحظة أكثر من 3% من الكون، ولكن هذه المعرفة تسمح بتقدير عدد المجرات الموجودة فيه تقريبًا.
وأوضح العلماء أنهم استخدموا طريقتين في الحسابات، الأولى تعتمد على فكرة الحجم التقريبي للكون والكتلة القصوى للهياكل المجرية.

وأشار العلماء إلى أن عمر الكون هو 13.8 مليار سنة، ومع ذلك، بما أن الفضاء الخارجي كان يتوسع في كل الاتجاهات طوال هذا الوقت، فيجب أن يصل مداه الإجمالي إلى 46 مليار سنة ضوئية الآن.

وأضاف العلماء أنه وبعد تحديد العتبات العلوية والسفلية لكتلة المجرة، حسب العلماء أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1-2 تريليون منها في الكون.
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واستخدم علماء الفلك أيضًا طريقة ثانية تعتمد على بيانات مركبة الفضاء "نيو هورايزون"، في عام 2021، وجمعها لمعلومات حول الكمية الإجمالية للضوء في أجزاء مختلفة من السماء، والتي قدّرت عدد المجرات اللازمة للتوهج بهذه الكثافة، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.

وبحسب العلماء، فإنه بناءً على بيانات "نيو هورايزون"، قدّر العلماء أنه قد يكون هناك عدد أقل من المجرات في الكون بمئة مرة عما اقترحته الدراسة الأولى بأن عددها 100-200 مليار.

وقالت باميلا غاي، وهي عالمة بارزة في معهد علوم الكواكب: "إن عدد المجرات في عالمنا المرئي يتراوح بين 2 تريليون مجرة ​​في النهاية العليا و100 مليار مجرة ​​في الأسفل".
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