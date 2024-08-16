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غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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https://sarabic.ae/20240816/كشف-تفاصيل-جديدة-عن-انقراض-الديناصورات-بسبب-اصطدام-كويكب-بالأرض-1091813066.html
كشف تفاصيل جديدة عن انقراض الديناصورات بسبب اصطدام كويكب بالأرض
كشف تفاصيل جديدة عن انقراض الديناصورات بسبب اصطدام كويكب بالأرض
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، تفاصيل جديدة حول حادث اصطدام كويكب بالأرض قبل 66 مليون عام، ذلك الحادث الذي دمر الحياة القديمة، التي كانت على الأرض آنذاك. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T11:43+0000
2024-08-16T11:43+0000
مجتمع
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وقال موقع "ساينس أليرت" العلمي، إن حادث انقراض الديناصورات، الذي مهّد الطريق لظهور حياة الثدييات، كان بسبب كويكب من منطقة في مجموعتنا الشمسية تقع خارج مدار كوكب المشتري وهي المنطقة الباردة البعيدة عن حرارة الشمس.وأضاف الموقع أن مثل هذا الاكتشاف يمنحنا فهما جديدا لتاريخ الأرض وتفاعلاتها مع بقية النظام الشمسي، فمنذ نشأتها، تعرضت الأرض لضربات متكررة من صخور فضائية ضخمة، ويُعتقد أن اصطدامات المذنبات لعبت دورا مهمًا في إيصال المياه إلى الأرض.جدير بالذكر هنا أن الانقراض الوحيد المرتبط، بشكل قاطع، باصطدام أحد الأجرام الفضائية كان انقراض العصر الطباشيري- الباليوجيني الذي وقع قبل 66 مليون عام، والذي كان مسؤولاً عن القضاء على ما يقدر بنحو 76% من جميع أنواع الحيوانات على الأرض، بما في ذلك الديناصورات التي لم يكن لها نسل من الطيور.في ذلك الوقت، اصطدم كويكب يبلغ عرضه نحو 10 كيلومترات (6 أميال) بما يُعرف الآن بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، تاركًا وراءه حفرة هائلة، وأثار موجة انقراضات غيرت العالم.وبعد دراسة طبقة الرواسب المحفوظة في الصخور، التي كانت قد ترسبت في وقت الاصطدام، عثر على نسبة أكبر من المعادن مثل الإيريديوم والروثينيوم والأوزميوم والروديوم والبلاتين والبلاديوم، هذه العناصر من مجموعة البلاتين نادرة جدًا على الأرض، وخاصة على سطح الأرض لكنها شائعة في النيازك.بقيادة عالم الكيمياء الجيولوجية ماريو فيشر جود، من جامعة كولونيا في ألمانيا، أراد فريقه البحثي معرفة ما إذا كانت هذه المعادن من أصل خارج الأرض بالفعل؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان من الممكن تتبعها إلى نوع معين من الصخور الفضائية.ركزت دراساتهم على معدن يسمى الروثينيوم، حيث قام الباحثون بتحليل الروثينيوم من النيازك، وفحصوا هذه النتائج مقابل عينات مرجعية أرضية من الروثينيوم تشكلت هنا على الأرض، لتكشف الدراسة أن الروثينيوم في الطبقة الحدودية الطباشيرية-الباليوجينية لم يتشكل على الأرض بل جاء من الفضاء.تبين من خلال الفحص أن هذا المعدن متوافق بشكل كبير مع نوع نادر من الكويكبات يسمى الكوندريت الكربوني، وهو غني بالكربون، قادم من النظام الشمسي الخارجي، من منطقة ما وراء كوكب المشتري.بهذا تكون هذه الدراسة كشفت عن هوية الصخرة التي تسببت في قلب الأمور على وجه الأرض قبل ملايين السنين، حيث يُعتقد أن كوكب المشتري يعمل كحاجز لأجسام النظام الشمسي الخارجي، ويحجب الكويكبات في مساره المداري ويمنعها من المرور إلى الأرض.
https://sarabic.ae/20240805/رسائل-عبر-الليزر-من-الفضاء-إلى-الأرض-إنجاز-علمي-جديد-للبشرية-1091432798.html
https://sarabic.ae/20240809/بحث-مكثف-في-منطقة-عربية-عن-شهاب-نيزيكي-سقط-أخيرا-فيديو--1091567799.html
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منوعات, علوم, الأخبار
منوعات, علوم, الأخبار

كشف تفاصيل جديدة عن انقراض الديناصورات بسبب اصطدام كويكب بالأرض

11:43 GMT 16.08.2024
© Photo / unsplash.comنيازك تتجه إلى الأرض
نيازك تتجه إلى الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Photo / unsplash.com
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، تفاصيل جديدة حول حادث اصطدام كويكب بالأرض قبل 66 مليون عام، ذلك الحادث الذي دمر الحياة القديمة، التي كانت على الأرض آنذاك.
وقال موقع "ساينس أليرت" العلمي، إن حادث انقراض الديناصورات، الذي مهّد الطريق لظهور حياة الثدييات، كان بسبب كويكب من منطقة في مجموعتنا الشمسية تقع خارج مدار كوكب المشتري وهي المنطقة الباردة البعيدة عن حرارة الشمس.
وأضاف الموقع أن مثل هذا الاكتشاف يمنحنا فهما جديدا لتاريخ الأرض وتفاعلاتها مع بقية النظام الشمسي، فمنذ نشأتها، تعرضت الأرض لضربات متكررة من صخور فضائية ضخمة، ويُعتقد أن اصطدامات المذنبات لعبت دورا مهمًا في إيصال المياه إلى الأرض.
ليزر من الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
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5 أغسطس, 10:30 GMT
جدير بالذكر هنا أن الانقراض الوحيد المرتبط، بشكل قاطع، باصطدام أحد الأجرام الفضائية كان انقراض العصر الطباشيري- الباليوجيني الذي وقع قبل 66 مليون عام، والذي كان مسؤولاً عن القضاء على ما يقدر بنحو 76% من جميع أنواع الحيوانات على الأرض، بما في ذلك الديناصورات التي لم يكن لها نسل من الطيور.
في ذلك الوقت، اصطدم كويكب يبلغ عرضه نحو 10 كيلومترات (6 أميال) بما يُعرف الآن بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، تاركًا وراءه حفرة هائلة، وأثار موجة انقراضات غيرت العالم.
وبعد دراسة طبقة الرواسب المحفوظة في الصخور، التي كانت قد ترسبت في وقت الاصطدام، عثر على نسبة أكبر من المعادن مثل الإيريديوم والروثينيوم والأوزميوم والروديوم والبلاتين والبلاديوم، هذه العناصر من مجموعة البلاتين نادرة جدًا على الأرض، وخاصة على سطح الأرض لكنها شائعة في النيازك.
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
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تنقيب كثيف في منطقة عربية بحثا عن نيزك غريب سقط مؤخرا... صور وفيديو
9 أغسطس, 10:23 GMT
بقيادة عالم الكيمياء الجيولوجية ماريو فيشر جود، من جامعة كولونيا في ألمانيا، أراد فريقه البحثي معرفة ما إذا كانت هذه المعادن من أصل خارج الأرض بالفعل؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان من الممكن تتبعها إلى نوع معين من الصخور الفضائية.
ركزت دراساتهم على معدن يسمى الروثينيوم، حيث قام الباحثون بتحليل الروثينيوم من النيازك، وفحصوا هذه النتائج مقابل عينات مرجعية أرضية من الروثينيوم تشكلت هنا على الأرض، لتكشف الدراسة أن الروثينيوم في الطبقة الحدودية الطباشيرية-الباليوجينية لم يتشكل على الأرض بل جاء من الفضاء.
تبين من خلال الفحص أن هذا المعدن متوافق بشكل كبير مع نوع نادر من الكويكبات يسمى الكوندريت الكربوني، وهو غني بالكربون، قادم من النظام الشمسي الخارجي، من منطقة ما وراء كوكب المشتري.
بهذا تكون هذه الدراسة كشفت عن هوية الصخرة التي تسببت في قلب الأمور على وجه الأرض قبل ملايين السنين، حيث يُعتقد أن كوكب المشتري يعمل كحاجز لأجسام النظام الشمسي الخارجي، ويحجب الكويكبات في مساره المداري ويمنعها من المرور إلى الأرض.
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