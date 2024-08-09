https://sarabic.ae/20240809/بحث-مكثف-في-منطقة-عربية-عن-شهاب-نيزيكي-سقط-أخيرا-فيديو--1091567799.html

تنقيب كثيف في منطقة عربية بحثا عن نيزك غريب سقط مؤخرا... صور وفيديو

تنقيب كثيف في منطقة عربية بحثا عن نيزك غريب سقط مؤخرا... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تجري حاليا عمليات تنقيب وبحث واسعة في منطقة أيت ساون، الواقعة قرب مدينة ورزازات بإقليم زاكورة بالمغرب، على وقع بحث عن شهاب نيزكي سقط في الآونة الأخيرة. 09.08.2024, سبوتنيك عربي

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2024-08-09T10:23+0000

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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، أنه تم رصد الشهاب النيزكي بشكل مؤكد من قبل المرصد الفلكي "أوكايمدن"، وتمكن بعض من عشرات المنقبين من العثور على بقايا من الشهاب النيزكي، الذي مرّ فوق سماء منطقة الحوز، وتحديدا بمراكش، وصولا إلى ورزازات.من جانبه، قال محمد الكيرح، وهو أحد المنقبين عن النيزك، إن مجموعة من المنقبين "عثروا على عينات من هذا النيزك"، موضحا أن "تحديد نوعيته غير ممكن حاليا، ويبقى وصفه الأولي هو لونه الأسود الغامق، وقشرة الانصهار ظاهرة مع باطن رمادي اللون".وأظهرت صور ومقاطع فيديو توثق عثور منقبين على عينات من النيزك، والقيام بفحوصات أولية عليها، وأخرى لأعداد غفيرة من سيارات المنقبين حجّت إلى أيت ساون للغرض ذاته.وأشار الكيرح إلى أن "أثمان النيازك تختلف حسب الأنواع"، مؤكدا أن "تحديد ثمن هذا النيزك الذي سقط قبل أمس غير ممكن حاليا دون إجراء التحليلات وتحديد نوعه بشكل أدق، كما أن هناك أنواعا يبدأ ثمنها من 2000 درهم للغرام الواحد".يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، كشف المرصد الفلكي بأوكايمدن مرور شهاب نيزكي مشعّ في سماء منطقة الحوز، تحديدا بمراكش، متجها إلى ورزازات، وقال زهير بن خلدون، مدير المرصد، إن "الجسم الذي تم رصده أمس ليس نيزكا، بل شهابا نيزكيا".

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