اكتشاف هيكل غامض مختبئ داخل نواة الأرض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240902/اكتشاف-هيكل-غامض-مختبئ-داخل-نواة-الأرض-1092301007.html
اكتشاف هيكل غامض مختبئ داخل نواة الأرض
اكتشاف هيكل غامض مختبئ داخل نواة الأرض
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة لعلماء الجيولوجيا، عن كرة عملاقة من المعدن السائل داخل نواة كوكب الأرض، مسؤولة عن إنشاء المجال المغناطيسي للأرض والحفاظ عليه. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T09:47+0000
2024-09-02T09:47+0000
مجتمع
علوم
الأرض
الأرض
كوكب الأرض
الجيولوجيا
جيولوجيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103768/26/1037682654_0:277:1920:1357_1920x0_80_0_0_d61688c33854acb0dbb533c5fafee564.jpg
يبلغ نصف قطر اللب الخارجي للأرض نحو 3480 كيلومترًا، مما يجعله أكبر قليلاً من كوكب المريخ. ويتكون بشكل أساسي من الحديد والنيكل، مع بعض آثار العناصر الأخف مثل السيليكون، والأوكسجين، والكبريت، والهيدروجين، والكربون.إن الجزء السفلي من اللب الخارجي أكثر سخونة من الجزء العلوي، والفرق في درجة الحرارة يجعل المعدن السائل يتحرك مثل الماء في وعاء يغلي على الموقد. وتسمى هذه العملية بـ"الحمل الحراري"، وهذه الحركة المستمرة يجب أن تعني أن كل المواد في اللب الخارجي مختلطة بشكل جيد وموحدة.وباستخدام طريقة جديدة لدراسة هذه الموجات، توصلت الدراسة إلى وجود منطقة كبيرة على شكل "دونات" من النواة حول خط الاستواء، يبلغ سمكها بضع مئات من الكيلومترات، حيث تنتقل الموجات الزلزالية أبطأ بنحو 2% من بقية النواة. وبشكل عام، كانت الموجات المكتشفة أقرب إلى القطبين تسير بسرعة أكبر من تلك القريبة من خط الاستواء.وبحسب هذه الدراسة، فإن هذه المنطقة تحتوي على عناصر أخف وزنا مثل السيليكون والأوكسجين، وقد تلعب دوراً حاسماً في التيارات الهائلة من المعدن السائل الذي يجري عبر النواة، والذي يولد المجال المغناطيسي للأرض.إن دوران الأرض والنواة الداخلية الصلبة الصغيرة يجعل سائل النواة الخارجية ينظم نفسه في دوامات عمودية طويلة تسير في اتجاه الشمال والجنوب، مثل المجاري المائية العملاقة.وإن الحركة المضطربة للمعدن السائل في هذه الدوامات تخلق "المولد الجيولوجي" المسؤول عن إنشاء المجال المغناطيسي للأرض والحفاظ عليه. يحمي هذا المجال المغناطيسي الكوكب من الرياح الشمسية الضارة والإشعاع، مما يجعل الحياة ممكنة على السطح.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن دراسة تكوين النواة الخارجية ستساعدنا على فهم المجال المغناطيسي للأرض بشكل أفضل.ما أهمية البعوض بالنسبة لكوكب الأرض.. باحثون يجيبونرسميا علماء يكشفون طبيعة "قلب القمر"
https://sarabic.ae/20240823/علماء-يحذرون-بقايا-كويكب-دمرته-ناسا-قد-تصل-إلى-الأرض-والقمر-في-غضون-سنوات-1092026094.html
https://sarabic.ae/20240830/علماء-يكتشفون-مجالا-غريبا-للطاقة-حول-الأرض-لأول-مرة-فيديو-1092233271.html
https://sarabic.ae/20240819/إحدى-قارات-الأرض-ترتفع-من-مكانها-مثل-إسفنجة-والتأثيرات-هائلة-1091880719.html
الأرض
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103768/26/1037682654_0:97:1920:1537_1920x0_80_0_0_ba09fbf21495ad8cb9ad746eda6535a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الأرض, الأرض, كوكب الأرض, الجيولوجيا, جيولوجيا
علوم, الأرض, الأرض, كوكب الأرض, الجيولوجيا, جيولوجيا

اكتشاف هيكل غامض مختبئ داخل نواة الأرض

09:47 GMT 02.09.2024
© Photo / CC0 Creative Commonsكوكب الأرض
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Photo / CC0 Creative Commons
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة لعلماء الجيولوجيا، عن كرة عملاقة من المعدن السائل داخل نواة كوكب الأرض، مسؤولة عن إنشاء المجال المغناطيسي للأرض والحفاظ عليه.
يبلغ نصف قطر اللب الخارجي للأرض نحو 3480 كيلومترًا، مما يجعله أكبر قليلاً من كوكب المريخ. ويتكون بشكل أساسي من الحديد والنيكل، مع بعض آثار العناصر الأخف مثل السيليكون، والأوكسجين، والكبريت، والهيدروجين، والكربون.
إن الجزء السفلي من اللب الخارجي أكثر سخونة من الجزء العلوي، والفرق في درجة الحرارة يجعل المعدن السائل يتحرك مثل الماء في وعاء يغلي على الموقد. وتسمى هذه العملية بـ"الحمل الحراري"، وهذه الحركة المستمرة يجب أن تعني أن كل المواد في اللب الخارجي مختلطة بشكل جيد وموحدة.
على عمق 2890 كيلومتراً تحت أقدامنا توجد كرة عملاقة من المعدن السائل، وهي نواة كوكبنا. ويستخدم العلماء الموجات الزلزالية التي تولدها الزلازل كنوع من الموجات فوق الصوتية "لرؤية" شكل وبنية النواة، والمعروفة باسم الـ"كودا".
حزمة كويكبات تتجه نحو الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
مجتمع
علماء يحذرون: بقايا كويكب ستدمره "ناسا" قد تصل إلى الأرض والقمر في غضون سنوات
23 أغسطس, 12:22 GMT
وباستخدام طريقة جديدة لدراسة هذه الموجات، توصلت الدراسة إلى وجود منطقة كبيرة على شكل "دونات" من النواة حول خط الاستواء، يبلغ سمكها بضع مئات من الكيلومترات، حيث تنتقل الموجات الزلزالية أبطأ بنحو 2% من بقية النواة. وبشكل عام، كانت الموجات المكتشفة أقرب إلى القطبين تسير بسرعة أكبر من تلك القريبة من خط الاستواء.
وبحسب هذه الدراسة، فإن هذه المنطقة تحتوي على عناصر أخف وزنا مثل السيليكون والأوكسجين، وقد تلعب دوراً حاسماً في التيارات الهائلة من المعدن السائل الذي يجري عبر النواة، والذي يولد المجال المغناطيسي للأرض.
نيازك تتجه إلى الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
مجتمع
علماء يكتشفون مجالا غريبا للطاقة حول الأرض لأول مرة... فيديو
30 أغسطس, 12:13 GMT
وبحسب الدراسات السابقة، فإن الموجات تتحرك ببطء أكبر في كل مكان حول "سقف" اللب الخارجي. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسة الجديدة أن المنطقة ذات السرعة المنخفضة تقع بالقرب من خط الاستواء فقط.
إن دوران الأرض والنواة الداخلية الصلبة الصغيرة يجعل سائل النواة الخارجية ينظم نفسه في دوامات عمودية طويلة تسير في اتجاه الشمال والجنوب، مثل المجاري المائية العملاقة.
صورة من الفضاء للقارة القطبية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
مجتمع
إحدى قارات الأرض ترتفع من مكانها مثل "إسفنجة" والتأثيرات هائلة
19 أغسطس, 08:48 GMT
وإن الحركة المضطربة للمعدن السائل في هذه الدوامات تخلق "المولد الجيولوجي" المسؤول عن إنشاء المجال المغناطيسي للأرض والحفاظ عليه. يحمي هذا المجال المغناطيسي الكوكب من الرياح الشمسية الضارة والإشعاع، مما يجعل الحياة ممكنة على السطح.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن دراسة تكوين النواة الخارجية ستساعدنا على فهم المجال المغناطيسي للأرض بشكل أفضل.
ما أهمية البعوض بالنسبة لكوكب الأرض.. باحثون يجيبون
رسميا علماء يكشفون طبيعة "قلب القمر"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMTمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إغلاق شوارع تل أبيب وتوقف العمل بالمطارات.. إضراب عام يشل إسرائيل07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала