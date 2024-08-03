https://sarabic.ae/20240803/دراسة-جديدة-ترصد-وجود-تشابه-بين-تكوين-الأرض-وهضاب-كوكب-الزهرة-1091392270.html
دراسة جديدة ترصد وجود تشابه بين تكوين الأرض وهضاب كوكب الزهرة
دراسة جديدة ترصد وجود تشابه بين تكوين الأرض وهضاب كوكب الزهرة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن أوجه تشابه جيولوجي مثير بين كوكبي الزهرة والأرض، وهو ما قد يغير فهمنا لتاريخ كلا الكوكبين. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T20:38+0000
2024-08-03T20:38+0000
2024-08-03T20:38+0000
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شارك في الدراسة باحثون من كلية الأرض والغلاف الجوي والبيئة في جامعة موناش الأسترالية، بالتعاون مع وكالة "ناسا"، حسبما ذكر موقع "سبيس" الأمريكي، أمس الجمعة.وركّزت الدراسة على هضاب كوكب الزهرة، المعروفة بـ"الفُسيفساء"، والتي يُعتقد أنها تشكلت عبر عمليات مشابهة لتلك، التي شكلت أقدم قارات الأرض.وباستخدام محاكاة كمبيوتر متقدمة وبيانات من مركبة "ماجلان" الفضائية، قام العلماء بتطوير نموذج لتكوين "عشتار تيرا"، أكبر هضبة على الزهرة، وأظهرت النتائج أن هذه التضاريس الواسعة على سطح الزهرة، قد تكون نشأتها من نشاطات جيولوجية في باطن الكوكب تشبه عملية تكوين النوى القديمة لقارات الأرض.وأشار فابيو كابيتانيو، الأستاذ المساعد في كلية الأرض والغلاف الجوي، إلى أن "النتائج كانت مفاجئة، حيث لم يكن من المتوقع أن يمتلك الزهرة سمات جيولوجية معقدة في ظل غياب الصفائح التكتونية ودرجة الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 460 درجة مئوية.وأضاف أن "هذا الاكتشاف يقدم رؤى جديدة حول العلاقة المحتملة بين الزهرة والأرض في مراحلها المبكرة، وقد يفتح المجال لمهام استكشافية مستقبلية إلى الزهرة، والتي قد توفر مزيدًا من الفهم حول تاريخه الجيولوجي وتشابهاته مع كوكب الأرض".
https://sarabic.ae/20231105/دراسة-بقايا-كوكب-قديم-قد-يكون-مستقرا-في-أعماق-الأرض-1082825815.html
https://sarabic.ae/20240716/دراسة-كوكب-الأرض-يبطئ-دورانه-واليوم-يزداد-طولا-بسبب-المياه-1090850189.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار
دراسة جديدة ترصد وجود تشابه بين تكوين الأرض وهضاب كوكب الزهرة
كشفت دراسة حديثة عن أوجه تشابه جيولوجي مثير بين كوكبي الزهرة والأرض، وهو ما قد يغير فهمنا لتاريخ كلا الكوكبين.
شارك في الدراسة باحثون من كلية الأرض والغلاف الجوي والبيئة في جامعة موناش الأسترالية، بالتعاون مع وكالة "ناسا"، حسبما ذكر
موقع "سبيس" الأمريكي، أمس الجمعة.
وركّزت الدراسة على هضاب كوكب الزهرة، المعروفة بـ"الفُسيفساء"، والتي يُعتقد أنها تشكلت عبر عمليات مشابهة لتلك، التي شكلت أقدم قارات
الأرض.
وباستخدام محاكاة كمبيوتر متقدمة وبيانات من مركبة "ماجلان" الفضائية، قام العلماء بتطوير نموذج لتكوين "عشتار تيرا"، أكبر هضبة على الزهرة، وأظهرت النتائج أن هذه التضاريس الواسعة على سطح الزهرة، قد تكون نشأتها من نشاطات جيولوجية في باطن الكوكب تشبه عملية تكوين النوى القديمة لقارات الأرض.
وأشار فابيو كابيتانيو، الأستاذ المساعد في كلية الأرض والغلاف الجوي، إلى أن "النتائج كانت مفاجئة، حيث لم يكن من المتوقع أن يمتلك الزهرة سمات جيولوجية معقدة في ظل غياب الصفائح التكتونية ودرجة الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 460 درجة مئوية.
وأضاف أن "هذا الاكتشاف يقدم رؤى جديدة حول العلاقة المحتملة بين الزهرة والأرض
في مراحلها المبكرة، وقد يفتح المجال لمهام استكشافية مستقبلية إلى الزهرة، والتي قد توفر مزيدًا من الفهم حول تاريخه الجيولوجي وتشابهاته مع كوكب الأرض".