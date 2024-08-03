دراسة جديدة ترصد وجود تشابه بين تكوين الأرض وهضاب كوكب الزهرة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240803/دراسة-جديدة-ترصد-وجود-تشابه-بين-تكوين-الأرض-وهضاب-كوكب-الزهرة-1091392270.html
دراسة جديدة ترصد وجود تشابه بين تكوين الأرض وهضاب كوكب الزهرة
دراسة جديدة ترصد وجود تشابه بين تكوين الأرض وهضاب كوكب الزهرة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن أوجه تشابه جيولوجي مثير بين كوكبي الزهرة والأرض، وهو ما قد يغير فهمنا لتاريخ كلا الكوكبين. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T20:38+0000
2024-08-03T20:38+0000
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شارك في الدراسة باحثون من كلية الأرض والغلاف الجوي والبيئة في جامعة موناش الأسترالية، بالتعاون مع وكالة "ناسا"، حسبما ذكر موقع "سبيس" الأمريكي، أمس الجمعة.وركّزت الدراسة على هضاب كوكب الزهرة، المعروفة بـ"الفُسيفساء"، والتي يُعتقد أنها تشكلت عبر عمليات مشابهة لتلك، التي شكلت أقدم قارات الأرض.وباستخدام محاكاة كمبيوتر متقدمة وبيانات من مركبة "ماجلان" الفضائية، قام العلماء بتطوير نموذج لتكوين "عشتار تيرا"، أكبر هضبة على الزهرة، وأظهرت النتائج أن هذه التضاريس الواسعة على سطح الزهرة، قد تكون نشأتها من نشاطات جيولوجية في باطن الكوكب تشبه عملية تكوين النوى القديمة لقارات الأرض.وأشار فابيو كابيتانيو، الأستاذ المساعد في كلية الأرض والغلاف الجوي، إلى أن "النتائج كانت مفاجئة، حيث لم يكن من المتوقع أن يمتلك الزهرة سمات جيولوجية معقدة في ظل غياب الصفائح التكتونية ودرجة الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 460 درجة مئوية.وأضاف أن "هذا الاكتشاف يقدم رؤى جديدة حول العلاقة المحتملة بين الزهرة والأرض في مراحلها المبكرة، وقد يفتح المجال لمهام استكشافية مستقبلية إلى الزهرة، والتي قد توفر مزيدًا من الفهم حول تاريخه الجيولوجي وتشابهاته مع كوكب الأرض".
https://sarabic.ae/20231105/دراسة-بقايا-كوكب-قديم-قد-يكون-مستقرا-في-أعماق-الأرض-1082825815.html
https://sarabic.ae/20240716/دراسة-كوكب-الأرض-يبطئ-دورانه-واليوم-يزداد-طولا-بسبب-المياه-1090850189.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار

دراسة جديدة ترصد وجود تشابه بين تكوين الأرض وهضاب كوكب الزهرة

20:38 GMT 03.08.2024
© AFP 2023 / NASA/JPL-CALTECH كوكب الزهرة
كوكب الزهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AFP 2023 / NASA/JPL-CALTECH
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كشفت دراسة حديثة عن أوجه تشابه جيولوجي مثير بين كوكبي الزهرة والأرض، وهو ما قد يغير فهمنا لتاريخ كلا الكوكبين.
شارك في الدراسة باحثون من كلية الأرض والغلاف الجوي والبيئة في جامعة موناش الأسترالية، بالتعاون مع وكالة "ناسا"، حسبما ذكر موقع "سبيس" الأمريكي، أمس الجمعة.
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
مجتمع
دراسة: بقايا كوكب قديم قد يكون "مستقرا" في أعماق الأرض
5 نوفمبر 2023, 08:12 GMT
وركّزت الدراسة على هضاب كوكب الزهرة، المعروفة بـ"الفُسيفساء"، والتي يُعتقد أنها تشكلت عبر عمليات مشابهة لتلك، التي شكلت أقدم قارات الأرض.
وباستخدام محاكاة كمبيوتر متقدمة وبيانات من مركبة "ماجلان" الفضائية، قام العلماء بتطوير نموذج لتكوين "عشتار تيرا"، أكبر هضبة على الزهرة، وأظهرت النتائج أن هذه التضاريس الواسعة على سطح الزهرة، قد تكون نشأتها من نشاطات جيولوجية في باطن الكوكب تشبه عملية تكوين النوى القديمة لقارات الأرض.
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
مجتمع
دراسة: كوكب الأرض يبطئ دورانه واليوم يزداد طولا بسبب "المياه"
16 يوليو, 13:09 GMT
وأشار فابيو كابيتانيو، الأستاذ المساعد في كلية الأرض والغلاف الجوي، إلى أن "النتائج كانت مفاجئة، حيث لم يكن من المتوقع أن يمتلك الزهرة سمات جيولوجية معقدة في ظل غياب الصفائح التكتونية ودرجة الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 460 درجة مئوية.
وأضاف أن "هذا الاكتشاف يقدم رؤى جديدة حول العلاقة المحتملة بين الزهرة والأرض في مراحلها المبكرة، وقد يفتح المجال لمهام استكشافية مستقبلية إلى الزهرة، والتي قد توفر مزيدًا من الفهم حول تاريخه الجيولوجي وتشابهاته مع كوكب الأرض".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزةأمس, 05:10 GMT
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