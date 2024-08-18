https://sarabic.ae/20240818/علماء-يقترحون-أداة-غير-مسبوقة-لإرسال-عينات-القمر-إلى-الأرض-على-طريقة-رمي-المطرقة-في-الأولمبياد-1091863459.html

علماء يقترحون أداة غير مسبوقة لإرسال عينات القمر إلى الأرض.. على طريقة رمي المطرقة في الأولمبياد

علماء يقترحون أداة غير مسبوقة لإرسال عينات القمر إلى الأرض.. على طريقة رمي المطرقة في الأولمبياد

سبوتنيك عربي

اقترح علماء صينيون بناء قاذفة مغناطيسية على القمر، والتي من الممكن أن تصبح طريقة فعالة من حيث التكلفة، لتوصيل الموارد المستخرجة من سطحه إلى كوكب الأرض. 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T12:10+0000

2024-08-18T12:10+0000

2024-08-18T12:10+0000

مجتمع

القمر

الصين

منوعات

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091863303_0:198:1867:1248_1920x0_80_0_0_e3e0f70b78ef3d236434f847e6707eef.jpg

كما يقترح العلماء أن تكون القاذفة جزءا من مشروع المحطة القمرية الروسية الصينية، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الأحد.ويقترح علماء من معهد شنغهاي لهندسة الأقمار الصناعية، أن يعمل تركيب الرفع المغناطيسي على نفس مبدأ رمي المطرقة في ألعاب القوى بالأولمبياد، لكن سيتم تنفيذ الدوران بسرعة متزايدة، قبل إرسال كبسولة الشحن المحمّلة بالعينات إلى الأرض.وأعرب العلماء عن اقتناعهم أنه بسبب الظروف البيئية الفريدة على القمر، مثل الفراغ العالي، والجاذبية المنخفضة، يمكن إرسال الحمولات مرتين يوميا، وستكون تكلفة عملية النقل التي يقترحوها حوالي 10٪ من تكلفة الطرق المستخدمة حاليا. كما أشاروا إلى أن المهمة الرئيسية ستكون استخراج "الهيليوم 3"، للمساعدة في حل مشكلة أزمة الطاقة على الأرض، كما يرون أن المشروع سيساهم في تطوير تقنيات التعدين الفضائي، ومركبات الإطلاق الثقيلة، والذكاء الاصطناعي. وعن طريقة عمل نظام الإطلاق المقترح، فإنه سيستخدم ذراعا دوارة بطول 50 مترا، ومحركا فائق التوصيل عالي الحرارة، لإطلاق كبسولات تحتوي على موارد مستخرجة من القمر، وبعد 10 دقائق من الإطلاق، ستصل سرعة دوران الذراع إلى السرعة الكونية الثانية للقمر، والتي تبلغ 2.4 كيلومتر في الثانية، وحوالي سدس السرعة الكونية الثانية للأرض، وتضعها على المسار الصحيح للعودة إلى الأرض.وقال العلماء في دراستهم إن النظام الجديد المقترح مصمم ليدوم 20 عاما على الأقل، لكنه سيزن حوالي 80 طنا، لذا قبل أن يتم تسليمه إلى القمر، سيكون من الضروري انتظار بدء تشغيل مركبة الإطلاق الصينية فائقة الثقل.واقترح الفريق العامل على المشروع، أنه يمكن أن يكون جزءا من مشروع روسي صيني مشترك مقترح، لبناء محطة بحثية في القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2035.يشار إلى أنه في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تم توقيع الاتفاقية الحكومية الروسية الصينية بشأن الإنشاء المشترك لمحطة القمر العلمية الدولية (ISLS)، ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يصدّق على الاتفاقية في 12 يونيو/ حزيران 2024، ودخل حيز التنفيذ في 18 يوليو/ تموز الماضي.ونُشرت الوثيقة في 25 يوليو، التي تشير إلى أن المحطة سيتم إنشاؤها على 3 مراحل، وستستقبل وحدات على سطح القمر الصناعي الطبيعي للأرض وفي مداره، ومن المقرر خلال المرحلة الثالثة ألا تقتصر المهمة على دراسة القمر وتطويره فحسب، بل مساعدة دول أخرى في الهبوط على سطحه، ولم يتم تحديد مواعيد تنفيذ كل مرحلة بعد.

https://sarabic.ae/20240816/كوكب-الأرض-على-موعد-مع-قمر-سمك-الحفش-وهذا-موعد-رؤيته-بالعين-المجردة-1091815010.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القمر, الصين, منوعات, علوم