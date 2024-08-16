https://sarabic.ae/20240816/كوكب-الأرض-على-موعد-مع-قمر-سمك-الحفش-وهذا-موعد-رؤيته-بالعين-المجردة-1091815010.html
كوكب الأرض على موعد مع "قمر سمك الحفش"... وهذا موعد رؤيته بالعين المجردة
كوكب الأرض على موعد مع "قمر سمك الحفش"... وهذا موعد رؤيته بالعين المجردة
سبوتنيك عربي
سيظهر القمر المكتمل الأكبر والألمع لعام 2024 حتى الآن في 19 أغسطس/آب، لكن اسمه غير المعتاد يحتاج إلى تفسير. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T13:00+0000
2024-08-16T13:00+0000
2024-08-16T13:10+0000
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وعلى الرغم من أن القمر المكتمل في أغسطس يُطلق عليه عادةً اسم "قمر الحفش"، إلا أنه هذا الشهر سيكون أيضًا "قمرًا عملاقًا أزرق".ومنذ الانقلاب الصيفي في 20 يونيو/حزيران، كانت هناك ظهور لأقمار مكتملة في 22 يونيو و21 يوليو/تموز.وتحدث الأقمار الزرقاء من أي نوع مرة كل عامين إلى ثلاثة أعوام، وفقًا لوكالة "ناسا".وكانت آخر الأقمار الزرقاء الموسمية (عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد بدرين "قمرين كاملين" يطلق على تلك الظاهرة تسمية "البدر الأزرق") في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وأغسطس 2021، وسيحدث القمر الأزرق الموسمي التالي في مايو/أيار 2027،ولا يلزم استخدام المناظير والتلسكوبات الخلفية لمشاهدة النجوم للاستمتاع بالقمر المكتمل، ولكن قد يساعد ذلك في الكشف عن تفاصيل على سطح القمر غير مرئية للعين المجردة، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.وسمي القمر المكتمل في أغسطس بهذا الاسم نسبة إلى سمك الحفش الذي يوجد في البحار والبحيرات العظمى في هذا الوقت من العام.
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منوعات
كوكب الأرض على موعد مع "قمر سمك الحفش"... وهذا موعد رؤيته بالعين المجردة
13:00 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 13:10 GMT 16.08.2024)
سيظهر القمر المكتمل الأكبر والألمع لعام 2024 حتى الآن في 19 أغسطس/آب، لكن اسمه غير المعتاد يحتاج إلى تفسير.
وعلى الرغم من أن القمر المكتمل في أغسطس يُطلق عليه عادةً اسم "قمر الحفش"، إلا أنه هذا الشهر سيكون أيضًا "قمرًا عملاقًا أزرق".
ويُطلق على هذا القمر، الذي سيبلغ أوجه، في 19 أغسطس، في الساعة 2:25 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، اسم القمر الأزرق".
ومنذ الانقلاب الصيفي في 20 يونيو/حزيران، كانت هناك ظهور لأقمار مكتملة في 22 يونيو و21 يوليو/تموز.
وتحدث الأقمار الزرقاء من أي نوع مرة كل عامين إلى ثلاثة أعوام، وفقًا لوكالة "ناسا".
وكانت آخر الأقمار الزرقاء الموسمية (عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد بدرين "قمرين كاملين" يطلق على تلك الظاهرة تسمية "البدر الأزرق") في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وأغسطس 2021، وسيحدث القمر الأزرق الموسمي التالي في مايو/أيار 2027،
ومن الأفضل رؤية القمر وهو يرتفع فوق الأفق الشرقي عند شروق القمر يوم الاثنين، كما سيظهر القمر ساطعًا وكاملًا يومي الأحد والثلاثاء.
ولا يلزم استخدام المناظير والتلسكوبات الخلفية لمشاهدة النجوم للاستمتاع بالقمر المكتمل، ولكن قد يساعد ذلك في الكشف عن تفاصيل على سطح القمر غير مرئية للعين المجردة، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.