https://sarabic.ae/20240807/اكتشاف-لا-مثيل-له-في-الأتربة-التي-نقلتها-المركبة-الصينية-من-القمر-فيديو--1091511175.html

اكتشاف "لا مثيل له" في الأتربة التي نقلتها المركبة الصينية من القمر... فيديو

اكتشاف "لا مثيل له" في الأتربة التي نقلتها المركبة الصينية من القمر... فيديو

سبوتنيك عربي

عثر فريق العلماء بقيادة الفيزيائيين، شيفينغ جين، ومونان هاو، من الأكاديمية الصينية للعلوم، على معدن نادر موجود في تربة القمر، بعد فحصه بالأشعة السينية وتحليل... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T13:17+0000

2024-08-07T13:17+0000

2024-08-07T13:17+0000

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كشف العلماء الصينيون عن وجود معدن غني بالمياه في تربة القمر، وذلك بعد فحص العينات المرسلة إلى الأرض، من تربة القمر، بواسطة المركبة الفضائية الصينية "تشانغ إي -5". يشبه المعدن المكتشف معدن الـ"نوفوغرابلينوفيت"، الذي تم تحديده قبل، بضع سنوات فقط، في الصخور البازلتية من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية. ويحتوي المعدن على ما يصل إلى ست بلورات ماء، حيث يشكل الماء 41 في المائة من وزنه.نظرًا لأننا نستطيع دراسة "نوفوغرابلينوفيت" هنا على الأرض، فإن اكتشاف معدن متطابق تقريبًا على القمر يمكن أن يمنحنا بعض الأدلة حول مكان وجود المياه على القمر وكيف وصلت إلى هناك.نادراً ما يتكون الـ"نوفوغرابلينوفيت" على الأرض، وينشأ من تفاعل البازلت الساخن مع الغازات البركانية الغنية بالماء والأمونيا. لا يتشابه المعدن القمري تمامًا مع المعدن الأرضي، لأن نظير الكلور الموجود فيه له تركيبة مختلفة عن نظائر الكلور الأرضية، ولكن من المرجح أن تكون آلية تكوينه متشابهة تمامًا.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن ذلك الاكتشاف يشير إلى وجود مصدر قمري لكل من الماء والأمونيا، عندما كانت البراكاين نشطة في ماضي القمر. وكتبت الأكاديمية الصينية للعلوم في بيان لها: "يُظهر التحليل الديناميكي الحراري أن الحد الأدنى لمحتوى الماء في الغاز البركاني القمري في ذلك الوقت كان مماثلاً للحد الأدنى لمحتوى الماء في أكثر البراكين جفافًا على الأرض اليوم، بركان لينغاي".ووفقا للدراسة، فإن معرفة مكان وجود الماء له أهمية كبيرة لمهام استكشاف القمر في المستقبل، ومعرفة أصل الماء ومكان تواجده.علماء الفلك يؤكدون لأول مرة وجود الماء على أسطح الكويكباتاكتشاف مادة عجيبة "ثنائية الأبعاد" على القمر

https://sarabic.ae/20240625/تشانغ-إيه-6-الصيني-يصل-الأرض-مع-أول-عينة-في-التاريخ-من-تربة-القمر-فيديو---1090156008.html

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علوم, القمر, قمر, الفضاء