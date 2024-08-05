https://sarabic.ae/20240805/اكتشاف-مادة-عجيبة-ثنائية-الأبعاد-على-القمر--1091435336.html
اكتشاف مادة عجيبة "ثنائية الأبعاد" على القمر
اكتشاف مادة عجيبة "ثنائية الأبعاد" على القمر
سبوتنيك عربي
كشف باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم، عن نوع من الغرافين متشكل بشكل طبيعي، ومرتب في بنية رقيقة خاصة على القمر. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T11:44+0000
2024-08-05T11:44+0000
2024-08-05T11:44+0000
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الغرافين هو مادة (ثنائية الأبعاد) مكونة من ذرات كربون أحادية الطبقة، ومرتبة في شبكة سداسية الشكل تشبه قرص العسل.وهي أرفع مادة معروفة على الإطلاق حتى الآن، يعادل سمكها ذرة كربون واحدة فقط، ورغم ذلك تعتبر إحدى أقوى (أمتن) المواد المعروفة. وتستخدم في وصلات الكهرباء، وكفاءتها تعادل كفاءة النحاس، وهي أفضل ناقل للحرارة على الإطلاق.وفيما يتعلق بكيفية وصوله إلى هناك، يقول فريق البحث إن الغرافين ربما يكون قد تشكل خلال فترة من النشاط البركاني، في وقت مبكر، من تاريخ القمر عندما كان لا يزال نشطًا جيولوجيًا.كما افترض الباحثون أن الغرافين حفزته الرياح الشمسية التي رفعت تربة القمر ومعادنها المحتوية على الحديد، والتي ربما ساعدت في تحويل البنية الذرية للكربون.ووفقا للدراسة الحديثة، قد يكون هناك الكثير من هذه المادة على سطح القمر. وقد يكون لهذه النتائج آثار جذرية على فهمنا لكيفية تشكل القمر وتؤدي إلى طرق جديدة لتصنيع الغرافين، مع تطبيقات من الإلكترونيات، وتخزين الطاقة، والبناء.وقد تكون هذه المركبات مفيدة أيضًا في البعثات المستقبلية التي ستنشئ بنية تحتية دائمة على سطح القمر. ويمكن أن يكون لهذه النتائج أيضًا تأثير هائل على الأبحاث هنا على الأرض، حيث يتم دراسة الغرافين في مجال الإلكترونيات، والميكانيك.وبحسب الدراسة المنشورة في جلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه الدراسة قد تؤدي إلى طرق جديدة لإنتاج هذه المادة بتكلفة زهيدة، وتوفر فرصا إضافية لاستكشاف القمر.وقد تكون هذه النتائج مفيدة أيضًا للمهام المستقبلية التي ستؤدي إلى تطوير البنية الأساسية الدائمة على سطح القمر.رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العلماء الروس يقتربون من فهم بنية الكوناكتشاف كهف على القمر قد يخدم الإنسان... عالم روسي يوضح المخاطر
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علوم, القمر, قمر, الفضاء
اكتشاف مادة عجيبة "ثنائية الأبعاد" على القمر
كشف باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم، عن نوع من الغرافين متشكل بشكل طبيعي، ومرتب في بنية رقيقة خاصة على القمر.
الغرافين هو مادة (ثنائية الأبعاد) مكونة من ذرات كربون أحادية الطبقة، ومرتبة في شبكة سداسية الشكل تشبه قرص العسل.
وهي أرفع مادة معروفة على الإطلاق حتى الآن، يعادل سمكها ذرة كربون واحدة فقط، ورغم ذلك تعتبر إحدى أقوى (أمتن) المواد المعروفة. وتستخدم في وصلات الكهرباء، وكفاءتها تعادل كفاءة النحاس، وهي أفضل ناقل للحرارة على الإطلاق.
تتمع هذه المادة بخصائص تجعلها مفيدة للغاية في العديد من التطبيقات. ويعتقد العلماء عمومًا أن نحو 1.9% من الكربون في الوسط بين النجوم موجود في شكل غرافين، حيث يتحدد شكله وبنيته من خلال عملية تكوينه.
وفيما يتعلق بكيفية وصوله إلى هناك، يقول فريق البحث إن الغرافين ربما يكون قد تشكل خلال فترة من النشاط البركاني، في وقت مبكر، من تاريخ القمر عندما كان لا يزال نشطًا جيولوجيًا.
كما افترض الباحثون أن الغرافين حفزته الرياح الشمسية التي رفعت تربة القمر ومعادنها المحتوية على الحديد، والتي ربما ساعدت في تحويل البنية الذرية للكربون.
ووفقا للدراسة الحديثة،
قد يكون هناك الكثير من هذه المادة على سطح القمر. وقد يكون لهذه النتائج آثار جذرية على فهمنا لكيفية تشكل القمر وتؤدي إلى طرق جديدة لتصنيع الغرافين، مع تطبيقات من الإلكترونيات، وتخزين الطاقة، والبناء.
وقد تكون هذه المركبات مفيدة أيضًا في البعثات المستقبلية التي ستنشئ بنية تحتية دائمة على سطح القمر. ويمكن أن يكون لهذه النتائج أيضًا تأثير هائل على الأبحاث هنا على الأرض،
حيث يتم دراسة الغرافين في مجال الإلكترونيات، والميكانيك.
وبحسب الدراسة المنشورة في جلة "ساينس أليرت" العلمية،
فإن هذه الدراسة قد تؤدي إلى طرق جديدة لإنتاج هذه المادة بتكلفة زهيدة، وتوفر فرصا إضافية لاستكشاف القمر.
وقد تكون هذه النتائج مفيدة أيضًا للمهام المستقبلية التي ستؤدي إلى تطوير البنية الأساسية الدائمة على سطح القمر.