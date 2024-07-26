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من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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عالم سبوتنيك
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خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
17:03 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20240726/رئيس-الأكاديمية-الروسية-للعلوم-العلماء-الروس-يقتربون-من-فهم-بنية-الكون-1091147474.html
رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العلماء الروس يقتربون من فهم بنية الكون
رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العلماء الروس يقتربون من فهم بنية الكون
سبوتنيك عربي
قال غينادي كراسنيكوف، رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الجمعة، إن نتائج عمل مرصد الفيزياء الفلكية الروسي "سبيكتر- إر جي" تساعد العلماء بالفعل على فهم بنية... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T13:00+0000
2024-07-26T13:00+0000
مجتمع
الأكاديمية الروسية للعلوم
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وأضاف كراسنيكوف: "المسألة مرتبطة بالعالم الصغير، بالعالم الكمي حيث تجري أبحاث واسعة النطاق، ولدينا برنامج أبحاث السنكروترون، ويتم بناء مصادمات الهادرونات حتى نتمكن من فهم عالمنا بشكل أعمق وأكثر عمقًا. وإن "سبيكتر – إر جي" وعدد من الأقمار الصناعية الأخرى المخطط لها هي التي تتم مناقشتها والتي يجب أن تسهم في حل مثل هذه المشكلات الأساسية".وتم إطلاق مرصد الفيزياء الفلكية "سبيكتر – إر جي" على صاروخ Proton-M، في 13 يوليو/ تموز 2019، من قاعدة بايكونور الفضائية. ودخل الجهاز مداره التشغيلي الاسمي حول نقطة لاغرانج L2 (على بعد مليون ونصف المليون كيلومتر من الأرض) في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكنه بدأ بمراقبة السماء المرصعة بالنجوم وهو لا يزال في الجو. ويحتوي المرصد الفضائي على تلسكوبين مرآتين "ART-XC" اللذين يحملان اسم العالم بافلينسكي، والذي طوره معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وشركة " eROSITA" الألمانية، التي تم وضعه في وضع السكون في فبراير/ شباط عام 2022.وتشمل مهام "سبيكتر - إر جي" مراقبة السماء بأكملها في نطاق الأشعة السينية بحساسية قياسية، والبحث عن مئات الآلاف من العناقيد المجرية الضخمة وعدة ملايين من الثقوب السوداء الفائقة الكتلة، وتسجيل النجوم النشطة إكليليًا، ودراسة بقايا المستعرات الأعظم، وعناقيد المجرات، والبحث عن اضطرابات المد والجزر للنجوم، ودراسة طيف شكل النوى المجرية النشطة.
https://sarabic.ae/20240726/صخرة-غريبة-على-المريخ-تثير-اهتمام-العلماء-صور-وفيديو--1091143805.html
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الأكاديمية الروسية للعلوم
الأكاديمية الروسية للعلوم

رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العلماء الروس يقتربون من فهم بنية الكون

13:00 GMT 26.07.2024
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Photo / pixabay/PIRO4D
تابعنا عبر
قال غينادي كراسنيكوف، رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الجمعة، إن نتائج عمل مرصد الفيزياء الفلكية الروسي "سبيكتر- إر جي" تساعد العلماء بالفعل على فهم بنية الكون.
وأضاف كراسنيكوف: "المسألة مرتبطة بالعالم الصغير، بالعالم الكمي حيث تجري أبحاث واسعة النطاق، ولدينا برنامج أبحاث السنكروترون، ويتم بناء مصادمات الهادرونات حتى نتمكن من فهم عالمنا بشكل أعمق وأكثر عمقًا. وإن "سبيكتر – إر جي" وعدد من الأقمار الصناعية الأخرى المخطط لها هي التي تتم مناقشتها والتي يجب أن تسهم في حل مثل هذه المشكلات الأساسية".

وبالفعل ما قام به القمر الصناعي والأبحاث الموجودة قد أعطانا فهمًا جديدًا للعديد من المشاكل، وأتمنى أن يكون هناك المزيد من الاكتشافات.

غينادي كراسنيكوف
رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم
منظر للحافة المغطاة بالجليد لحفرة على كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
مجتمع
صخرة غريبة على المريخ تثير اهتمام العلماء... صور وفيديو
11:41 GMT
وتم إطلاق مرصد الفيزياء الفلكية "سبيكتر – إر جي" على صاروخ Proton-M، في 13 يوليو/ تموز 2019، من قاعدة بايكونور الفضائية. ودخل الجهاز مداره التشغيلي الاسمي حول نقطة لاغرانج L2 (على بعد مليون ونصف المليون كيلومتر من الأرض) في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكنه بدأ بمراقبة السماء المرصعة بالنجوم وهو لا يزال في الجو. ويحتوي المرصد الفضائي على تلسكوبين مرآتين "ART-XC" اللذين يحملان اسم العالم بافلينسكي، والذي طوره معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وشركة " eROSITA" الألمانية، التي تم وضعه في وضع السكون في فبراير/ شباط عام 2022.
وتشمل مهام "سبيكتر - إر جي" مراقبة السماء بأكملها في نطاق الأشعة السينية بحساسية قياسية، والبحث عن مئات الآلاف من العناقيد المجرية الضخمة وعدة ملايين من الثقوب السوداء الفائقة الكتلة، وتسجيل النجوم النشطة إكليليًا، ودراسة بقايا المستعرات الأعظم، وعناقيد المجرات، والبحث عن اضطرابات المد والجزر للنجوم، ودراسة طيف شكل النوى المجرية النشطة.
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