https://sarabic.ae/20240717/اكتشاف-كهف-على-القمر-قد-يخدم-الإنسان-عالم-روسي-يوضح-المخاطر-1090869743.html

اكتشاف كهف على القمر قد يخدم الإنسان... عالم روسي يوضح المخاطر

اكتشاف كهف على القمر قد يخدم الإنسان... عالم روسي يوضح المخاطر

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس مختبر معهد الدراسات الفضائية لأكاديمية العلوم الروسية ماكسيم ليتفاك، اليوم الأربعاء، بأن الكهف الذي اكتشفه علماء أمريكيون وإيطاليون على سطح القمر،... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T08:55+0000

2024-07-17T08:55+0000

2024-07-17T08:55+0000

أكاديمية العلوم الروسية

الفضاء

القمر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/16/1088192197_166:0:904:415_1920x0_80_0_0_1af26bac0a7f6841701f465d9c4b45c8.jpg

وأشار رئيس المختبر إلى وجود بعض السلبيات للكهف المكتشف، الذي اعتبره موضع قاعدة مفترضة لرواد الفضاء، إذ يصعب الوصول إليه وتزويده بالمواد لاستمرار نشاط الرواد وعمل المعدات.في وقت سابق، نشر علماء أمريكيون وإيطاليون مقالة في مجلة "نايتور" (Nature) أعلنوا فيها أنهم اكتشفوا دلائل على وجود كهف في القمر، يمكن أن يشكل ملاذا آمنا للناس من ظروف القمر القاسية وقد يصبح قاعدة لسكن البشر. وفقا للدراسة، تقع حفرة في "بحر الهدوء" تؤدي إلى الكهف الواقع على عمق نحو 150 مترا، وبقطر يبلغ نحو 45 مترا، وبطول 77 مترا.وبالإضافة إلى ذلك فما زال محتوى الكهف غير معروف، ولا يُستبعد أنه مليء بالأحجار والصخور البركانية، إذ أشار العالم إلى السلبية الأخرى المتمثلة بانعدام الموارد، وخصوصا عدم وجود الماء والأكسيجين.وأيضا ذكر العالم أن الجليد يوجد بجانب أحد قطبيْ القمر في مناطق الظلمة الدائمة. كما أن بحور القمر حيث تم الكشف عن الكهف قريبة من خط الاستواء للقمر.أما بالنسبة لإيجابيات الكهف، فوفقا لرئيس المختبر فهي تكمن في وضع الكهف العميق، وبالتالي درجة الحرارة صفر دائما وهي لا تتغير أكثر من 200 درجة مثلما يحصل في السطح. بالإضافة إلى ذلك فلا ينسل الإشعاع إلى هذا الكهف وهو من أخطر العوامل للبعثات القمرية المستقبلية.وأوضح ليتفاك أنه سبق أن تم الكشف عن أكثر 200 كهف مثل ذلك، لكن في هذه المناسبة يمكن تأكيد أن الكهف كبير وعريض بالفعل. ووفقا لتصريح العالم فقد حلل زملاؤه الغربيون معطيات الكاميرات العالية الدقة التي اكتشفت الحفرة ومعطيات الرادار الذي باستخدامه نظروا إلى ما تحت السطح ودرسوا نماذج كثيرةن حيث يشير نموذج أكثر دقة منها إلى وجود هذا الكهف ذاته.

https://sarabic.ae/20240710/اكتشاف-شكل-غريب-في-الفضاء-يتعارض-مع-جميع-التفسيرات-العلمية-صور--1090664536.html

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أكاديمية العلوم الروسية, الفضاء, القمر