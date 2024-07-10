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مساحة حرة
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صدى الحياة
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خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
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لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240710/اكتشاف-شكل-غريب-في-الفضاء-يتعارض-مع-جميع-التفسيرات-العلمية-صور--1090664536.html
اكتشاف شكل غريب في الفضاء يتعارض مع جميع التفسيرات العلمية... صور
اكتشاف شكل غريب في الفضاء يتعارض مع جميع التفسيرات العلمية... صور
سبوتنيك عربي
اكتشفت عمليات الرصد الراديوي العالية الحساسية سحابة من البلازما الممغنطة، في مجموعة مجرات "هيدرا"، إذ أن شكلها وموقعها يتعارض مع جميع التفسيرات العلمية... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T14:17+0000
2024-07-10T14:17+0000
مجتمع
الفضاء
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وأشار العلماء إلى أن هذه البلازما، التي أُطلق عليها اسم "الثعلب الطائر" استنادًا إلى صورتها الظلية، ستظل لغزًا حتى توفُر ملاحظات إضافية، ومزيدًا من الرؤية.وقام فريق بقيادة، كوهي كوراهارا، في المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ) بتحليل الملاحظات الصادرة عن التلسكوب الراديوي العملاق "جي إم آر تي" الذي يستهدف مجموعة مجرات هيدرا، التي تقع على بعد أكثر من 100 مليون سنة ضوئية في اتجاه كوكبة هيردا.ومن خلال تطبيق تقنيات التحليل الحديثة على أرشيف بيانات (التلسكوب الراديوي العملاق)، تمكن الفريق من اكتشاف سحابة من البلازما الممغنطة على شكل "ثعلب طائر" لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.وفشلت الصور الراديوية، والبصرية، والأشعة تحت الحمراء، والأشعة السينية في العثور على مجرة ​​مضيفة في مركز "الثعلب الطائر"، هذا بالإضافة إلى شكله الممدود، حيث ترك علماء الفلك في حيرة من أمرهم، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.وأوضح العلماء أن "الثعلب الطائر" لا يتناسب مع النموذج لأي فئة معروفة من الكائنات، ومن المتوقع أن تقوم مرافق المراقبة الجديدة، بدراسة "الثعلب الطائر" وتقديم رؤى جديدة حول طبيعة وتاريخ هذا الكائن غير العادي.
https://sarabic.ae/20240710/دراسة-أجريت-على-50-ألف-ممرضة-تكشف-عن-طريقة-بسيطة-لزيادة-العمر---1090660987.html
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الفضاء
الفضاء

اكتشاف شكل غريب في الفضاء يتعارض مع جميع التفسيرات العلمية... صور

14:17 GMT 10.07.2024
© Photo / unsplash/Bryan Goffمجموعة نجوم
مجموعة نجوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Photo / unsplash/Bryan Goff
تابعنا عبر
اكتشفت عمليات الرصد الراديوي العالية الحساسية سحابة من البلازما الممغنطة، في مجموعة مجرات "هيدرا"، إذ أن شكلها وموقعها يتعارض مع جميع التفسيرات العلمية المعروفة.
وأشار العلماء إلى أن هذه البلازما، التي أُطلق عليها اسم "الثعلب الطائر" استنادًا إلى صورتها الظلية، ستظل لغزًا حتى توفُر ملاحظات إضافية، ومزيدًا من الرؤية.
وقام فريق بقيادة، كوهي كوراهارا، في المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ) بتحليل الملاحظات الصادرة عن التلسكوب الراديوي العملاق "جي إم آر تي" الذي يستهدف مجموعة مجرات هيدرا، التي تقع على بعد أكثر من 100 مليون سنة ضوئية في اتجاه كوكبة هيردا.
ممرضة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
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ومن خلال تطبيق تقنيات التحليل الحديثة على أرشيف بيانات (التلسكوب الراديوي العملاق)، تمكن الفريق من اكتشاف سحابة من البلازما الممغنطة على شكل "ثعلب طائر" لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.
وفشلت الصور الراديوية، والبصرية، والأشعة تحت الحمراء، والأشعة السينية في العثور على مجرة ​​مضيفة في مركز "الثعلب الطائر"، هذا بالإضافة إلى شكله الممدود، حيث ترك علماء الفلك في حيرة من أمرهم، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
وأوضح العلماء أن "الثعلب الطائر" لا يتناسب مع النموذج لأي فئة معروفة من الكائنات، ومن المتوقع أن تقوم مرافق المراقبة الجديدة، بدراسة "الثعلب الطائر" وتقديم رؤى جديدة حول طبيعة وتاريخ هذا الكائن غير العادي.
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