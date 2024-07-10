https://sarabic.ae/20240710/اكتشاف-شكل-غريب-في-الفضاء-يتعارض-مع-جميع-التفسيرات-العلمية-صور--1090664536.html

اكتشاف شكل غريب في الفضاء يتعارض مع جميع التفسيرات العلمية... صور

اكتشاف شكل غريب في الفضاء يتعارض مع جميع التفسيرات العلمية... صور

سبوتنيك عربي

اكتشفت عمليات الرصد الراديوي العالية الحساسية سحابة من البلازما الممغنطة، في مجموعة مجرات "هيدرا"، إذ أن شكلها وموقعها يتعارض مع جميع التفسيرات العلمية... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T14:17+0000

2024-07-10T14:17+0000

2024-07-10T14:17+0000

مجتمع

الفضاء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0a/1090665570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19e021f00156602edd77ef50ff205741.jpg

وأشار العلماء إلى أن هذه البلازما، التي أُطلق عليها اسم "الثعلب الطائر" استنادًا إلى صورتها الظلية، ستظل لغزًا حتى توفُر ملاحظات إضافية، ومزيدًا من الرؤية.وقام فريق بقيادة، كوهي كوراهارا، في المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ) بتحليل الملاحظات الصادرة عن التلسكوب الراديوي العملاق "جي إم آر تي" الذي يستهدف مجموعة مجرات هيدرا، التي تقع على بعد أكثر من 100 مليون سنة ضوئية في اتجاه كوكبة هيردا.ومن خلال تطبيق تقنيات التحليل الحديثة على أرشيف بيانات (التلسكوب الراديوي العملاق)، تمكن الفريق من اكتشاف سحابة من البلازما الممغنطة على شكل "ثعلب طائر" لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.وفشلت الصور الراديوية، والبصرية، والأشعة تحت الحمراء، والأشعة السينية في العثور على مجرة ​​مضيفة في مركز "الثعلب الطائر"، هذا بالإضافة إلى شكله الممدود، حيث ترك علماء الفلك في حيرة من أمرهم، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.وأوضح العلماء أن "الثعلب الطائر" لا يتناسب مع النموذج لأي فئة معروفة من الكائنات، ومن المتوقع أن تقوم مرافق المراقبة الجديدة، بدراسة "الثعلب الطائر" وتقديم رؤى جديدة حول طبيعة وتاريخ هذا الكائن غير العادي.

https://sarabic.ae/20240710/دراسة-أجريت-على-50-ألف-ممرضة-تكشف-عن-طريقة-بسيطة-لزيادة-العمر---1090660987.html

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الفضاء