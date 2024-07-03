https://sarabic.ae/20240703/السطح-الكامل-لهذا-القمر-مغطى-ببحيرات-من-الحمم-البركانية-فيديو-1090408643.html

السطح الكامل لهذا القمر مغطى ببحيرات من الحمم البركانية... فيديو

السطح الكامل لهذا القمر مغطى ببحيرات من الحمم البركانية... فيديو

سبوتنيك عربي

كشف مسبار "جونو" لرسم خرائط الشفق القطبي، بالأشعة تحت الحمراء، عن قمر مغطى ببحيرات من الحمم البركانية يتبع لكوكب المشتري. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T08:40+0000

2024-07-03T08:40+0000

2024-07-03T08:40+0000

مجتمع

علوم

الفضاء

كوكب المشتري

قمر

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يعتبر قمر المشتري "آيو" مليئًا بالبراكين، وهو القمر الأكثر نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي. في أي وقت من الأوقات، يثور نحو 150 بركانًا من أصل 400 بركانًا نشطًا على قمر "آيو".يقول عالم الفيزياء الفلكية، أليساندرو مورا، من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية: "كشفت الدقة المكانية العالية لصور الأشعة تحت الحمراء، التي التقطها مسبار "جونو"، أن سطح "آيو" بأكمله مغطى ببحيرات من الحمم".يقدر أن نحو 3 في المئة من سطح القمر مغطاة بإحدى بحيرات الحمم المنصهرة.وبحسب الدراسة، فإن "آيو" هو "ضحية لعبة شد الحبل المعقدة". مداره حول المشتري ليس دائريًا تمامًا، مما يعني أن قوة الجذب بين القمر والكوكب تتغير مع مرور الوقت.بالإضافة إلى ذلك، فإن أقمار المشتري الأخرى مثل كاليستو، وأوروبا، وغانيميد، لديها كتلة كافية لممارسة تأثير جاذبي خاص بها على "آيو".نتيجة كل هذا التأثير المتضارب للجاذبية، ينتج ضغط على الجزء الداخلي من "آيو"، مما يولد حرارة تتدفق على شكل نشاط بركاني.ووفقا للدراسة، تمت مشاهدة أعمدة الانفجارات البركانية، وبحيرات الحمم البركانية المتلألئة على السطح.وتمكن العلماء من ملاحظة بحيرات الحمم البركانية التي تتكون من حلقة من الحمم البركانية السائلة المكشوفة تلتف عند الحواف، مع تصلب القشرة في وسط البحيرة المنصهرة.دراسة تكشف عن خطر في رحلات المريخ على صحة الإنساناليابان تخطط لبناء مصعد فضائي يغنيها عن استخدام الصواريخ بحلول عام 2050

https://sarabic.ae/20240419/مسبار-جونو-يلتقط-صورا-لبراكين-وبحيرة-حمم-بركانية-على-قمر-المشتري-1088118889.html

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علوم, الفضاء, كوكب المشتري, قمر